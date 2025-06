Un ex barra de Gimnasia fue detenido por amenazar a su ex con un arma: tenía una restricción perimetral

Gustavo Ariel Córdoba, el detenido

Un procedimiento llevado a cabo por personal de la DDI La Plata concluyó con la detención de Gustavo Ariel Córdoba, un ex barra de Gimnasia de 51 años y que también fuera empleado de la Municipalidad platense. Está acusado de haber amenazado de muerte con un arma de fuego a su ex pareja y a una amiga de la mujer en plena vía pública. La intimidación ocurrió pese a que cuenta con una medida de restricción de acercamiento.

La causa se enmarca en una investigación por “amenazas calificadas por el uso de arma de fuego en contexto de violencia de género”, bajo el expediente que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 13, a cargo de la fiscal María Ruffino, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo del juez Federico Atencio, del Departamento Judicial La Plata.

La denuncia fue radicada el 11 de junio pasado por la ex pareja del barra, quien relató que mantuvo una relación de aproximadamente cuatro años con Córdoba y que fruto de esa unión comparten una hija en común.

Según el testimonio de la víctima, el vínculo se rompió tras una serie de episodios de violencia física y psicológica, los cuales motivaron la presentación de una denuncia previa en la Comisaría de la Mujer, que derivó en una medida cautelar perimetral en su favor.

Sin embargo, la denunciante sostuvo que, pese a la orden judicial, Córdoba habría persistido en el hostigamiento, intensificando su comportamiento hasta el punto de interceptarla en la puerta de su domicilio.

El episodio puntual que originó el pedido de detención ocurrió en horas de la tarde, cuando la mujer regresaba a su casa acompañada por su hija menor y una amiga. Al llegar, notó la presencia de un vehículo estacionado frente a la vivienda y, al aproximarse, observó cómo del interior descendía Córdoba, quien, según su testimonio, portaba un arma de fuego y profirió amenazas de muerte dirigidas tanto hacia ella como hacia su acompañante.

Frente a la gravedad de lo denunciado, el Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de diligencias tendientes a corroborar lo relatado. Entre otras medidas, se recabaron declaraciones testimoniales de testigos que habrían presenciado los hechos y que realizaron una imputación directa contra el acusado.

A partir de esa información, se solicitó la correspondiente orden de registro, secuestro y detención, que fue librada y ejecutada por efectivos de la DDI. El procedimiento se concretó este miércoles en una vivienda ubicada en la calle 14 entre 528 bis y 529, en la ciudad de La Plata.

En el lugar se logró la detención de Gustavo Ariel Córdoba, conocido en el ámbito del fútbol platense por su pasado como integrante histórico de la barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata.

La requisa domiciliaria no arrojó secuestros de interés, ya que no se halló el arma que la víctima había descrito. No obstante, la medida fue ejecutada sin inconvenientes y el imputado quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

La investigación continúa con el análisis de otros elementos que podrían robustecer la hipótesis acusatoria, entre ellos registros de comunicaciones, verificación de cámaras de seguridad de la zona, y posibles pericias psicológicas tanto de la denunciante como del acusado, con el objetivo de determinar el contexto completo del hecho denunciado.

En paralelo, la fiscalía evalúa si existieron violaciones previas a la medida cautelar que ya pesaba sobre Córdoba y si podrían corresponder nuevas imputaciones.

El caso fue calificado bajo el agravante de violencia de género, se trata de una figura penal que contempla penas más severas cuando las amenazas se producen mediando una relación previa entre víctima y agresor, y especialmente cuando se vulneran medidas judiciales de protección.

El acusado permanece detenido mientras se define su situación procesal.