Declaró el policía que baleó a Thiago mientras se resistía a un robo en La Matanza

Thiago, el nene baleado en La Matanza

Este viernes por la noche, tras estar internado durante un día con muerte cerebral, los familiares de Thiago confirmaron la muerte del nene de 7 años. Horas antes de esta noticia, Facundo Aguilar Fajardo, el policía que baleó al menor mientras se resistía a un robo en La Matanza, dio su declaración.

El hecho ocurrió el miércoles 4 de junio cerca de las 23:20 en la intersección de las calles Crovara y Madrid, en Ciudad Evita. Aguilar Fajardo, quien lleva cinco meses como agente efectivo de la fuerza, relató ante la UFI Temática de Homicidios de La Matanza que se encontraba esperando el transporte público cuando cuatro hombres los abordaron con intenciones de robo.

Según informó Minuto Uno, el policía declaró: “Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más”, a modo de justificar su reacción ante el asalto.

Durante su declaración indagatoria, el oficial explicó que uno de los asaltantes lo amenazó apuntándole a la cara y exigiéndole sus pertenencias, mientras que su madre también era agredida y apuntada con un arma.

Aguilar Fajardo entregó su mochila y su teléfono celular, pero al observar que la agresión hacia su madre continuaba, temió por su vida y decidió intervenir. “Me apuntó a la cara y me dijo: ‘Dame todo o te mato’. A mi mamá la tironeaban del pelo y la apuntaban también. Yo no me resistí, les di mi mochila y el celular. Pero cuando vi que a mi vieja la seguían maltratando, pensé que la iban a matar”, relató el agente.

El policía aseguró que se identificó como miembro de la fuerza antes de efectuar varios disparos “estáticos”, es decir, que no persiguió a nadie, y que se detuvo cuando dejó de ver a los asaltantes.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que se produjo la balacera y la posterior huida de los asaltantes. Según la reconstrucción de los hechos, Aguilar Fajardo disparó al menos 11 veces en un lapso de nueve segundos, lo que resultó en la muerte inmediata de Brandon Corpus, de 18 años, y heridas a sus cómplices Uriel Montenovo, de 21 años, quien recibió un disparo en la pierna, y Uriel Leiva, que permanece en estado crítico tras recibir un balazo en el abdomen.

Así fue el tiroteo en el que balearon a Thiago en La Matanza

Aguilar Fajardo afirmó en su declaración que “entre los agresores y yo, no había nadie”, lo que indica que no advirtió la presencia de Thiago Correa, quien se encontraba sentado en los hombros de su padre a una cuadra del lugar donde comenzó el tiroteo, también esperando un colectivo.

El agente reconoció que la zona carecía de iluminación y que la calle estaba desierta debido a la hora y a la peligrosidad del área. Además, confirmó que disparó hasta que dejó de ver a los asaltantes, de los cuales uno logró escapar.

Las autoridades hallaron el arma utilizada por los delincuentes tirada en la vía pública y determinaron que se trataba de un arma de juguete, lo que descartó la posibilidad de que los asaltantes hubieran realizado el disparo que terminó con la vida de Thiago.

El oficial fue imputado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa, en concurso con lesiones gravísimas culposas y tentativa de homicidio”, cargos que corresponden a la muerte de uno de los asaltantes y las heridas causadas a los otros dos. Aún resta que la fiscalía sume los cargos relacionados con la muerte del niño.

Durante su testimonio, Aguilar Fajardo expresó al fiscal: “Lo que se aprende en la práctica de tiro no se compara con lo que se vive en una situación así. Esto fue en segundos, no hubo tiempo de pensar”.

El comunicado del club donde jugaba Thiago Correa

Tras la confirmación de su fallecimiento, el Club Defensores Unidos de Tablada emitieron un triste comunicado para despedir al joven de 7 años.

“Con profunda tristeza, el Club Defensores Unidos de Tablada despedirá este viernes a Thiago Correa, un pequeño guerrero de tan solo 7 años, que formaba parte de nuestra familia deportiva”, inicia el mensaje.

“Thiago luchó con valentía hasta el final, pero una tragedia injusta nos lo arrebató demasiado pronto. Su sonrisa, su energía y su amor por el deporte quedarán por siempre en nuestra memoria”, continuó el escrito.

Desde el club informaron la suspensión de todas las actividades

“Acompañamos en este inmenso dolor a su familia, seres queridos y compañero de equipo. Descansá en paz, Thiago. Siempre estará en el corazón de Defensores”, concluyó la institución.

Desde el club informaron la suspensión de todas las actividades programadas en la Sede Crovara durante el viernes y el sábado.