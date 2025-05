Los enigmas detrás de la misteriosa desaparición de la joven embarazada de mellizas en Salta

La joven fue vista por última vez el viernes 16 de mayo, cuando se dirigió hacia el hospital local de Orán (Gentileza: El Liberal)

“Es todo muy extraño”. Esa es la coincidencia que tienen por esta hora los investigadores de la misteriosa desaparición de Priscila Margot Quesada, una joven de 20 años embarazada de mellizas, oriunda de la localidad salteña de Pichinal, que presuntamente desapareció el pasado viernes antes de entrar a un hospital de la ciudad de Orán donde, según les dijo a sus familiares, le iban a hacer una cesárea programada.

Sin embargo, según confirmaron fuentes con conocimiento de la investigación, la joven jamás estuvo allí. De hecho, desde el hospital, el San Vicente de Paul, también indicaron que no hay registro sobre el ingreso de la mujer.

Según la denuncia, radicada por la familia tres días después de la desaparición, B., el hermano de 16 años de Priscila, la acompañó hasta la guardia del sanatorio de Orán. Y es acá donde comienzan a surgir la serie de enigmas y aspectos extraños vinculados al caso.

La imagen que la supuesta enfermera le envió a la familia de Priscila (Facebook)

Antes de entrar, en una esquina, la joven le dijo a B. que no era necesario que ingresara con ella al hospital. Que se arreglaba sola. Quesada le aseguró a su hermano que en ese lugar no la iban a poder operar y que la derivarían un hospital en la ciudad de Salta. Es que además de tener solo siete meses de embarazo, Priscila además padece de un presunto tumor en la cabeza. Un cuadro que hace que su caso sea complejo.

El adolescente de 16 año accedió al pedido y se retiró. Esa fue la última vez que la vieron. Fuentes consultadas por este medio explicaron que por el momento no hay registros médicos del embarazo ni tampoco del cáncer que padece. “Es algo que se está investigando. No quiere decir que no lo sea, pero por el momento no hay nada de eso”, revelaron a Infobae. Otra fuente señaló que hay incluso indicios de que no estaría embarazada. Un dato que daría un giro radical a la historia.

En ese sentido, señalaron que creen que no estaba embarazada, ya que en marzo la atendió una obstetra que dice que para ella no lo estaba.

En la denuncia, B. relató a la Policía que después de la desaparición recibió mensajes de un número desconocido, proveniente de una supuesta enfermera identificada como Olga Segundo, quien le afirmó que Priscila se encontraba en la provincia de Chubut, en estado grave debido a un tumor cerebral. Sin embargo, se corroboró que esta información es falsa, ya que no trabaja en el hospital.

“En relación con los datos proporcionados sobre la supuesta enfermera, se identificó a una mujer que coincidía con dicha referencia. Sin embargo, se comprobó que no ejerce la profesión de enfermería, sino que se dedica a otra actividad, y además manifestó no conocer a la persona buscada”, expuso el Ministerio Público Fiscal.

Poco después de que les avisaran que la salud de su hermana se había complicado, B. observó en el perfil de Instagram de Priscila un mensaje todavía más inquietante. En él ratifica lo del cuadro de salud y les pide a los familiares que respeten su decisión de alejarse. De acuerdo con lo que supo este medio, Priscila cuenta un antecedente de fuga del año 2021.

El escrito de la joven

“Tengo cáncer maligno, no pudieron hacer nada, lamentablemente. Hace dos horas desperté por efecto de los medicamentos y mi boca se hizo a un lado. Ahora nos toca esperar el momento, no nos dieron mucho tiempo, pero algo tendré que disfrutar. Puse la mejor cara para el momento de la foto, al verla al lado mío me sentí fuerte y se me olvidó lo que sentía. La abracé y mi fuerza aumentó”, decía parte del texto.

Agregó: “Si he decidido estar sola, respeten mi voluntad y no hagan lío donde no lo hay, no involucren antes de saber todo. Si yo he rogado para que no dieran información y poder pasar tranquila mi proceso, sin estar al lado de personas por las cuales si no les dijera lo que tengo no estarían conmigo. Me duele saber todo esto, pero mis bebés son lo único bueno que tengo”.

“Si no les digo será por algo, paz y tranquilidad. Si ven esto, respeten. He pedido que escribieran por mí esto. No quiero responder aún los mensajes. En estos momentos quiero no pensar en lo que vendrá y disfrutar el momento. No se preocupen, estoy en buenas manos y en un lugar lindo. Pronto los veré”, cerró.

La presunta enfermera

No fue lo único. El adolescente le comentó otro dato extraño a los investigadores. Según dijo, su hermana subió a su perfil de WhatsApp y Facebook una foto en la que se la observaba mientras sostenía a una bebé recién nacida en brazos.

Pese a la imagen, la familia notó que se trataba de una foto trucada y que había sido editada casi de manera burda. De acuerdo con su declaración, ellos mismos encontraron la fotografía original Google, con un rostro diferente al de Priscila. La que había posteado la joven desaparecida era falsa.

Durante los días posteriores a la denuncia, la investigación incluyó visitas al hospital San Vicente de Paul y otras instituciones médicas en búsqueda de registros de Priscila, todas sin éxito.

Se contactó al Hospital San Bernardo y al Hospital Materno Infantil, ambos sin registros de haber atendido a la joven en las fechas indicadas.

El teléfono de la enfermera

La coincidencia de los investigadores es que es por lo menos “raro” que si una persona va a dar a luz a mellizas se niegue a estar acompañada por su familia. “Si es así, estaríamos hablando de tres personas desaparecidas”, resaltaron las fuentes.

Además, no le encuentran explicación al hecho de que esperaron tres días para hacer la denuncia, cuando, de acuerdo con el protocolo, para búsqueda de personas en Salta no es necesario esperar para poder notificar a las autoridades sobre la desaparición de una persona. “Hay que dejar en claro que ella se ausentó de su casa por sus propios medios”, indicaron.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal 1 de la ciudad de Orán y se activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas. Lo último que se supo es que la joven restringió su perfil de Facebook y dio de baja sus cuentas de Instagram y Tiktok. Creen que podría estar en Orán.

Mientras la búsqueda continúa activamente, las fuerzas de seguridad iniciaron un relevamiento de cámaras de seguridad en las zonas clave y solicitaron información a las empresas telefónicas para rastrear posibles pistas.