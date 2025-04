Las quejas de Cositorto desde la cárcel: “Siguen con juicios y no nos dejan trabajar para hacer los pagos”

Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe

Ya lleva poco más de un mes condenado a 12 años de prisión por estafas en Corrientes. Sobre su espalda, pesan además otras cuatro causas similares que están en curso en diferentes provincias. Tiene una indagatoria por delante y al menos otro juicio que enfrentar en el corto plazo. Sin embargo, pese a todo eso, Leonardo Cositorto no se rinde.

Desde la Unidad Penal N.º 6 de Goya, el líder de Generación Zoe insiste en su inocencia, asegura que la reciente sentencia en su contra es errada y se queja del accionar de la Justicia: dice que tantas denuncias y procesos judiciales le sacan tiempo para pagarle a los cientos de ahorristas a los que les debe dinero a lo largo y ancho del país.

“No se entiende cuál es la visión que tienen. Siguen haciendo juicios y poniendo demandas civiles, comerciales y penales, pero no nos dejan trabajar para poder hacer los pagos”, dice en diálogo con Infobae, quien está acusado de ser líder de una asociación ilícita y cometer reiterados fraudes.

Esta no es la única queja que esboza el cordobés a este medio. También remarca que en su provincia natal, donde se tramita la causa madre, ya se venció el plazo de tres años para su prisión preventiva, la cual fue dictada en 2022 por 176 hechos de estafa.

Cositorto cuando recibió la condena en Corrientes

Esa investigación contra Cositorto y 25 presuntos cómplices en Córdoba se terminó hace varios meses, pero su elevación a juicio todavía no está firme por distintos vaivenes judiciales. Sin fecha para el debate oral, la cara visible de Generación Zoe ya avanza con sus abogados para resolver su situación.

“Hemos quedado detenidos de manera irregular. Se vencieron los tres años y no fuimos ni a juicio, mucho menos a una condena. Sin embargo, si nos llevaron a Goya, donde no habíamos operado, no habíamos abierto como empresa”, remarcó Cositorto.

Con respecto a la situación de Corrientes, que lo llevó a estar hoy tras las rejas del penal N.º 6 San Cayetano, en Goya, agregó: “Nos terminan dando a nosotros ocho años de prisión (por sus cómplices) y a mí 12 años. Algo que está totalmente apelado. Por supuesto, no estamos para nada de acuerdo con semejante fallo”.

Las causas pendientes de Cositorto

Además del expediente de Córdoba, Leonardo Cositorto tiene deudas con la Justicia de Salta, Buenos Aires y Santa Fe.

La causa salteña contra Generación Zoe es, en los hechos, casi idéntica a que se resolvió en Corrientes. Lo que cambia son los acusados: Ricardo Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Albornoz son los cuatro presuntos cómplices que tuvo Cositorto en esta provincia para desplegar, a nivel local, una estafa piramidal que habría afectado a 118 inversores.

La primera audiencia del debate oral y público está programada para el 29 de mayo, y el proceso se extenderá al menos durante todo junio. Quienes resolverán el caso serán los jueces de la sala I del Tribunal de Juicio, Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans.

La semana pasada, por su parte, el cordobés tuvo noticias de la investigación que se lleva a cabo en la jurisdicción porteña: fue llamado a indagatoria a través de una resolución de la jueza Alejandra Alliaud, quien dispuso fijar la audiencia para el próximo 4 de agosto en el Juzgado Nacional Criminal N.º 1, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Cositorto tiene otras causas en diferentes provincias

En esa causa, Cositorto está imputado como líder de una estafa piramidal junto a sus colaboradores Maximiliano Batista (44), Miguel Ángel Echegaray (59) y Lucas Camelino (38). Además de ellos, también hay otros 26 acusados.

La investigación sobre Generación Zoe en Rosario, Santa Fe, la condujo el fiscal Mariano Ríos Artacho, que estaba a cargo de la Unidad de Delitos Económicos, hasta que renunció en 2024. Luego asumió la causa el fiscal Miguel Moreno. Además de Cositorto, están imputados otros 10 supuestos cómplices, con diferentes grados de jerarquía en la estructura.

Las últimas detenciones ocurrieron durante las elecciones de octubre de 2023, y desde entonces “no hubo grandes avances”, según reconocieron fuentes judiciales.

“Juicio de Rosario, aún nada”, remarcó Cositorto a Infobae sobre ese expediente.