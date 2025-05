“La Justicia no se mancha”: la referencia a Maradona de una de las juezas que definió la nulidad del juicio por su muerte

Verónica Di Tommaso, una de las juezas que estuvo a cargo del juicio por el Diez

El juez Maximiliano Savarino ya había comunicado la decisión que todos esperaban, aunque nadie quería. El juicio por la muerte de Maradona acababa de ser declarado nulo a causa del escándalo de la jueza Julieta Makintach, quien protagonizaba un documental sobre el caso mientras oficiaba como jueza en el debate. En la sala había un clima de conmoción. Las hijas de Diego, Dalma, Jana y Giannina, lloraban. Y en ese contexto, una inesperada alusión al Diez resonó en el ambiente.

La voz era de Verónica Di Tommaso, la otra magistrada del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, quien tomó la decisión junto a su colega de anular el proceso oral tras considerar que a lo largo de estos dos meses Makintach no estuvo interviniendo de modo imparcial.

Los dos jueces fueron muy críticos al referirse al accionar de la jueza que está siendo investigada por la Justicia por autorizar la grabación de un film sobre el juicio sin el consentimiento de las partes. Ambos coincidieron en que su actitud provocó un perjuicio, tanto para las partes acusadoras, como para las defensas.

En este sentido, Di Tommaso intentó despegar al sector judicial argentino de este escándalo que escaló a nivel mundial. Y para hacerlo, reversionó una histórica frase de Diego Maradona que captó la atención de los presentes, movilizó a los familiares y causó el enojo de los imputados.

“Hubo una persona que se equivocó y pagó. Está pagando y seguramente tendrá que seguir dando explicaciones en el lugar que corresponda. Pero no es la justicia. La justicia no se mancha", dijo la magistrada, quien modificó la frase de “la pelota no se mancha” para pedir que no se ponga en duda el funcionamiento del sistema a causa de este episodio.

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los más complicados en el caso (Foto Reuters)

Para hacer esa referencia al Diez, Di Tommaso miró directamente a las hijas de Diego, a quienes se les acercó cuando finalizó la audiencia, las saludó e intentó explicarles que lo ocurrido era lo mejor ante la irregularidad detectada.

A Dalma, Giannina y Jana nada les saca el gusto amargo de este repentino final. No obstante, entienden que el escándalo se resolvió de la mejor forma posible: si el vínculo de la magistrada con un documental se descubría tras el veredicto, los defensores de los imputados podían haber pedido la nulidad de todo el proceso y que no vuelvan a ser juzgados. Con este escenario, todavía hay lugar para la Justicia.

A quienes no les cayó bien la frase de Di Tommaso fue a los imputados. Particularmente al neurólogo Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, quienes cuestionaron la referencia maradoniana de la magistrada apenas finalizó la audiencia.

En diálogo con Infobae, el neurocirujano señaló: “La jueza diciendo ‘la Justicia no se mancha’, mientras miraba a las hijas, es una joda”. A sus palabras se sumó la psiquiatra, que remarcó lo mismo.

La psiquiatra Agustina Cosachov (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Cuándo volverá a comenzar el juicio por la muerte de Maradona

La nulidad declarada significa que todo lo ocurrido en este debate oral ya no tiene validez. Es como si nunca hubiese existido: todas las pruebas expuestas hasta ahora deberán volver a presentarse, los allanamientos realizados ya no serán tenidos en cuenta y deberán declarar nuevamente los 44 testigos que ya lo habían hecho, incluyendo las hijas de Diego, las hermanas, su ex pareja Verónica Ojeda.

Ya terminado este juicio, ahora tanto familiares como imputados tiene el mismo interés: saber cuándo volverá a comenzar el proceso oral y cuál será el tribunal asignado para llevar a cabo la tarea. La única certeza hasta ahora es que no será el TOC Nº3 de San Isidro porque así lo definieron los jueces este jueves.

El fiscal Patricio Ferrari

El nuevo tribunal elegido seguramente sea definido en las próximas horas. A partir de entonces, se citará a todos a una audiencia llamada 338, la cual tanto defensores como querellantes y fiscales creen que será antes de la feria judicial, que comienza la tercera semana de julio.

Allí, los abogados de los familiares volverán a presentar la prueba, determinarán la cantidad de audiencias que necesitan para el proceso e insistirán en que el juicio se reinicie cuánto antes. Ese día, si todos se ponen de acuerdo, podría haber nueva fecha.

Dalma y Giannina Maradona

“Esto vuelve a empezar en agosto. Es un escándalo y nadie va a permitir que se demore hasta el año que viene”, le dijo una fuente del caso a Infobae.

Los querellantes coinciden en que el debate se reanudará y finalizará antes de fin de año. No obstante, desde la Fiscalía no descartan que se proponga que el juicio se realice excepcionalmente en el mes de enero, a un ritmo similar al que ocurrió el de Fernando Báez Sosa: con audiencias todos los días.

Los defensores dicen que para ellos lo mejor es que la nueva fecha sea inmediata. Sin embargo, muchos de los imputados a los que representan dijeron a este medio que ellos prefieren que pase un tiempo para poder recuperarse de todo lo ocurrido estos meses.

Las próximas horas serán fundamentales para la continuidad del juicio por la muerte del Diez, que tiene a siete acusados por su responsabilidad en su fallecimiento.