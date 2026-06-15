Gobierno de Guatemala fija el marco legal para la ayuda de Washington y descarta mensajes por la vía pública

El gobierno de Guatemala afirmó que la cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico se mantiene dentro de la legislación vigente. (Diario de Centroamerica)

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo rechazó este lunes nuevamente la idea de autorizar operaciones militares extranjeras de combate en su territorio, después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth dijera a CBS News que los estadounidenses “sí” deberían esperar acciones similares en países como Guatemala y Ecuador.

La respuesta del mandatario guatemalteco fijó el límite político de una cooperación que, según sostuvo, se mantiene dentro de la legislación vigente del país y está enfocada en el combate al narcotráfico.

Arévalo vinculó esa cooperación con un aumento de resultados operativos. Según dijo el presidente, Guatemala está “prácticamente triplicando” las incautaciones de cocaína y de precursores, además de registrar capturas para extradición y destrucción de campos de marihuana y cocaína.

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El planteo de Hegseth en CBS News surgió cuando fue consultado en el programa Face the Nation sobre si los estadounidenses debían esperar operaciones similares en países como Guatemala y Ecuador. “Sí, deberían”, respondió el funcionario estadounidense al medio CBS News.

U.S. Defense Secretary Pete Hegseth welcomes Ecuador's President Daniel Noboa at the Pentagon in Washington, D.C., U.S., June 15, 2026. REUTERS/Ken Cedeno

La declaración abrió un nuevo choque con la posición pública del gobierno guatemalteco. Según el texto fuente, la administración de Arévalo insiste en que no ha autorizado acciones de combate de fuerzas extranjeras en su territorio.

Arévalo dijo que la cooperación con Estados Unidos se canaliza por vías directas y formales

“Cuando dos países tienen buenas relaciones no necesitan mandarse mensajes por la vía pública”, afirmó Arévalo. El presidente agregó que los contactos con el gobierno de Estados Unidos se tratan directamente en reuniones con distintos representantes estadounidenses y no a través de declaraciones públicas.

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Según Arévalo, hace aproximadamente un mes el ministro de la Defensa y el canciller de Guatemala viajaron a Washington para reunirse con contrapartes y otros actores sobre estos temas. El mandatario añadió que también mantuvo una conversación telefónica con Hegseth.

Arévalo recordó además que la semana pasada estuvo en Guatemala el comandante del Comando Sur, el general Donovan. Según dijo el presidente, en ese encuentro discutieron la convergencia de esfuerzos entre el gobierno guatemalteco y Estados Unidos, en un momento en que Washington manifestó disposición para aumentar los niveles de colaboración.

Ese apoyo, de acuerdo con Arévalo, fue solicitado en términos concretos: equipamiento, capacitación, entrenadores, consejeros e integración de sistemas e información de inteligencia. El mandatario subrayó que esa cooperación debe realizarse “siempre dentro del marco de la legislación vigente guatemalteca”.

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Guatemala pidió asistencia en seguridad y vinculó esa relación con el fin de un embargo de armas

Arévalo afirmó que el pedido de asistencia a Estados Unidos quedó plasmado en una carta que, según dijo, ya es conocida públicamente. En ese documento, sostuvo, están definidos “exactamente los términos” de la cooperación solicitada para combatir el narcotráfico dentro del marco legal guatemalteco.

El presidente presentó esa carta como la referencia central para responder qué tipo de ayuda busca su gobierno: apoyo para operaciones de seguridad, intercambio de inteligencia, formación y recursos materiales.

También sostuvo que la relación bilateral en seguridad es “transparente” y se desarrolla en un diálogo que describió como de “excelentes relaciones” con el gobierno norteamericano.

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En ese mismo marco, Arévalo señaló que a su gobierno le levantaron el embargo de armas que Guatemala arrastraba desde hacía más de 50 años. Según el mandatario, esa decisión fue posible por la demostración de colaboración en el combate a un “enemigo común” como el narcotráfico.

La respuesta del presidente guatemalteco llegó después de que Washington presentara como antecedente una operación en Venezuela que terminó con la neutralización de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, señalado por el Gobierno de Estados Unidos como cabecilla del Tren de Aragua. La muerte fue confirmada el viernes pasado por el presidente estadounidense Donald Trump.

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