Quién es Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona

La jueza Julieta Makintach

El juicio por la muerte de Diego Maradona está envuelto en un escándalo: una de las integrantes del Tribunal Oral y Criminal Nº3 de San Isidro es investigada por presuntamente autorizar la realización de un documental del debate sin consentimiento de las partes. Por eso, se suspendieron las audiencias hasta el martes que viene.

Se trata de la jueza Julieta Makintach, magistrada desde el año 2017 del TOC Nº2 del departamento judicial de San Isidro que fue convocada para completar el tribunal del juicio por la muerte de Maradona porque tiene un integrante menos, ya que uno de sus magistrados se jubiló recientemente y no fue reemplazado a tiempo.

Tras la suspensión del juicio este martes y antes de que se diera por finalizada la jornada, la jueza cuestionada pidió la palabra e hizo un descargo en el que adelantó que, para que el proceso judicial no corra peligro, quizás ella misma tome la decisión de apartarse.

Hija del juez Juan Makintach, la magistrada que quedó en el foco cuenta con 27 años de trayectoria en San Isidro y se presentó para ocupar el cargo que hoy ostenta en octubre de 2014. La designación para el cargo recién fue aprobada en agosto de 2016.

Tiene dos hijos, según su propio perfil de LinkedIn, es coach ontológica y profesora de Derecho Penal en la Universidad Austral. Durante el debate por la muerte de Maradona, se decía que la magistrada era “la mejor jueza técnica de San Isidro”.

Además de su actividad como magistrada, viaja y da congresos por el país sobre derecho penal. El año pasado, por ejemplo, Makintach brindó una charla en el espacio Mujeres en Derecho, donde opinó en términos técnicos sobre el caso de Lucio Dupuy, el nene asesinado por su madre y la madrastra en la Pampa.

“La pregunta del millón es: nosotros en el derecho penal de acto valoramos comportamientos que causan resultados. Lo tengo que analizar desde cualquier visión, descriptiva o normativa. Tengo un único comportamiento de una persona que realiza un pisotón en el cuerpo de un niño, hace que sus órganos internos se estallen. La pregunta es ¿Magdalena, su mamá, mató Lucio? ¿Propinó golpes, ejerció violencia física y necesaria para matarlo? No. La mamá, ¿lo mató desde esta creación activa de un resultado? ¿Lo pisó, lo golpeó, hubo un comportamiento en ella que fuera suficiente para adjudicarle el resultado muerte activo? No. Ahora, me preguntan: ¿es responsable Magdalena, la mamá de Lucio, por la muerte de su hijo?, sí definitivamente“, dijo Makintach en aquella oportunidad en relación al caso.

El día que Julieta Makintach juró como jueza de San Isidro

Este viernes, luego de que explotara el escándalo 24 horas antes, la jueza viajó a Tucumán para participar de un Congreso sobre inteligencia artificial. A Infobae también le dijo que ella “siempre se capacita para mejorar”.

Para dar cuenta de su trayectoria y reconocimiento, en septiembre de 2023, por ejemplo, expuso en el aniversario Nº25 de la implementación del Sistema acusatorio en la Provincia de Buenos Aires. La jueza compartió panel aquel día junto a Mariano Cúneo Libarona, quien pocos meses después se convertiría en el nuevo ministro de Justicia de la Nación.

El escándalo

A causa del escándalo que envuelve a la jueza Mackintach, los fiscales a cargo de la acusación pública solicitaron este martes la suspensión del debate hasta que se aclare lo sucedido. Y el tribunal les dio la derecha. Se reanudará el próximo martes.

“No hay derecho que porque haya sido la valiente que quiso ceder sus horas y su tiempo para un juicio tan largo, que me peguen de esta manera. ¿O persiguen otros intereses?”, dijo la magistrada este martes antes de que insistieran con su recusación.

El pedido lo hizo el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari luego de que el abogado de Leopoldo Luque, Julio Rivas, tomara la palabra al comienzo de la audiencia e insistiera con recusar a la magistrada, quien está siendo investigada por presuntamente autorizar la realización de un documental. El expediente lo lleva el área Criminal de ese distrito, a cargo de Carolina Asprella.

“Me veo en la obligación de mantener este pedido de recusación no sólo por lo que ya he afirmado, sino porque en esas pruebas surge que la doctora Mackintach ha autorizado gente para que pusiera una cámara en el primer día de audiencias, cuando el tribunal prohibió el ingreso de cámaras”, dijo el defensor del neurocirujano imputado.

El día que juró como jueza

Ferrari, quien representa al Ministerio Público Fiscal junto a Cosme Iribarren, alegó que lo ocurrido compromete el prestigio del Poder Judicial y dijo que las primeras pruebas recabadas en la investigación iniciada a partir de la denuncia de los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, “no son alentadoras”.

Su solicitud fue adherida por Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, quien se manifestó a continuación alegando que no se puede “recuperar del impacto” que generó los hechos conocidos en la última audiencia.

La suspensión del juicio por 7 días -diez es el tiempo máximo que se puede frenar un debate, de acuerdo al Código Procesal de PBA- también fue apoyado por algunos abogados defensores.

“No pongan en tela de juicio ni mi prestigio ni mi honestidad ni que soy incorruptible. Tengo 27 años de justicia, de verdad tengo una carrera intachable”, señaló la jueza cuestionada a este medio el viernes pasado, luego de que estallara la polémica.