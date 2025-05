Cuándo volverá a comenzar el juicio por la muerte de Maradona: la opinión de las partes

Diego Maradona

El juicio por la muerte de Maradona deberá volver a empezar de cero luego de que este jueves se haya declarado la nulidad del debate actual que ya llevaba casi tres meses en curso y por el que habían pasado más de 40 testigos.

La suspensión del proceso fue a causa del escándalo protagonizado por Julieta Makintach, la magistrada recusada por autorizar y participar de un documental sobre el caso, mientras ella era la que debía decidir sobre el futuro de los siete imputados en la causa.

El juez Maximiliano Savarino lo dejó claro cuando comunicó la definición del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro: “La única persona responsable de todo esto es la jueza recusada. Nosotros entendemos que Di Tommaso y quien les habla hicimos todo lo necesario para llevar a cabo el juicio”.

La nulidad declarada significa que todo lo ocurrido en este debate oral ya no tiene validez. Es como si nunca hubiese existido: todas las pruebas expuestas hasta ahora deberán volver a presentarse, los allanamientos realizados ya no serán tenidos en cuenta y deberán declarar nuevamente los 44 testigos que ya lo habían hecho, incluyendo las hijas de Diego, las hermanas, su ex pareja Verónica Ojeda.

Ya terminado este juicio, ahora tanto familiares como imputados tiene el mismo interés: saber cuándo volverá a comenzar el proceso oral y cuál será el tribunal asignado para llevar a cabo la tarea. La única certeza hasta ahora es que no será el TOC Nº3 de San Isidro porque así lo definieron los jueces este jueves.

El nuevo tribunal elegido seguramente sea definido en las próximas horas. A partir de entonces, se citará a todos a una audiencia llamada 338, la cual tanto defensores como querellantes y fiscales creen que será antes de la feria judicial, que comienza la tercera semana de julio.

Allí, los abogados de los familiares volverán a presentar la prueba, determinarán la cantidad de audiencias que necesitan para el proceso e insistirán en que el juicio se reinicie cuanto antes. Ese día, si todos se ponen de acuerdo, podría haber nueva fecha.

“Esto vuelve a empezar en agosto. Es un escándalo y nadie va a permitir que se demore hasta el año que viene”, le dijo una fuente del caso a Infobae.

Los querellantes coinciden en que el debate se reanudará y finalizará antes de fin de año. No obstante, desde la Fiscalía no descartan que se proponga que el juicio se realice excepcionalmente en el mes de enero, a un ritmo similar al que ocurrió el de Fernando Báez Sosa: con audiencias todos los días.

Los defensores dicen que para ellos lo mejor es que la nueva fecha sea inmediata. Sin embargo, muchos de los imputados a los que representan dijeron a este medio que ellos prefieren que pase un tiempo para poder recuperarse de todo lo ocurrido estos meses.

“En dos o tres meses no llego a recuperarme de lo que fue todo este debate que ahora es nulo”, dijo uno de los imputados a Infobae.

Las próximas horas serán fundamentales para la continuidad del juicio por la muerte del Diez, que tiene a siete acusados por su responsabilidad en el fallecimiento.

Si el escándalo de Makintach se hubiera descubierto luego del veredicto, el debate pudo haberse caído definitivamente y los imputados pudieron haber quedado absueltos en la causa. Sin embargo, con este panorama, aún es posible que haya Justicia.