Detuvieron a Griselda Sánchez después de enfrentarse con una influencer política en un bar de Chacarita

La ex participante de GH terminó detenida tras cruzarse con la influencer política en un bar de Chacarita

Griselda Sánchez, ex participante de Gran Hermano 2007, y Mayra Belén Arena, influencer política, protagonizaron una violenta pelea el último domingo 25 de mayo por la tarde en un reconocido bar, ubicado en el cruce de Dorrego y Avenida Corrientes, en el barrio porteño de Chacarita. La tuitera de 33 años se encontraba acompañada por su hermana, cuando se desató el conflicto que terminó con la detención de la mediática, las tres mujeres con lesiones y la intervención de personal policial y médico.

De acuerdo con lo informado por las fuentes del caso a Infobae, todo comenzó cuando las hermanas Arena ingresaron al bar y comenzaron a grabar un video con “tinte político”. Esa acción, según consta en la reseña del informe, generó la molestia de Sánchez, quien se hallaba merendando con su pareja, José María Cicala, un hombre de 60 años que se presentó como director de cine. La tensión escaló rápidamente: Sánchez increpó a las hermanas y les tiró los teléfonos al suelo.

Tras el llamado al 911, acudieron al lugar efectivos policiales y personal del SAME, quienes asistieron a Mayra y Marisol Arena por traumatismos en los miembros superiores, mientras que Sánchez recibió atención médica por un trauma facial derecho y una lesión en el dedo anular izquierdo. Posteriormente, la Policía dispuso la detención de la ex participante de Gran Hermano, quien fue trasladada a la comisaría correspondiente.

El episodio se volvió aún más resonante, horas más tarde, cuando las protagonistas comenzaron a difundir sus versiones en redes sociales y medios. En su cuenta de X, la influencer Arena escribió: “Pasó lo que algún día iba a pasar, me senté a tomar un café con mi hermana, una tipa me empieza a putear mientras su marido filma y la cosa escala con los que están alrededor. Calculo que el video dará vueltas por estos días”.

Griselda Sánchez denunció haber sido incomunicada y forzada a firmar documentos durante su detención

Del otro lado, en una entrevista televisiva con el canal Net TV, Griselda Sánchez relató su versión de los hechos. Dijo que todo comenzó mientras comía “empanadas del 25 de Mayo” y que escuchó cómo las hermanas hablaban de corrupción. “Ya los vamos a voltear a estos”, aseguró que decían. En su testimonio, Sánchez reconoció haber intervenido y haberles dicho: “¿Vos estás orgullosa de apoyar la corrupción?”, según declaró. Acto seguido, afirmó que una de las hermanas se abalanzó sobre su pareja. “Yo, cuando me tocan a mi familia, no me puedo controlar. Me paré, agarré una silla y la golpeé contra el piso”, explicó durante la entrevista.

Más adelante, en su cuenta de Instagram, la ex GH amplió su relato y denunció haber sido víctima de maltrato durante la detención. Según su testimonio, pasó la noche “detenida, dolorida y sin acceso a medicación, en un cuarto de 3x2 metros junto a otras cuatro detenidas”. También señaló que fue obligada a firmar documentos con los que no estaba de acuerdo, bajo amenazas.

Mayra Arena afirmó que se encontraba con su hermana cuando comenzó la discusión en el bar

En el mismo texto, Sánchez indicó que le negaron la atención de su obra social, que fue trasladada sin que le informaran a dónde la llevaban, y que recién al día siguiente pudo comunicarse con su familia. Aseguró también que se le impuso una restricción que le prohíbe durante 90 días tomar contacto con las hermanas Arena y acercarse al restaurante, impidiéndole así solicitar el acceso a las cámaras de seguridad.

Asimismo, agradeció al abogado Mario Baudry, quien —según afirmó— la asistió y logró su liberación. “Me hicieron firmar muchos papeles con los que no estaba de acuerdo y no me dejaron declarar”, insistió.

El caso sigue abierto y no se conocieron videos sobre cómo fue el enfrentamiento entre ambas figuras públicas.