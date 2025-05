Las claves del caso Caniggia–Nannis: por qué el ex futbolista podría ir a la cárcel por violación

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis

El 18 de febrero del 2020, Mariana Nannis se presentó en la justicia para contar que su ex marido, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, la había violado y golpeado. En ese mismo testimonio, aseguró que su intención era que su presunto agresor vaya preso. Esa intención, cinco años después, al parecer la denunciante quiere llevarla a la práctica. Es que, en los últimos días, la denunciante solicitó al tribunal que ordene la detención de Caniggia.

¿Por qué ahora? ¿Qué cambió en el expediente?. Según pudo saber Infobae, la causa se encuentra elevada a juicio oral y a la espera de que el tribunal designado fije una fecha. Sin embargo, para Nannis, Caniggia amedrentó a más de una testigo y eso debería ser suficiente para encarcelarlo.

La causa comenzó en 2020 pero tiene su génesis un tiempo antes.

La acusación oficial con la que el ex futbolista de River y Boca fue acusado dice: “Se le imputa a Claudio Paul Caniggia el hecho ocurrido el 5 de mayo del 2018 donde intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero ante la negativa de ella le dijo ‘Te voy a matar, hija de puta’ y le propinó golpes de puño en el rostro”.

“El hecho habría ocurrido en el inmueble sito en la calle Petrona Eyle, departamento 221 (residencias del Hotel Faena). Caniggia se subió sobre Nannis e introdujo su pene en la vagina, contra la voluntad de ella. Luego de eso, Nannis le dijo que lo iba a denunciar y Caniggia se rio y le dijo que el era amigo del capo de policía y que ‘si hacés la denuncia tu cabeza va a rodar’ y “si salís por esa puerta te voy a mandar a matar, hija de puta. Vos a mí acá sólo no me dejás”, continúa el documento.

El ex jugador de futbol Claudio Paul Caniggia en una entrevista en Infobae (Damián Rodríguez)

Si bien en un principio se le dicto la falta de mérito, el 26 de junio del 2023, el “Pájaro” fue procesado por el delito de abuso sexual agravado y enviado a juicio oral.

En el documento del procesamiento, que consta de 45 fojas, la Justicia basa su decisión básicamente en el testimonio de la víctima y en, al menos, dos testigos. Una de esas testigos relató que estuvo con la pareja antes del presunto hecho y que en la madrugada del día en cuestión recibió un llamado de Nannis donde le contó del supuesto abuso.

“La testigo expuso que el 5 de mayo de 2018 había concurrido al Hipódromo de Palermo junto a la querellante, en calidad de invitadas a una fiesta de casamiento de la hija de un abogado, y que el imputado, que también estaba invitado al ágape, había avisado que arribaría más tarde porque, simultáneamente, debía asistir a otra fiesta de cumpleaños en otro lugar”, dice el escrito sobre los dichos de la testigo.

Luego la mujer continuó diciendo que Caniggia fue al evento y que estaba en un estado “deplorable” fundamentando esto en que, supuestamente, había tomado cocaína. Más tarde en su relato, explicó que ambos la llevaron en el auto hasta su casa pero que para las 5 o 6 de la mañana recibió un llamado de Nannis.

“Nannis Silles la llamó desde el baño del Hotel Faena y que le dijo ”me violó, me violó, yo le dije que no, me cagó a trompadas, me va a matar" en referencia a Caniggia, a lo que la testigo dice haberle respondido que se fuera o que abandonase el lugar porque consideraba que un día Caniggia terminaría matándola”, señala el escrito en relación a lo que dijo la testigo.

En 20024, el entonces abogado de Caniggia, Fernando Burlando, denunció a la amiga de Nannis por falso testimonio. Esa denuncia terminó de materializarse en las últimas semanas. En el escrito donde solicita la detención, Nannis asegura que haber denunciado a la testigo es un amedrentamiento, por lo que su ex marido debería ir preso.

Además, en el escrito donde pide la detención, la mujer asegura que tanto Caniggia como su pareja Sofia Bonelli hostigaron a otra amiga y testigo suya.

Aparentemente, según la denunciante, el ex futbolista y su actual pareja se encontraron con una de las testigos en el gimnasio del Hotel Faena y comenzaron a amenazarla e insultarla hasta echarla del lugar. Para fundamentar esto, presentaron un audio en el que la mujer le cuenta lo acontecido a Nannis.

Ahora será el tribunal oral a cargo del juicio el que deberá decidir si Claudio Paul Caniggia entorpeció la investigación al, presuntamente, amedrentar testigos. En caso de que se compruebe, podría ir a prisión. De lo contrario, esperaría, como hasta ahora, el juicio en libertad.