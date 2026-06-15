América Latina

El turismo se desploma en Cuba y profundiza la crisis de divisas: la llegada de visitantes cayó 58% en cinco meses

Durante el primer trimestre de 2026 la ocupación hotelera se ubicó en apenas 12,9%, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas

Guardar
Google icon
Cuba sin turismo en plena crisis energética: aquí está "todo parado"
El turismo se desploma en Cuba y profundiza la crisis de divisas: la llegada de visitantes cayó 58% en cinco meses

La crisis que atraviesa Cuba sigue agravándose y uno de los sectores más afectados es el turismo. Entre enero y mayo de 2026, la isla recibió 359.491 visitantes internacionales, una cifra que representa una caída de 58,4% respecto del mismo período del año anterior y que confirma el deterioro de una actividad clave para la economía nacional.

Los datos oficiales muestran que solo en mayo ingresaron al país 30.883 turistas extranjeros, un volumen muy por debajo de los niveles registrados en años anteriores. El retroceso se produce en un contexto marcado por dificultades económicas, restricciones energéticas y una fuerte reducción de la conectividad aérea internacional.

PUBLICIDAD

La contracción del turismo golpea una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Cuba, junto con las remesas y la exportación de servicios profesionales. Además, el sector era considerado por el régimen como uno de los motores de la recuperación económica tras varios años de recesión.

Las estadísticas reflejan descensos generalizados en los principales países de origen de los visitantes.

Canadá, históricamente el principal mercado turístico para Cuba, aportó 126.239 viajeros en los primeros cinco meses del año. Estados Unidos registró 25.572 visitantes y Rusia 21.136.

PUBLICIDAD

Los tres mercados experimentaron fuertes retrocesos respecto de 2025. La disminución también se extendió al resto de los países emisores, con caídas que, en muchos casos, oscilaron entre la mitad y dos tercios de los volúmenes registrados un año antes.

Cuba sin turismo en plena crisis energética: aquí está "todo parado"
Canadá, históricamente el principal mercado turístico para Cuba, aportó 126.239 viajeros en los primeros cinco meses del año. Estados Unidos registró 25.572 visitantes y Rusia 21.136

Otro dato relevante es la reducción de los viajes realizados por cubanos residentes en el exterior. Entre enero y mayo llegaron 60.874 personas de este segmento, un 39% menos que en igual período del año pasado.

La menor afluencia de visitantes tuvo un impacto en la ocupación hotelera. Durante el primer trimestre de 2026 la utilización de habitaciones se ubicó en apenas 12,9%, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas.

El deterioro del sector se aceleró durante los últimos meses debido a una combinación de factores que afectaron la operación turística.

La reducción en el suministro de combustible provocó la cancelación de numerosas rutas aéreas, especialmente aquellas que conectaban a Cuba con destinos fuera del continente americano.

Al mismo tiempo, varias cadenas hoteleras internacionales anunciaron la reducción o finalización de sus operaciones en la isla, aumentando la incertidumbre sobre la capacidad del país para sostener su infraestructura turística.

Un contraste con el resto del Caribe

Los resultados de Cuba contrastan con la evolución observada en otros destinos turísticos de la región.

Mientras la isla registra una caída sostenida en la llegada de visitantes, centros vacacionales del Caribe como Punta Cana y Cancún continúan alcanzando niveles récord de demanda tras la recuperación del turismo internacional posterior a la pandemia.

La diferencia es aún más evidente al comparar los datos actuales con los máximos históricos de Cuba. En 2018 el país recibió 4,6 millones de turistas y en 2019 alcanzó 4,2 millones. En cambio, durante 2025 apenas superó los 1,8 millones de visitantes extranjeros, muy por debajo de las metas oficiales.

Durante el primer trimestre de 2026 la ocupación hotelera se ubicó en apenas 12,9%, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas (EFE/Archivo)
Durante el primer trimestre de 2026 la ocupación hotelera se ubicó en apenas 12,9%, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas (EFE/Archivo)

La crisis energética

Los problemas económicos y energéticos que enfrenta el país ya no impactan únicamente sobre el turismo.

Los prolongados cortes de electricidad también comenzaron a afectar actividades cotidianas y servicios esenciales. Entre ellas figura la producción de hostias utilizadas en las celebraciones católicas.

Las hostias destinadas a las parroquias de todo el país se elaboran en un monasterio de La Habana. Sin embargo, las interrupciones del suministro eléctrico redujeron significativamente la capacidad de producción.

Estamos todos al mismo nivel, afectados por lo mismo”, explicó el sacerdote George Payano.

El religioso señaló que la fabricación depende de equipos eléctricos que requieren varias horas continuas de funcionamiento. “Dos horas de corriente son muy limitadas”, afirmó.

Ante la reducción de la producción, las autoridades religiosas comenzaron a distribuir las hostias de manera más controlada para garantizar el abastecimiento en las distintas diócesis.

La situación ilustra el alcance de la crisis que vive Cuba. Mientras el turismo registra uno de sus peores desempeños en décadas y disminuye el ingreso de divisas, los problemas energéticos continúan afectando cada vez más aspectos de la vida cotidiana en la isla.

Temas Relacionados

CubaLa HabanaTurismo en CubaCaribePunta CanaCancúnCanadáEstados UnidosTurismoÚltimas Noticias AméricaCrisis en Cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

El comunicado del organismo regional señala que el nombramiento para 2026-2030 impactará la fiscalización del gasto público y la rendición de cuentas, antes del relevo previsto para el 13 de octubre

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

El Salvador se prepara para recibir más lluvias, mientras aún tiene albergados

El Observatorio de Amenazas alertó que las precipitaciones continuarán este día, con posibles ráfagas y actividad eléctrica, tras una semana marcada por Cristina y por el aporte de humedad dejado sobre el país

El Salvador se prepara para recibir más lluvias, mientras aún tiene albergados

Fiscalía regional en Honduras suma 33 condenas por ataques contra mujeres en lo que va de 2026

Las resoluciones judiciales incluyen procesos por violencia en el hogar, ataques sexuales y otras conductas penales, según el balance presentado

Fiscalía regional en Honduras suma 33 condenas por ataques contra mujeres en lo que va de 2026

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

Durante la 42ª reunión de los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrada en Nueva York, el jurista asumirá un mandato de 2027 a 2030

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

En proceso reformas energéticas en Honduras mientras sectores analizan cambios para rescatar la ENEE

El proyecto que busca reestructurar el subsector eléctrico y reducir las millonarias pérdidas que enfrenta la estatal energética

En proceso reformas energéticas en Honduras mientras sectores analizan cambios para rescatar la ENEE
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Álvaro Uribe llamó al candidato Abelardo de la Espriella, estos son los temas que trataron

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Álvaro Uribe llamó al candidato Abelardo de la Espriella, estos son los temas que trataron

Camilo Romero arremete contra Abelardo de la Espriella y lo acusa de “populismo punitivo” en la recta final presidencial

Hallan feto dentro de un contenedor de basura en Atlántico: las autoridades buscan a los responsables

Se acerca el debut de la Selección: advierten que tras un partido las consultas cardiovasculares pueden subir 20%

Carlos Torres promociona su gira con ‘La Reina del Flow’ en ‘La Revuelta’: “Amo a Bad Bunny, pero prefiero a mi madre”

INFOBAE AMÉRICA

JD Vance descartó liberar fondos iraníes congelados si el régimen no permite una verificación del programa nuclear

JD Vance descartó liberar fondos iraníes congelados si el régimen no permite una verificación del programa nuclear

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

El Salvador se prepara para recibir más lluvias, mientras aún tiene albergados

Fiscalía regional en Honduras suma 33 condenas por ataques contra mujeres en lo que va de 2026

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Bonnie Tyler sale del coma inducido tras sufrir un paro cardíaco hace un mes

Bonnie Tyler sale del coma inducido tras sufrir un paro cardíaco hace un mes

Jamie Lee Curtis revela cuál ha sido su proyecto favorito en sus casi 50 años de carrera en Hollywood

El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

Tom Felton, estrella de ‘Harry Potter’, terminó su relación de seis años y reapareció en una app de citas

Rainn Wilson dice que ‘The Office’ no podría hacerse hoy: “Sería difícil ser tan políticamente incorrecto”