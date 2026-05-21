Manejaba alcoholizado en Palermo y chocó contra un banco: tiene 18 años

Así quedó el auto que chocó contra el frente del banco (Captura de video)

Un joven de 18 años protagonizó un violento choque este jueves por la mañana en el barrio porteño de Palermo, cuando impactó contra el frente de una sucursal bancaria. Circulaba bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:20 en la esquina de las avenidas Santa Fe y Scalabrini Ortiz, en donde el conductor perdió el control de un Chevrolet Cruze gris e impactó contra la sucursal del Banco Galicia.

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En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, aunque no fue necesario trasladar al conductor, confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Por orden del magistrado interviniente, se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,25 g/l, superando ampliamente el límite permitido en la Ciudad de Buenos Aires, fijado en 0,5 g/l.

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En paralelo, dos motos chocaron esta mañana en Huergo y Cochabamba, Uno de los vehículos involucrados pertenecía a la Policía. De acuerdo con las primeras informaciones, hay dos efectivos heridos y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabaja en el lugar.

En avenida La Plata al 1800, a la altura de Balbastro, una camioneta impactó contra el obrador del Trambús.

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