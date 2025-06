La Justicia citó a indagatoria al presidente de San Lorenzo por presuntas coimas para fichar a jugadores

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo

En las últimas horas, la fiscal Mónica Cuñarro pidió la indagatoria de Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, en la causa que lo investiga por las supuestas coimas cobradas para fichar a un jugador en las divisiones inferiores del club, expuestas por una cámara oculta emitida por Telenueve.

En el pedido, formulado a la jueza Laura Bruniard y al que accedió Infobae, Cuñarro marcó que “en el presente sumario se investiga la maniobra presuntamente defraudatoria atribuida a Marcelo Moretti” que “habría abusado de la posición de confianza institucional derivada de su calidad de máxima autoridad del club”.

“Concretamente, se encuentra bajo análisis su intervención en dos reuniones mantenidas con la Sra. María José Scottini, en fechas aún no precisadas con exactitud, presumiblemente ocurridas entre los meses de febrero y junio de 2024, durante las cuales habría recibido de ésta, las sumas de U$S 20.000 y U$S 5.000, respectivamente. Tales pagos habrían tenido como finalidad el fichaje irregular de su hijo, jugador federado de la institución ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”.

Según la investigación llevada adelante por Cuñarro, el fichaje del joven ocurrió el 24 de julio de 2024, “sin que hasta el momento haya tenido participación alguna en partidos oficiales organizados por la AFA”.

“Asimismo, se ha corroborado que las sumas de dinero mencionadas no fueron ingresadas al patrimonio institucional, conforme se desprende del análisis del memoria y balance presentado ante la asamblea de socios celebrada el 13 de diciembre de 2024″, continuó la fiscal.

“Por otro lado, y según los registros deportivos actualizados, el jugador en cuestión no integra actualmente el plantel profesional ni juvenil del club. Estos elementos permiten sostener que el presidente del club Marcelo Moretti habría otorgado una aplicación distinta -y funcionalmente desviada- a los intereses del club”, concluyó.

La denuncia que motivó la causa fue realizada por el abogado César Francis, ex candidato en San Lorenzo opositor a la gestión de Moretti.

Noticia en desarrollo