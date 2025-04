Le clavó un cuchillo en la cabeza a su hermano en San Juan y quedó en libertad

El agresor atacó a su hermano con un cuchillo sierrita (Foto: Tiempo de San Juan)

La Justicia sanjuanina sentenció a un hombre a tres años de prisión de cumplimiento condicional por haberle clavado un cuchillo en la cabeza a su hermano en medio de una discusión. El acusado estuvo cuatro meses en prisión y recuperó la libertad luego de un juicio abreviado.

La pelea entre Marcio y Darío Barrionuevo se produjo cuando este último llegó a la casa que ambos comparten junto a sus padres en Villa del Carril, San Juan, con un televisor recién comprado. Esto ocasionó una violenta reacción por parte de su hermano. La pelea escaló y entre insultos y acusaciones, Marcio se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo sierrita que posteriormente utilizó para atacar a Darío.

A pesar de que la víctima logró esquivar la primera agresión, no pudo evitar la segunda. El cuchillo terminó incrustado bajo su cuero cabelludo cerca de la oreja, mientras que el mango roto quedó en las manos del agresor. Afortunadamente, la hoja de acero no atravesó el hueso del cráneo, una situación que habría tenido mayores consecuencias. La víctima fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson donde recibió atención médica inmediata.

El hospital Guillermo Rawson, donde asistieron al hombre agredido (Foto: Gobierno de San Juan)

En los detalles brindados por el portal Tiempo de San Juan, informaron que Marcio fue arrestado la tarde del 12 de enero cuando ocurrió el ataque, e inicialmente se le imputó una acusación por homicidio en grado de tentativa, con una prisión preventiva de cuatro meses.

Sin embargo, la defensa encabezada por la abogada María Filomena Noriega consiguió que la calificación del delito fuera modificada a lesiones graves, lo que permitió llegar a un acuerdo para un juicio abreviado. El planteo de la letrada fue rechazado en un principio por el juez Martín Heredia Zaldo, pero a raíz de la presentación de un segundo recurso con más pruebas, para derrumbar la teoría del intento de homicidio, logró obtener el cambio de carátula.

Bajo esta nueva calificación, Marcio fue condenado a tres años de prisión condicional, es decir, una pena que no requiere cumplimiento efectivo, a menos que incumpla ciertas condiciones impuestas por el tribunal. De este modo, fue liberado tras su condena.

El fiscal que intervino en la causa (Foto: Tiempo de San Juan)

Durante el proceso, el fiscal José Plaza de la UFI CAVIG y la defensa acordaron la pena considerando varios factores, como el hecho de que la víctima y los propios padres de ambos hermanos pidieron la liberación del acusado, que se encontraba en una celda del penal de Chimbas. Además, Barrionuevo había mostrado arrepentimiento y había reconocido su responsabilidad en el hecho.

En sus declaraciones, Marcio argumentó su accionar señalando la mala relación que tenía con su hermano. Explicó que se debía a que Darío no trabajaba, permanecía todo el día en casa jugando videojuegos, y que, en diversas ocasiones, lo había amenazado. El televisor había sido el detonante.

“Yo lo mantengo porque él come lo que yo le doy, el celular que tiene yo se lo compré. La Play con la que juega, yo se la compre”, relató el acusado durante la audiencia. Además, recordó que su reacción fue en defensa propia. “Él me agredió primero. No fue mi intención apuntar a la cara”, aclaró.

La apuñalaron en la cabeza para robarle

Una delincuente apuñaló en la cabeza a una joven durante un violento robo

Un ataque similar con un cuchillo se vivió el pasado 22 de marzo, cuando una joven de 22 años fue víctima de un violento robo en el barrio Villa Libertad del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.

La joven regresaba a su casa cuando fue sorprendida por una mujer, quien la atacó por la espalda con un cuchillo, golpeándola repetidamente en la cabeza. La agresora estaba acompañada por un hombre que no intervino durante el ataque. Como resultado del forcejeo, la víctima sufrió una apuñalada en la cabeza, lo que le causó heridas que requirieron cinco puntos de sutura. Además, sufrió cortes en una mano y un traumatismo en el maxilar izquierdo.

A pesar de las graves lesiones, la mujer logró escapar corriendo hacia su casa, dejando sus pertenencias en el lugar del ataque. Los vecinos que escucharon los gritos salieron a su auxilio y rápidamente alertaron a los servicios de emergencia. La víctima fue trasladada al Hospital Diego Thompson, donde recibió atención médica y fue dada de alta.

La denuncia fue radicada en la comisaría 1ra de San Martín, y el caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 del Departamento Judicial de San Martín.