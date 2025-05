“No es culpa de nadie”: la estremecedora carta que dejó la mujer policía que asesinó a sus hijos

Marina Abigail Silva, la policía que mató a sus dos hijos mientras dormían.

Luego de casi ocho meses, la provincia de San Luis aún continúa conmocionada por el caso de Marina Abigail Silva, la mujer policía que asesinó a sus dos hijos, Sofía (7 años) y Bautista (2) mientras dormían, en el barrio Los Fresnos, de la localidad de Juana Koslay. Y que, tras el hecho, dejó una serie de mensajes y una carta.

El medio local El Chorrillero publicó los escritos. “No entres, llamá a la Policía”, redactó en una de las notas, que estaba puesta en la puerta delantera de su casa. Mientras que en la entrada trasera había uno similiar, que rogaba “No entres Melina”. Este iba dirigido directamente a una de sus hermanas, que vivía en una propiedad detrás de su hogar.

En el interior de la vivienda, sobre la mesa del comedor, Silva dejó un escrito hecho a mano, trazado sobre una hoja de cuaderno. La carta decía: “Ni Jonathan (en referencia al padre de Bautista), ni mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise (que) no le falte nada a los niños. Perdón”.

La carta que dejó la uniformada, Marina Silva, luego de asesinar a sus dos hijos (medio El Chorrillero).

En un segundo tramo, el escrito dice: “Perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie. Pero necesito paz. Pa y ma los amo. Hermanos gracias por todo. Y Jonathan perdón también, te amo. Perdón por no poder seguir más. Marina Silva”. Por último, Silva concluyó: “No quiero mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto Bauti y Sofía, que necesito estemos juntos”.

Según las pericias, “ambos escritos y la nota dejada sobre la mesa, fueron ejecutados por el puño de la señora Marina Silva”. Asimismo, el diario puntano destacó que la investigación está casi en su etapa final y que resta incorporar la pericia psicológica y psiquiátrica de la uniformada.

"No entres, Melina", fue la advertencia de Silva hacia su hermana (medio El Chorrillero).

El reporte policial detalló que la oficial “comunicó la situación, haciendo mención de ser la madre de los menores y se responsabilizó del hecho”. Al mismo tiempo, la policía local descubrió los cuerpos sin vida de los niños en la vivienda. En este sentido, Silva confesó el crimen a sus compañeros de la Comisaría 34, donde trabajaba.

El hallazgo de los cuerpos sucedió el 1 de octubre del año pasado, cuando efectivos de la Comisaría Tercera arribaron a la vivienda. Junto a ellos, la fiscal de Género, María del Valle Durán, y el jefe de la Policía, Pablo Vieytes, se habían presentado en el lugar de los hechos.

La búsqueda de Silva se extendió por pocas horas, ya que fue encontrada alrededor de las 10 de la mañana en la vera del Dique Cruz de Piedra, donde intentaba escapar. Durante el operativo, los agentes también recuperaron el arma reglamentaria de la oficial, quien había trabajado ocho años en la fuerza policial.

La nota que se encontró en la puerta delantera de la casa donde ocurrieron los disparos (medio El Chorrillero).

El padre de la mujer policía había revelado ante la prensa que ella había enviado un mensaje a su familia a través de WhatsApp, que decía: “Perdónenme hermanos por lo que hice”. El hombre expresó su conmoción y dolor por el trágico suceso. “No quiero hablar con ella, ya le dije al jefe de Policía que no quiero saber nada, no quiero que me la pongan enfrente”, manifestó.

Finalmente, el abuelo de los niños asesinados confirmó que Silva atravesaba una situación económica difícil: “Tenía deudas con todo el mundo, le saqué préstamos, le presté la tarjeta y estoy hasta acá. Tiene un problema económico muy grande, de eso no hay duda. Hablamos con ella, le decíamos ‘Marina ponete las pilas’, pero no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando”.