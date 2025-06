Otra vez tensión en La Salada: allanaron la feria en busca de mercadería trucha

Comerciantes de La Salada reclamaron por el secuestro de mercadería dentro de las ferias

Este domingo por la noche volvió a reinar la tensión en los alrededores de La Salada, a partir de nuevos allanamientos ordenados por la Justicia y ejecutados por la Policía Federal Argentina (PFA). La fuerza ingresó al predio para sacar toda la mercadería de marcas falsificadas antes de la reapertura que se acordó en los últimos días, pero los comerciantes temen que también se lleven ropa que se produce y vende directo de fábrica.

A partir de esta incertidumbre es que se volvió a encender el reclamo de los puesteros, que siguen con su vigilia en las afueras del lugar. La Policía no permitió el ingreso de la gente, que exigía recuperar los lotes de indumentaria y otros productos que no tienen impedimentos legales para su comercialización.

“El 80% no trabaja con marcas. Que levanten las persianas, pero con nosotros al lado, no lo hagan de esta manera. Hay mucha gente que en este momento no sabe cuál va a ser el destino de esa mercadería”, se quejó Marisol, una comerciante, en diálogo con Crónica TV.

Mientras se desarrollaba el operativo que solicitó la fiscal Cecilia Incardona el viernes, fuentes judiciales garantizaron a Infobae que “si no es falso, el producto se queda en el lugar”. Además, explicaron que, para avanzar con la inminente reapertura de La Salada, la Justicia debe tener la garantía de que ya no hay mercadería trucha.

En la zona hubo un amplio despliegue policial, con decenas de efectivos, patrulleros y hasta camiones hidrantes. De frente con la línea de uniformados que evitaba el avance sobre los accesos a la feria, los comerciantes corearon “queremos trabajar” y “que no se lleven nada”.

La Salada, una de las ferias de ropa más grandes de Latinoamérica (Foto: Thomas Khazki)

“¿Por qué no decomisan adelante de nosotros los policías? Yo pregunté dónde estaba la orden de allanamiento y se me rieron. Vino la Policía y a tres mujeres nos empujaron contra la pared. Tienen que respetarnos”, cuestionó otra feriante.

Un comerciante agregó: “Hay mucha gente que dejó plata dentro de los puestos. ¿Cómo sabemos que no se lo van a llevar? No es justo. Acá la gente quiere trabajar”.

La reapertura de La Salada

Tras la reunión entre feriantes, la fiscal Cecilia Incardona y autoridades provinciales, nacionales y municipales en la municipalidad de Lomas de Zamora, el último jueves se acordó que La Salada reabrirá la próxima semana, a más tardar el 15 de junio.

El centro comercial permanece cerrado desde el 22 de mayo, cuando detuvieron a Jorge Omar Castillo, el “Rey de La Salada”.

Los representantes de la feria que participaron en la reunión anticiparon que la reactivación será con condiciones. Se armará un plan de trabajo, que se comunicará junto a la forma en que se regularizará a los puestos.

También se habían comprometido a evitar nuevas manifestaciones o disturbios, algo que no se logró evitar este domingo.

Los trabajadores de La Salada se manifestaron frente a la municipalidad de Lomas de Zamora

En la reunión hubo personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), y se espera que formen parte del control de los alquileres de los puestos, entre más cuestiones.

El contexto social y económico de La Salada, que alguna vez fue considerada la feria de ropa más grande de Latinoamérica, resalta la compleja realidad de muchos trabajadores cuyos medios de vida dependen enteramente de estas instalaciones.

La situación escaló al punto de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tuvo que pronunciarse acerca de la reapertura de la feria.

“Desde la provincia de Buenos Aires estamos trabajando junto al Gobierno nacional, el municipio de Lomas de Zamora y la fiscal Cecilia Incardona para que los trabajadores puedan mantener sus fuentes laborales”, anunció.

Y completó: “Los tres niveles de Gobierno coincidimos en la necesidad de que reabran las ferias y vamos a destinar los recursos necesarios para concretarlo, mientras permanecemos a la espera de la resolución judicial”.