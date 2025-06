Caso Maradona y la jueza del escándalo: qué pasará con el jury tras la renuncia de Julieta Makintach

Julieta Makintach presentó la renuncia el mismo día que aceptaron el jury en su contra

Julieta Makintach renunció este martes a su cargo como jueza en el Tribunal Oral Criminal N°2 de San Isidro, pero eso no significa que su dimisión fue admitida. Será el gobernador Axel Kicillof quien decida si acepta o no el paso al costado que dio la magistrada para no afrontar el jury que, justamente, este martes los jurados habían decidido iniciar en su contra. Mientras tanto, el juicio político continúa como si nada hubiera sucedido hasta que el primer mandatario bonaerense se expida.

Así, fuentes judiciales consultadas por Infobae, explicaron que este martes el jurado de enjuiciamiento había aceptado las siete denuncias particulares y la del Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand, que había contra la jueza que protagonizó un escándalo en el juicio por la muerte de Diego Maradona al quedar vinculada al documental “Justicia Divina” y, por ello, el debate fue declarado nulo. Eso habilitaba el jury.

Pero no fue solo eso lo que el jurado hizo mientras Dario Saldaño, abogado de Makintach, en paralelo presentaba el texto de la renuncia de su cliente ante Hilda Kohan, presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. También se dio inicio al proceso de apartamiento preventivo de la jueza y se le corrió traslado a la involucrada, que ya estaba suspendida por la SCPBA. Así, no sólo queda cesanteada por sus jefes directos, sino también por el órgano político.

“Luego, se vuelve a reunir el jurado de enjuiciamiento, se la aparta y se le pide a los denunciantes que hagan sus acusaciones. Todo sigue su curso normal mientras el Gobernador resuelve”, describieron el proceso.

El video donde la jueza Makintach confirma que estaba grabando un documental

Si Kicillof le acepta la renuncia a la jueza del escándalo se termina el jury, que en líneas generales tiene como objetivo "mantener la buena salud de la Justicia en la que el funcionario dura mientras dure su buena conducta", graficaron las fuentes consultadas.

La diferencia para Makintach entre la renuncia y el jury, es que con el jurado de enjuiciamiento no puede acceder nunca más a un cargo en la Justicia.

“Incluso, algunos colegios de abogados no han aceptado la matrícula a un letrado que fue desplazado por un juicio político, ha pasado. El objeto de la renuncia es no enfrentar un procedimiento que te va degradando", analizaron.

Y también comentaron que en caso de que le acepten la renuncia o sea desplazada con un jury no cambia su situación ante la jubilación de la caja de magistrados: no la recibirá, ya que en el caso de dimisión no cumple con los requisitos de 62 años y haber pasado el último lustro en un cargo. Sí, por su parte, tiene la de la caja bonaerense si sigue aportando desde otro lugar de trabajo.

El descargo de la jueza Makintach en la audiencia donde fue recusada

En paralelo a todo esto, en la causa penal que llevan los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb, que investigan sus vínculos con el documental; este martes tuvo otro revés: uno de los abogados querellantes se anticipó a la consecuencia lógica de la renuncia, que es que pierda los fueros si Kicillof se la acepta, y pidió la detención de Makintach por haber presuntamente intimidado a una testigo.

Sobre la figura de Makintach se desató una catarata de reveses luego de que protagonizara el escándalo en el juicio por la muerte de Diego Maradona al quedar vinculada al documental “Justicia Divina” sobre el debate, con imágenes que se filmaron en los tribunales sin autorización, como también en la sala mientras transcurrían las audiencias, algo que está prohibido. Eso llevó a que presente la renuncia.

En el texto de la renuncia, al que accedió Infobae, la jueza del escándalo explicó: “La presente decisión se inscribe en el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas, –las que lamento profundamente–, vinculados al desempeño de mi rol jurisdiccional en un juicio oral de alta sensibilidad pública".

Y también consideró que, en este momento, su “mayor contribución a la reconstrucción del prestigio institucional y a la reparación de los errores cometidos” es apartarse ”voluntariamente" del cargo.

Y cierra el documento con una particular perspectiva sobre su labor en la Justicia, que describió como “extensa e intachable”.

El texto completo de la renuncia

Tengo el honor de dirigirme a Ud., en mi carácter de Jueza del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, a fin de presentar mi renuncia al cargo para el cual fui oportunamente designada.

La presente decisión se inscribe en el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas, —las que lamento profundamente—, vinculados al desempeño de mi rol jurisdiccional en un juicio oral de alta sensibilidad pública.

Asumo que el ejercicio de la función judicial no puede desvincularse de la responsabilidad ética, política e institucional que conlleva integrar uno de los poderes del Estado, cuando defrauda expectativas sociales puestas al servicio de la buena administración de justicia.

Consciente del contexto, y del daño que la prolongación de la situación actual podría generar a la confianza pública en el Poder Judicial, considero que en este momento mi mayor contribución a la reconstrucción del prestigio institucional y a la reparación de los errores cometidos es apartarme voluntariamente del cargo.

Esta decisión no sólo expresa un compromiso personal con los valores republicanos que guían nuestra función, sino también el convencimiento de que la legitimidad judicial no se sostiene exclusivamente en la legalidad formal, sino también en la percepción pública de confianza, responsabilidad y sensibilidad social frente a los derechos fundamentales.

Presento esta renuncia con serenidad, sin renunciar al derecho de ejercer mi defensa en los ámbitos que correspondan, pero con la convicción profunda de que la credibilidad del sistema de justicia exige gestos firmes y decisiones ejemplares, especialmente cuando se trata de reparar el impacto institucional de una actuación judicial que ha sido ampliamente cuestionada.

Agradezco a la Suprema Corte de Justicia y a las autoridades del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por la oportunidad de haber ejercido una función de tan alto honor en una carrera que ha sido extensa e intachable, con capacitación permanente en el ejercicio de la judicatura con vocación y compromiso hacia la justicia.

Sin otro particular, saludo a Ud. con la mayor consideración y respeto.