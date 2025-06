Un jury suspendió a un fiscal por increpar a un policía en la puerta de un boliche: “Si querés boxear, me llamás a mí”

En la madrugada del 8 de marzo, el fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial de La Pampa, Alejandro Sebastián Mendiara, protagonizó una escena violenta a la salida de un boliche en localidad pampeana de Victorica. Discutió con policías que realizaban controles y lanzó una serie de agravios que quedaron registrados en un video. A raíz de ese hecho, se inició una investigación. En las últimas horas, el jury de enjuiciamiento resolvió suspenderlo mientras avanza el proceso.

El video, que se viralizó en Victorica el mismo fin de semana del episodio, muestra a Mendiara en estado de alteración, con dificultades para hablar con claridad y caminar con firmeza.

En las imágenes se lo ve increpando a dos policías en la puerta del local nocturno. Sin que haya una respuesta clara de los agentes, el fiscal los acusa de maltratar a los jóvenes de la localidad y lanza frases con tono intimidante: “A todos los pibes que salgan de acá… chiquitos, a dormir, ¡eh!... no peguen un palo, no peguen un chirlo, ¿estamos?”.

Uno de los momentos más tensos del video ocurre cuando Mendiara mira fijo a un oficial y lo provoca directamente: “Si querés boxear, me llamás a mí, pero a los pibitos de 16 años dejalos tranqui. ¿Está?”.

En otro pasaje del video, se jacta de haber hablado por teléfono con el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio di Nápoli: “Seis menos veinte me atendió el ministro de Seguridad de la Provincia de La Pampa”, afirma con tono desafiante. “No manda el ministro de Seguridad, ni Cano –en referencia al jefe de Policía–, ni el segundo, ni el tercero… manda la Fiscalía. Cuando vos te des cuenta de eso, te vas a dar cuenta que no te podés hacer el canchero más”.

También apunta contra los fiscales de la zona, diciendo que “responden a Santa Rosa” y que “no hacen nada si no le dicen de Santa Rosa, así que tranquilo, man”. Frente al silencio del oficial, Mendiara insiste con las amenazas: “A la poli la voy a perseguir siempre, yo. Hacé las cosas bien, vos, porque este se quedó en el molde, este es más piola que vos. No te hagas el canchero, vos”.

Según relató El Diario de La Pampa, el jury se reunió este martes en el edificio del Superior Tribunal de Justicia y decidió abrir formalmente la investigación contra el fiscal.

Como lo establece la Ley Provincial 313, al resolverse la apertura de causa, el funcionario quedó automáticamente suspendido y pasará a percibir la mitad de su sueldo mientras dure el proceso.

La decisión fue tomada por el jurado de enjuiciamiento, que está integrado por el presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, las diputadas provinciales Silvia Larreta y Andrea Valderrama, y los abogados Cristian Sebastián Zaikoski y Federico Lamelo.

El fiscal acusado

La denuncia contra Mendiara fue impulsada por todos los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. En su presentación consideraron que el episodio podría encuadrarse como “desorden de conducta” y citaron los artículos 21 inciso 2° y 23 inciso 1° de la Ley 313, que prevén la destitución en casos de inmoralidad comprobada por hechos concretos que afecten la reputación de un funcionario judicial.

Según el mismo medio, además del escándalo ocurrido en la puerta del boliche, el fiscal enfrenta otra denuncia por una supuesta agresión a un menor durante un partido de fútbol en General Acha.

Mendiara niega esa acusación y también negó haber estado alcoholizado durante el incidente en Victorica. En declaraciones a Radio Kermés, sostuvo que se siente blanco de una “vendetta” por parte de la Policía debido a su trabajo en causas por apremios ilegales.

“Lo que hice mal fue hablarle de ese modo a la policía, pero eso ¿amerita un jury?”, se preguntó el fiscal durante la entrevista realizada semanas después del hecho.

En aquellas declaraciones insistió en que no busca hacerse la víctima, pero no dejó de apuntar contra la Policía: “Sí, completamente me siento perseguido por la corporación policial”.

A pesar de las acusaciones en su contra, había retomado sus funciones a principios de este mes tras más de dos meses de licencia. Sin embargo, con la apertura de la causa, quedó nuevamente apartado.

Ahora, el procurador general Mario Bongianino deberá evaluar si presenta la acusación formal para que el jury avance hacia un juicio de destitución.