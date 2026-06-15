República Dominicana

La Contraloría General de República Dominicana activa el Sistema Nobaci Salud con más de 100 controles para hospitales públicos

La herramienta, impulsada por una medida del presidente Luis Abinader, ordena exigencias de supervisión interna en la red hospitalaria nacional y las vincula con procesos clínicos, administrativos, financieros y asistenciales, según la entidad

Guardar
Google icon
La Contraloría activó una plataforma que busca anticiparse a fallas con apoyo digital. Geraldo Espinosa Pérez explicó su alcance. El despliegue abre una estrategia que apunta más allá del sector sanitario (Foto cortesía Contraloría General de la República Dominicana)
La Contraloría activó una plataforma que busca anticiparse a fallas con apoyo digital. Geraldo Espinosa Pérez explicó su alcance. El despliegue abre una estrategia que apunta más allá del sector sanitario (Foto cortesía Contraloría General de la República Dominicana)

La Contraloría General de la República puso en funcionamiento el Sistema Nobaci Salud en hospitales públicos del país, como parte de una medida dispuesta por el presidente Luis Abinader. La plataforma reúne más de 100 requerimientos para control interno en la red hospitalaria nacional.

La plataforma organiza esos requerimientos conforme a los componentes normativos de las Normas Básicas de Control Interno, según explicó el contralor general de la República Geraldo Espinosa Pérez durante la presentación. De acuerdo con la Contraloría General de la República, están alineados con los procesos clínicos, administrativos, financieros y asistenciales de los centros hospitalarios.

Espinosa Pérez afirmó que la herramienta busca convertir el control interno en un mecanismo preventivo, apoyado en tecnología y orientado a resultados. “El fortalecimiento del control interno en el sector salud no es solamente un tema administrativo. Es una garantía de mejor gestión pública, de protección de los recursos del Estado, de fortalecimiento de la calidad del gasto y, sobre todo, una contribución directa a mejores servicios para la población dominicana”, expresó el contralor.

PUBLICIDAD

¿Cómo funciona el sistema en los hospitales?

El Sistema Nobaci Salud fue desarrollado por la Dirección de Desarrollo Normativo en coordinación con el Servicio Nacional de Salud y la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Contraloría, según se informó durante el acto.

La herramienta incorpora una matriz sectorial especializada para hospitales, elaborada a partir de mesas técnicas, validaciones interinstitucionales y el análisis de los principales riesgos operativos del sistema sanitario público.

Nobaci Salud llega a hospitales públicos: la orden de Abinader, más de 100 exigencias y un giro tecnológico al control interno (Foto cortesía Contraloría General de la República Dominicana)
Nobaci Salud llega a hospitales públicos: la orden de Abinader, más de 100 exigencias y un giro tecnológico al control interno (Foto cortesía Contraloría General de la República Dominicana)

Según Espinosa Pérez, el sistema permitirá medir de manera objetiva la madurez de los controles internos hospitalarios, así como su efectividad y suficiencia. La evaluación se realizará de forma digital por componentes Nobaci e incluirá monitoreo continuo, seguimiento automatizado de hallazgos, notificaciones en tiempo real, generación de reportes sectorizados y gestión estructurada de evidencias.

PUBLICIDAD

El contralor señaló además que este lanzamiento es el primero de un conjunto de sectores que serán alcanzados por la misma estrategia. Según la Contraloría, la puesta en marcha de la plataforma marca el inicio formal de la sectorización del control interno en la administración pública dominicana.

La posición del Servicio Nacional de Salud

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud Julio Landrón sostuvo que la implementación del sistema contribuirá a mejorar la gobernanza institucional de los hospitales y a promover una cultura de cumplimiento y rendición de cuentas. También reiteró el compromiso de esa entidad de trabajar junto con la Contraloría para hacer efectiva la operatividad de la herramienta.

Durante la actividad, la directora de Planificación y Desarrollo del Servicio Nacional de Salud, Ilka González, expuso su experiencia sobre la funcionalidad del sistema después de recibir instrucciones sobre su uso y ponerlo en práctica, según el texto oficial.

La Contraloría activó una plataforma que busca anticiparse a fallas con apoyo digital. Geraldo Espinosa Pérez explicó su alcance. El despliegue abre una estrategia que apunta más allá del sector sanitario (Foto cortesía Contraloría General de la República Dominicana)
La Contraloría activó una plataforma que busca anticiparse a fallas con apoyo digital. Geraldo Espinosa Pérez explicó su alcance. El despliegue abre una estrategia que apunta más allá del sector sanitario (Foto cortesía Contraloría General de la República Dominicana)

En el acto participaron ejecutivos y colaboradores de la Contraloría y del SNS, entre ellos Rolando Saldívar, responsable de Auditorías Especiales e Investigaciones de la CGR; el doctor Edisson Féliz Féliz, director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, y Jennifer Lois, directora de la Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República.

Temas Relacionados

Contraloría General de la RepúblicaSistema de SaludTransparenciaNormas Básicas de Control InternoSistema Nobaci SaludPlanificación y Desarrollo del Servicio Nacional de Salud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

El comunicado del organismo regional señala que el nombramiento para 2026-2030 impactará la fiscalización del gasto público y la rendición de cuentas, antes del relevo previsto para el 13 de octubre

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

El Salvador se prepara para recibir más lluvias, mientras aún tiene albergados

El Observatorio de Amenazas alertó que las precipitaciones continuarán este día, con posibles ráfagas y actividad eléctrica, tras una semana marcada por Cristina y por el aporte de humedad dejado sobre el país

El Salvador se prepara para recibir más lluvias, mientras aún tiene albergados

Fiscalía regional en Honduras suma 33 condenas por ataques contra mujeres en lo que va de 2026

Las resoluciones judiciales incluyen procesos por violencia en el hogar, ataques sexuales y otras conductas penales, según el balance presentado

Fiscalía regional en Honduras suma 33 condenas por ataques contra mujeres en lo que va de 2026

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

Durante la 42ª reunión de los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrada en Nueva York, el jurista asumirá un mandato de 2027 a 2030

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

En proceso reformas energéticas en Honduras mientras sectores analizan cambios para rescatar la ENEE

El proyecto que busca reestructurar el subsector eléctrico y reducir las millonarias pérdidas que enfrenta la estatal energética

En proceso reformas energéticas en Honduras mientras sectores analizan cambios para rescatar la ENEE

TECNO

El futuro de Xbox en juego: Microsoft explora su independencia y acelera el desarrollo de éxitos propios

El futuro de Xbox en juego: Microsoft explora su independencia y acelera el desarrollo de éxitos propios

Roja Directa y Magis TV: similitudes y contrastes en el universo de la piratería digital

Ni virus ni publicidad invasiva: cómo ver el Mundial 2026 sin recurrir a Roja Directa

Embargarán billeteras digitales como Nequi y Daviplata si tienes deudas: qué pasará en Colombia

Uruguay vs. Arabia Saudita: quien ganará el partido del Mundial 2026, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

Bonnie Tyler sale del coma inducido tras sufrir un paro cardíaco hace un mes

Jamie Lee Curtis revela cuál ha sido su proyecto favorito en sus casi 50 años de carrera en Hollywood

El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

Tom Felton, estrella de ‘Harry Potter’, terminó su relación de seis años y reapareció en una app de citas

MUNDO

JD Vance descartó liberar fondos iraníes congelados si el régimen no permite una verificación del programa nuclear

JD Vance descartó liberar fondos iraníes congelados si el régimen no permite una verificación del programa nuclear

Wall Street celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: el Dow Jones marcó un máximo histórico y el Nasdaq subió más de 3%

Netanyahu aseguró que la ofensiva contra el régimen de Irán evitó la “aniquilación nuclear” de Israel

El petróleo bajó a mínimos de tres meses tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

En su llegada a Francia, Donald Trump puso a Ucrania en el centro de su agenda de cara a la cumbre del G7