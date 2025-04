El crudo relato de un ex jugador de Los Murciélagos que fue víctima de la megaestafa inmobiliaria en Córdoba

Un ex jugador de la selección argentina de fútbol para ciegos fue víctima de la megaestafa inmobiliaria en Córdoba

El caso de la megaestafa inmobiliaria en la provincia de Córdoba comenzó a revelar algunas de las historias de las víctimas que contrataron a la empresa Márquez y Asociados para aspirar al sueño de tener la casa propia. Por el momento, la Justicia dictó la prisión preventiva de los hermanos Matías, Ariel, Juan Pablo y Lucas Márquez, y también del contador de la firma, Ramiro Nieva.

En ese marco, Infobae habló con Lucas Rodríguez, un ex jugador de “Los Murciélagos”, la selección argentina de fútbol para ciegos con la que fue tres veces campeón. Él es uno de los denunciantes por la maniobra que, se investiga, habrían llevado adelante los empresarios de la constructora que ofrecía “casas llave en mano” después de exigir una serie de cuotas y nunca comenzaban con las obras.

El ex futbolista, que se retiró en 2022, fue parte de las páginas más gloriosas de la historia del combinado nacional adaptado para ciegos. Estuvo presente en los campeonatos del mundo que ganó la Selección en 2002, 2006 y 2015, además de quedarse con preseas de bronce y plata en los Juegos Paralímpicos en Atenas, Beijing y Río de Janeiro.

Sin embargo, en las últimas semanas, Rodríguez denunció haber sido víctima de la estafa que, según lo que dicen quienes conocen la historia criminal en la provincia, podría ser de las más importantes de los últimos años.

Lucas Rodríguez jugó durante 24 años en Los Murciélagos

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, hay alrededor de 1.350 denuncias luego de que el Ministerio Público Fiscal habilitara un formulario online para que los damnificados puedan hacer su presentación.

“Decidimos firmar un contrato donde nos hacemos responsables de pagar las 36 cuotas. Fuimos abonándolas y, en el medio, nos dijeron que, aparte, deberíamos comprar metros para, una vez pagadas las cuotas, se empezara a construir la vivienda. Entonces era mucho menos dinero que teníamos que financiar”, comenzó Rodríguez en el relato que le bridó a Infobae.

Seguido, contó que desde la empresa exigieron “ampliar el valor de las cuotas”. “Nosotros dijimos que no, porque eso era lo que habíamos firmado. Y aparte, estábamos comprando metros que también nos pidieron”, añadió.

Como es común en el relato que se va multiplicando de las víctimas, el sueño de contar con la casa propia era lo que impulsaba a las familias a sumarse a los proyectos que promocionaban desde la empresa.

“Nosotros teníamos un terreno en Villa Los Aromos, un proyecto familiar. Después dimos con todas las noticias de algunas personas que fueron estafadas y nos encontramos con la tristeza de saber que también nosotros habíamos sido víctimas”, continuó.

Por el momento, hay cinco detenidos por la causa de estafa (Canal C)

Los casos se fueron multiplicando, todos habían caído bajo la misma modalidad. Promesas tras promesas, los clientes llegaban a las oficinas y firmaban documentos, comprometiéndose a pagar los montos que desde la firma ponían para alcanzar su vivienda.

De esta manera, la causa que investiga el fiscal Enrique Gavier actualmente supera las 1.300 denuncias. Muchos damnificados todavía no se presentaron como damnificados ante las autoridades y, quienes saben del tema, advierten que este caso puede ser “histórico”.

Los investigadores creen que las denuncias podrían seguir aumentando, ya que se encontraron registros de cerca de 30 mil contratos firmados. Si bien no es propiamente un esquema piramidal, lo cierto es que la firma se manejaba con la misma lógica: “Se realiza algún cumplimiento parcial de las prestaciones, pero solo para traer nuevos aportantes”, comentó un especialista.

Lucas Rodríguez está siendo representado por el abogado Rubén Sánchez Quintero, quien señaló: “Es impresionante y jamás imaginé que esta causa iba a tener la magnitud de damnificados que han sido estafados con el sueño de la casa propia”.

Una de las recomendaciones que dan los defensores es que las víctimas no sigan abonando lo que han arreglado con la empresa. “Yo pagué las 38 cuotas. Teníamos cerca del 80% de la casa comprada. Estando tan cerca, de repente, te encontrás que no tenés nada y, bueno, queda esa angustia de decir que fuimos estafados y no vamos a poder cumplir el sueño familiar”, remarcó el ex futbolista.

"Hoy te encontrás con las manos vacías", el dramático relato de un ex atleta paralímpico sobre la megaestafa inmobiliaria en Córdoba

La empresa se encargaba de la construcción de casas con “llave en mano”, un sistema que permite a los propietarios de un terreno, dejar la obra a un grupo especializado, sin la necesidad de estar presente en todo momento. Eso fue lo que llevó al campeón del mundo a firmar con esta empresa.

“A mí lo que me interesa es que se termine de hacer la casa o que nos devuelvan el dinero con el valor actualizado, por todo el daño que perjudica a mis padres. No tenemos todavía respuesta. Estamos justamente con el abogado trabajando en encontrar algún tipo de solución”, agregó.

Por último, el ex dueño de la camiseta número 8 argentino pidió por una legislación que permita “cuidar” a los ciudadanos”. Y señaló: ”Yo soy uno de entre 27.500 personas hasta el momento. Mi situación se puede conocer por el deporte que practico, pero hay mucha gente que ha perdido, quizás, su terreno o ha perdido su casita o ha vendido su auto. Yo, por ejemplo, me he metido en créditos que todavía estoy pagando para comprar metros“.

Y completó: “Mucha gente ha dejado todos sus sueños, su ilusión, sus ganas de poder tener su propia vivienda. Y hoy te encontrás con las manos vacías, con esa angustia y tratando de levantarte de ese golpe tan duro”.

Cómo funcionaba la megaestafa

De acuerdo a lo que pudo reconstruir Infobae, la empresa prometía la construcción de “casas llave en mano”, es decir, que el comprador debía recibir una propiedad completamente terminada y lista para habitar, sin necesidad de realizar reformas o trabajos adicionales.

Sin embargo, la firma sólo habría cumplido con la entrega de 2.500 unidades de las 30 mil que tenía firmadas.

“La hipótesis es que, más allá de los conocidos incumplimientos inevitables, continuaban las ventas indiscriminadamente a las distintas personas con la falsa promesa de acceder a la vivienda propia”, reveló el fiscal que lleva adelante la investigación.

De acuerdo a las denuncias a las que tuvo acceso este medio, los clientes y los representantes de la empresa acordaban la construcción de un tipo de vivienda. La firma en su página web cuenta con un muestrario de diferentes modelos que los clientes podían elegir la construcción.

Una vez que se acordaba el precio, se pedía un esquema de financiación híbrido: se pagaban cuotas fijas más un porcentaje en efectivo del valor nominal, según se establecía previamente en el contrato. Al momento de hacer la denuncia, el particular damnificado había abonado cerca del 75% de la construcción y no había indicios de que la obra fuese a comenzar.

Ahora bien, el foco está puesto en el destino del dinero que entregaban las víctimas. Según confirmó el propio fiscal Gavier, están investigando los vínculos de los detenidos con cuentas en el extranjero y empresas offshore.