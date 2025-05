La Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a “La Toretto” de La Plata

Felicitas Alvite

Felicitas Alvite, conocida mediáticamente como “La Toretto” de La Plata, recibió en las últimas horas el beneficio de la prisión domiciliaria, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

De esta manera, la acusada dejará la cárcel de mujeres de Magdalena, donde estaba detenida desde fines de abril, tras haber sido trasladada desde la alcaidía de Melchor Romero, el lugar donde había permanecido durante los primeros meses de detención.

Alvite está imputada por atropellar y matar a un motociclista mientras corría una picada. Se la acusa del delito de “homicidio simple con dolo eventual”, el cual prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

El hecho por el cual está imputada Alvite fue registrado por cámaras de seguridad

El fallo que habilitó su arresto domiciliario tiene una historia judicial extensa y con varios idas y vueltas. En enero, la Cámara de Casación bonaerense ya había dispuesto que la joven debía esperar el juicio en su casa. Sin embargo, la medida no se hizo efectiva en ese momento. Es que antes, la Cámara de Apelaciones le había negado el arresto domiciliario, pero su defensor, Flavio Gliemmo, apeló ante Casación. Y el máximo tribunal provincial falló a su favor el 30 de diciembre.

A pesar de eso, Casación no modificó directamente la medida, sino que le ordenó a los jueces de la Cámara de Apelaciones que lo hicieran ellos. Finalmente, el 20 de enero, la Cámara de Apelaciones cambió su postura y firmó la prisión domiciliaria.

Pero la historia no terminó ahí. La familia de la víctima apeló esa decisión y el caso volvió a la Cámara de Casación. “Es una obviedad que Casación va a rechazar la apelación y confirmar la domiciliaria. No va a ir en contra de su propio fallo, pero hasta el momento no se expidió y no tiene un plazo establecido para hacerlo. Por lo tanto, Alvite está esperando desde enero una domiciliaria que no se sabe cuándo va a llegar y, en el medio, se da este traslado”, había explicado su abogado a Infobae hace pocos días.

Finalmente, esa resolución judicial llegó y Alvite podrá continuar el proceso fuera de la cárcel.

Se conoció otro video de la influencer que atropelló y mató a un motociclista en La Plata

Durante este último tiempo, la joven estuvo alojada en la Unidad 51 de Magdalena, un penal que recibió observaciones de la Comisión Provincial por la Memoria por distintos motivos: desde la existencia de una celda de sujeción mecánica hasta la falta de profesionales de salud, insumos médicos y condiciones adecuadas de alojamiento.

Alvite había sido derivada allí por una resolución del juez Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, quien consideró que ya no podía continuar detenida en una alcaidía, porque se había cumplido el plazo de seis meses previsto por ley. Por eso, pidió un cupo al Servicio Penitenciario Bonaerense y ordenó el traslado.

El día que llegó al penal de Magdalena, el SPB le realizó una primera entrevista y determinó que debía alojarse en la celda 6 del pabellón de planta baja, junto a otras ocho internas. Según los primeros informes oficiales, mostraba una convivencia sana con las demás reclusas y un trato respetuoso con el personal penitenciario.

Al igual que en Melchor Romero, recibía asistencia psicológica y psiquiátrica. También había manifestado su interés por comenzar una carrera terciaria, de acuerdo a lo que confirmaron fuentes con acceso al expediente.

Alvite fue arrestada tras el hecho ocurrido en abril del año pasado. Está acusada de haber matado a Walter Armand, un motociclista al que atropelló cuando manejaba su auto a gran velocidad mientras participaba de una picada.

La imputada tras su detención (NA)

Desde su detención, pasó por la alcaidía de Melchor Romero y luego por el penal de Magdalena, hasta que ahora recibió el beneficio de cumplir con prisión domiciliaria a la espera del juicio.