Video: cinco ladrones encapuchados ingresaron a la casa de un jubilado en pleno centro de Banfield

Video: asalto a una familia en Banfield (TN)

Un jubilado fue víctima de una violenta entradera en la localidad bonaerense de Banfield, donde cinco delincuentes encapuchados y con la cara cubierta con barbijos, ingresaron por una ventana e intentaron robarlo. La víctima logró activar la alarma y obligó a la banda a escapar sin robar nada.

El hecho ocurrió el lunes pasado minutos después de las 21, en una casa ubicada en la calle Acevedo, en pleno centro de Banfield. Según se observa en los videos de las cámaras de seguridad de la propiedad, los ladrones rompieron una ventana e ingresaron en fila. La irrupción en la casa se dio pese a la presencia de los perros del hombre.

Algunos portaban barras de metal mientras que ellos, según relató la hija del jubilado, tenía un arma. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que se fueron sin llevarse nada. “Fue una tentativa”, ratificaron.

En las imágenes se ve también que la banda no estuvo más de tres minutos dentro de la casa. El motivo: el jubilado al escuchar los ruidos, logró subir a la planta alta de la vivienda y activar la alarma. A partir de ahí, el plan se vio frustrado y tuvieron huir a bordo de la camioneta en la que habían llegado.

“Se disparó, se disparó”, se escucha decir a uno de los ladrones después de que comenzara a sonar la alarma. De acuerdo con lo que contó la propia víctima en diálogo con los medios de comunicación ubicados en el frente de su casa, es el tercer robo que sufre en 9 años.

“No se puede contar nada. Cinco personas entraron. Fueron dos minutos y medio. Subí a activar la alarma. Dejaron el coche ahí arriba pero no se robaron nada”. Esta vez me asusté en serio. Eran tipos grandes y muy violentos, no se puede vivir así“, dijo el hombre.

Karina, su hija, también dio algunos detalles de lo que pasó el lunes. Dijo que llegaron en una camioneta Volkswagen y que treparon las rejas, abrieron la ventana a las patadas y entraron. Su padre estaba solo.

En ese sentido, la mujer dio un detalle inquietante y que haría suponer que hubo un trabajo de inteligencia previo. Según contó, el día anterior pasó una pareja y empezó a sacar fotos a la entrada de la propiedad. Además, dijo que no es sólo la casa de su padre la que fue asaltada y que ya se observó la misma camioneta circulando por la zona.

“Se metieron a lo bestia. No fueron disimulados y eran cinco salvajes trepando. Pasaba gente y no hubo un solo llamado al 911. Uno tenía un arma”, dijo la mujer, quien además agregó que están todas las casas de la zona en venta por la inseguridad.

Asimismo, la mujer detalló que los robos se multiplicaron en el último tiempo pese a que la Policía vigila la zona. Además, dijo estar indefensa ante los asaltos. “Los patrulleros están todos destartalados. Tiene voluntad pero están robando un montón“, indicó.

“No sé cómo te puedes cuidar hoy por hoy. Capaz tener a alguien de seguridad en la puerta, una escopeta, no sé”, dijo. Karina, además, señaló que a diferencia de los otros dos robos que sufrió su papá antes, el del lunes “fue violento”.

“Me avisó un vecino y luego llamé al 911. Están robando un montón”, remarcó. Finalmente, la mujer adelantó una decisión drástica a partir del hecho: decidieron que su papá se mude. “Mi viejo vive acá hace 50 años y se va”, reveló.