La Contraloría General de República Dominicana activa el Sistema Nobaci Salud con más de 100 controles para hospitales públicos

La Contraloría activó una plataforma que busca anticiparse a fallas con apoyo digital. Geraldo Espinosa Pérez explicó su alcance. El despliegue abre una estrategia que apunta más allá del sector sanitario (Foto cortesía Contraloría General de la República Dominicana)

La Contraloría General de la República puso en funcionamiento el Sistema Nobaci Salud en hospitales públicos del país, como parte de una medida dispuesta por el presidente Luis Abinader. La plataforma reúne más de 100 requerimientos para control interno en la red hospitalaria nacional.

La plataforma organiza esos requerimientos conforme a los componentes normativos de las Normas Básicas de Control Interno, según explicó el contralor general de la República Geraldo Espinosa Pérez durante la presentación. De acuerdo con la Contraloría General de la República, están alineados con los procesos clínicos, administrativos, financieros y asistenciales de los centros hospitalarios.

Espinosa Pérez afirmó que la herramienta busca convertir el control interno en un mecanismo preventivo, apoyado en tecnología y orientado a resultados. “El fortalecimiento del control interno en el sector salud no es solamente un tema administrativo. Es una garantía de mejor gestión pública, de protección de los recursos del Estado, de fortalecimiento de la calidad del gasto y, sobre todo, una contribución directa a mejores servicios para la población dominicana”, expresó el contralor.

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¿Cómo funciona el sistema en los hospitales?

El Sistema Nobaci Salud fue desarrollado por la Dirección de Desarrollo Normativo en coordinación con el Servicio Nacional de Salud y la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Contraloría, según se informó durante el acto.

La herramienta incorpora una matriz sectorial especializada para hospitales, elaborada a partir de mesas técnicas, validaciones interinstitucionales y el análisis de los principales riesgos operativos del sistema sanitario público.

Nobaci Salud llega a hospitales públicos: la orden de Abinader, más de 100 exigencias y un giro tecnológico al control interno (Foto cortesía Contraloría General de la República Dominicana)

Según Espinosa Pérez, el sistema permitirá medir de manera objetiva la madurez de los controles internos hospitalarios, así como su efectividad y suficiencia. La evaluación se realizará de forma digital por componentes Nobaci e incluirá monitoreo continuo, seguimiento automatizado de hallazgos, notificaciones en tiempo real, generación de reportes sectorizados y gestión estructurada de evidencias.

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El contralor señaló además que este lanzamiento es el primero de un conjunto de sectores que serán alcanzados por la misma estrategia. Según la Contraloría, la puesta en marcha de la plataforma marca el inicio formal de la sectorización del control interno en la administración pública dominicana.

La posición del Servicio Nacional de Salud

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud Julio Landrón sostuvo que la implementación del sistema contribuirá a mejorar la gobernanza institucional de los hospitales y a promover una cultura de cumplimiento y rendición de cuentas. También reiteró el compromiso de esa entidad de trabajar junto con la Contraloría para hacer efectiva la operatividad de la herramienta.

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Durante la actividad, la directora de Planificación y Desarrollo del Servicio Nacional de Salud, Ilka González, expuso su experiencia sobre la funcionalidad del sistema después de recibir instrucciones sobre su uso y ponerlo en práctica, según el texto oficial.

La Contraloría activó una plataforma que busca anticiparse a fallas con apoyo digital. Geraldo Espinosa Pérez explicó su alcance. El despliegue abre una estrategia que apunta más allá del sector sanitario (Foto cortesía Contraloría General de la República Dominicana)

En el acto participaron ejecutivos y colaboradores de la Contraloría y del SNS, entre ellos Rolando Saldívar, responsable de Auditorías Especiales e Investigaciones de la CGR; el doctor Edisson Féliz Féliz, director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, y Jennifer Lois, directora de la Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República.