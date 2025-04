El macabro hallazgo en la causa por el crimen de la nena de 5 años en Formosa y qué determinó la autopsia

María Lucía Maidana

La localidad formoseña de Villa Dos Trece permanece bajo conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de María Lucía Maidana, una nena de 5 años, enterrada en cercanías de su casa. Por la muerte de la niña fueron detenidos su mamá y la pareja de la mujer. Este miércoles, la causa avanzó con un allanamiento en el domicilio familiar y los investigadores recibieron los resultados preliminares de la autopsia.

Según pudo saber Infobae, durante el procedimiento dentro de la vivienda se encontraron sábanas con manchas aparentemente de sangre, que fueron secuestradas para el análisis forense.

Además, se hallaron dos armas: una escopeta calibre .16 y un revólver calibre .22. Ambas también fueron retiradas del lugar por la Policía Científica de Formosa para sus correspondientes peritajes.

Por otro lado, el cuerpo de María fue sometido a una autopsia en la morgue judicial del barrio San Antonio, en la ciudad de Formosa.

Rosalía Maidana, la madre de la nena hallada enterrada

Según informaron fuentes judiciales a este medio, los médicos forenses no pudieron establecer una causa de muerte concreta debido al estado en el que se encontraba el cuerpo. Por ese motivo, se ordenaron estudios complementarios, que buscarán aportar mayores precisiones en los próximos días sobre cómo falleció la niña.

Los detenidos fueron identificados como Rosalía Maidana, de 20 años, madre de la víctima, y Néstor Pérez, de 24. Ambos convivían en el domicilio allanado y fueron acusados del delito de homicidio calificado.

De acuerdo con voceros judiciales, hasta el momento los sospechosos no fueron indagados y se encuentran alojados en unidades penitenciarias de la capital provincial, en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Natalia Verónica Tafetani, titular de la Fiscalía N°4 de Formosa.

Además, se trabaja para establecer si alguno de ellos tiene antecedentes penales.

El rol de la abuela

El crimen salió a la luz este martes, luego de que la abuela materna de la víctima se presentara en el Destacamento El Bañadero. Allí denunció que hacía varios días que su nieta no asistía al jardín de infantes de la Colonia San Simón. La mujer expresó su preocupación y dijo que no tenía noticias de la menor, lo que llevó a los efectivos a iniciar una búsqueda.

El cuerpo de María fue hallado durante la tarde de este martes

Los policías se dirigieron a la casa de la familia en Colonia Weitzel. Rosalía Maidana aseguró en un primer momento que su hija estaba en la localidad de El Colorado, en casa de una tía. Pero al llegar a ese domicilio, los uniformados comprobaron que María no estaba allí.

Al regresar al hogar, la madre cambió su versión y sostuvo que la nena había caído al río Bermejo cinco días antes. Las contradicciones en su relato y su estado de nerviosismo ante la presencia policial despertaron sospechas.

Con la intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N°2, a cargo del juez Sergio Cañete, y del Juzgado de Menores N°7 de El Colorado, encabezado por la jueza Paola Lorena Gómez, se ordenó la detención de la pareja y la conformación de una comisión policial que se abocó a la búsqueda del cuerpo.

A las 15:20 de este martes, a unos 1.200 metros de la casa, personal de la Comisaría Villa 213, Delegación El Colorado y Destacamento El Bañadero encontró un bulto enterrado: era una bolsa de arpillera que contenía el cuerpo de la niña.

El dolor del papá

José Luis, el padre biológico de María, se expresó con dolor tras conocer el destino de su hija. “Estoy tratando de sacar fuerzas de algún lado y quiero que se haga justicia por María. No encuentro respuestas, pienso y no entiendo por qué le hicieron esto”, dijo a Infobae.

Conmovido, agregó: “Si no la querían, no entiendo por qué no me llamaron y me dijeron”.

Este miércoles por la tarde, José Luis se preparaba para encontrarse con las autoridades judiciales que llevan adelante la causa. “Desde anoche que estoy sin dormir, no pude pegar un ojo”, expresó entre lágrimas en diálogo con este medio.

También recordó que la última vez que había visto a su hija fue en un encuentro religioso, pero que, por pedido de la madre, la niña no había podido hablar con él.

El Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de Formosa difundió un comunicado oficial tras el crimen de María en el que expresó: “Participamos con profundo dolor, el fallecimiento de María Lucía Maidana, alumna de la E.J.I. N°19 Jardín Anexo 13 - E.P.E.P. N°229 de Colonia San Simón. Elevamos una oración por su descanso eterno y acompañamos a familiares, comunidad educativa y allegados, ante tan irreparable pérdida”.