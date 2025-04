Dictaron prisión preventiva contra el único acusado por el asesinato de Sol Gómez Montiel en Chaco

El cuerpo de Sol fue encontrado en un barrio de Chaco, con golpes en su cabeza y tórax

La investigación por el asesinato de Sol Gómez Montiel en Chaco continúa su curso y en las últimas horas se conoció que el único acusado quedará bajo prisión preventiva durante el curso del proceso penal en el que se lo imputa. La adolescente de 13 años fue hallada muerta a fines de marzo en un domicilio del barrio Aipo de Fontana, con golpes en la cabeza, el tórax y marcas en su cuello por un intento de ahorcamiento.

La Justicia provincial determinó que Benjamín Castillo, de 18 años, deberá permanecer privado de su libertad en una causa por homicidio doblemente agravado y femicidio, debido a que se trató de un crimen que se dio en un contexto de violencia de género, tal como detalló el portal Diario Chaco. La imputación había sido agravada, a una semana del hallazgo, por la fiscal Ana González de Pacce. En un primer momento, lo había imputado por homicidio simple, esperando que Castillo declarara para determinar las agravantes, pero ante su negativa a brindar testimonio, la funcionaria judicial procedió con el cambio de carátula.

El crimen ocurrió el viernes 21 de marzo, cuando la joven salió de su casa, en el barrio Independencia de Fontana, con destino a un kiosco cercano y nunca regresó. Alrededor de las 15 horas, su madre presentó la denuncia en la Comisaría Segunda, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda por parte de la Policía. Al mismo tiempo, los familiares de la víctima comenzaron a difundir su desaparición en las redes sociales, pidiendo ayuda para encontrarla.

La adolescente de 13 años salió a comprar y nunca regresó

A poco más de las 16 horas, un llamado anónimo alertó a las autoridades sobre la ubicación de la menor. Un familiar del asesino fue quien reveló el horror. Al llegar al barrio, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la adolescente dentro de una vivienda. En el mismo lugar, arrestaron a Castillo, quien fue identificado como el principal sospechoso y cuyo cuerpo presentaba signos de rasguños, lo que indica que la víctima podría haber intentado defenderse de su agresor.

Las circunstancias del crimen aún no están completamente claras, ya que se desconoce si la joven fue llevada a la fuerza al domicilio del detenido o si fue engañada para ingresar por su propia voluntad. Por otro lado, a partir de las pericias realizadas sobre el cuerpo se descartó que haya sido abusada sexualmente por el agresor.

En tanto, los resultados de la autopsia realizada en la morgue del Poder Judicial, arrojaron que la menor sufrió golpes en la cabeza y el tórax, y que el imputado intentó ahorcarla antes de darle muerte. En la escena del crimen, el personal de Medicina Legal y del Gabinete Científico, encontró un amortiguador que se cree sería el arma homicida.

Personal policial y de Infantería debieron custodiar la vivienda del acusado

El mismo día del crimen, los habitantes del barrio se congregaron en las inmediaciones de la vivienda para exigir justicia por la adolescente. La tensión creció, y varios efectivos de la Policía, incluidos miembros del cuerpo de Infantería, tuvieron que formar un cordón de seguridad frente a la vivienda para evitar posibles incidentes.

El pedido de justicia se trasladó a las calles de la localidad donde vivía Sol Gómez Montiel, donde familiares y amigos exigieron justicia marchando hacia la Avenida 9 de julio de Resistencia. Al reclamo se sumaron los mensajes de despedida en las redes sociales. “Hoy me duele en el alma más que nunca. ¿Por qué a vos? Si eras una nena tan aplicada, amorosa, educada. No hay consuelo, mi niña”, escribió su tía en Facebook y agregó: “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no nos vamos a cansar de pedir justicia”.

También las autoridades del Foro Vecinal de Seguridad Pública de la ciudad se pronunciaron al respecto a través de un sentido mensaje: “Manifestamos nuestro más profundo pesar ante el trágico fallecimiento de Sol Selena Gómez Montiel y expresa su solidaridad con su familia en este momento de irreparable dolor”.