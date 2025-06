Habló el joven que chocó contra una caravana de motos en Mar del Plata: “Me gatillaron pero la bala no salió”

Gianluca Puig declaró este lunes ante la fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata

Gianluca Puig, el joven de 24 años que conducía el Chevrolet Corsa que chocó contra una caravana de motociclistas donde murió un adolescente de 18 años el viernes a la medianoche en Mar del Plata, amplió este lunes su declaración testimonial ante la fiscalía de Delitos Culposos.

Acompañado por una abogada del Centro de Asistencia a la Víctima, aseguró que durante la brutal agresión que sufrió tras el choque, lo quisieron matar: “Me gatillaron a quemarropa, pero no salió la bala”.

Puig ratificó su versión de los hechos: afirmó que circulaba por su carril, sin exceso de velocidad, con los papeles en regla y sin haber consumido alcohol. Dijo que al ver la caravana de motos sobre Fortunato de la Plaza y acercarse al cruce con Talcahuano, redujo la velocidad y comenzó a maniobrar para esquivar el grupo.

“Yo veo todo el malón de motos y dejo de acelerar, apenas toco el freno y me voy desviando despacito a la derecha. Ni siquiera me dejaron tiempo a poner el giro porque yo iba a doblar en Talcahuano para desviarme de todo eso, porque sé lo que hacen, sé lo que pasa siempre cuando hay caravanas, e iba a tratar de evitarlo”, relató al salir de declarar ante la prensa que lo esperaba.

Según su testimonio, el choque que desencadenó la tragedia no fue provocado por él, sino por un motociclista que circulaba a contramano y colisionó contra su vehículo. “El auto toma la dirección que toma por culpa de la primera moto que colisiona, que me rompe el eje del auto. Se revienta el airbag y me deja inconsciente, por lo que no tuve la culpa de nada. No tuve el control”, afirmó, según publicó el sitio 0223.com.

Así fue el choque entre el automovilista y la caravana de motociclistas, que dejó un muerto

Luego del impacto, Puig quedó desvanecido unos segundos. Al recuperar la consciencia, se encontró rodeado por un grupo de motociclistas que lo golpearon de forma salvaje. “Perdón por la palabra, pero me cagan a palos literalmente. Me gatillaron, sé que estaban algunos con armas de fuego y cuando me disparan, escucho que no sale la bala porque estaba relativamente cerca de mí”, dijo.

En las imágenes del ataque, que circularon en redes sociales, se ve a varias personas pateando el auto y golpeando al conductor. Puig relató que logró escapar corriendo entre los autos y aseguró que su vida corrió serio peligro.

“Todos sabemos que si no me hubiera despertado después de perder la consciencia del airbag, yo sé que no estaría acá. Yo corrí por mi vida, porque lo único que iba a pasar es que me iban a matar”, aseguró.

Además, denunció que tras el episodio comenzó a recibir amenazas de muerte. “Ahora me siguen amenazando porque la gente piensa que el culpable del accidente fui yo”, declaró.

Sobre la responsabilidad del siniestro que terminó con la vida del joven motociclista, Puig apuntó directamente contra quien manejaba en contramano: “Por culpa de un loco que iba manejando en contramano, que no iba mirando para adelante, que iba distraído, tuve que pagar yo“.

El joven también se lamentó por el momento que está atravesando la familia del adolescente fallecido: “Tuvo que pagar el chico este, que lo lamento por su familia. Que por culpa de la persona esta, que va en contra mano, que no tiene ni conciencia de lo que hizo, que no se sabe ni quién es todavía me parece, tuvo que pagar la vida de un chico”.

Pero también hizo referencia a que el motociclista muerto no tenía los papeles en regla para circular. “Entiendo que el chico que falleció, lamentablemente, no tenía registro”, enfatizó.

La investigación sigue en curso. La fiscalía busca identificar con precisión al conductor de la primera moto que chocó contra el Chevrolet Corsa y reconstruir los segundos previos al choque.

En tanto, la autopsia al joven fallecido ya fue realizada y se esperan peritajes técnicos sobre el vehículo y los restos de las motos involucradas.

Por su parte, las autoridades no descartan nuevas imputaciones.