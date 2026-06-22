Nicaragua

La matrícula de secundaria regular en Nicaragua cae 18.9% en 2025, según datos del Ministerio de Educación

El sistema perdió 82,953 alumnos frente a 2024 y quedó 77,412 por debajo de la meta oficial, en un retroceso que revierte la expansión observada desde 2023, de acuerdo con registros presupuestarios y administrativos

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Interior de aula con pizarrón verde, paredes blancas y azules desgastadas. Filas de pupitres de madera y metal, algunos con mochilas y cuadernos dispersos.
La educación secundaria en Nicaragua registró en 2025 la salida de 82,953 estudiantes y una caída de 18.9% frente a 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de educación secundaria en Nicaragua registró en 2025 la salida de 82,953 estudiantes, lo que representó una disminución del 18.9% respecto al año anterior. Esta variación, según una especialista en temas educativos consultada por Confidencial.digital, plantea desafíos para la formación de las próximas generaciones de trabajadores del país.

La matrícula de secundaria regular bajó de 438,948 estudiantes en 2024 a 355,995 en 2025, quedando 77,412 por debajo de la meta oficial prevista para ese año. El descenso superó la caída reportada en 2022 y modificó la tendencia de crecimiento observada desde 2023. Los datos provienen de registros del Ministerio de Educación y de los informes de ejecución presupuestaria.

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El sistema educativo mostró una diferencia relevante entre quienes finalizaron la secundaria regular en 2024 y quienes se matricularon en 2025. De más de 397,000 estudiantes que concluyeron el ciclo en 2024, solo 355,995 iniciaron el siguiente año lectivo.

El Ministerio de Educación había proyectado captar 433,407 estudiantes en secundaria regular, alcanzando un cumplimiento del 82.1% de esa meta. La tasa de retención escolar fue de 93.7% en 2025, pero no explica por sí sola la magnitud de la diferencia entre los egresados de 2024 y los matriculados al año siguiente.

Fila de mochilas escolares de distintos colores colgadas en ganchos de pared en un corredor de secundaria. Se ven carteles desenfocados y una ventana con luz lateral.
La matrícula de secundaria regular en Nicaragua bajó de 438,948 estudiantes en 2024 a 355,995 en 2025, según datos del Ministerio de Educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2024, de una matrícula inicial de 438,948 estudiantes, aproximadamente 397,248 finalizaron el año lectivo y unos 41,700 abandonaron el sistema. La diferencia en las cifras evidencia un desafío en las estrategias de retención escolar y en la capacidad para mantener la continuidad en la asistencia y participación de los estudiantes.

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Factores vinculados a la reducción de matrícula

Entre las causas señaladas figuran la crisis económica, la migración y situaciones de desplazamiento. La especialista en temas educativos indicó que muchos jóvenes deben incorporarse tempranamente a actividades económicas para contribuir al ingreso familiar. Además, la migración, el exilio y el desplazamiento forzado afectan la permanencia escolar, ya que numerosas familias abandonan el país en busca de oportunidades distintas.

La reducción de la matrícula en secundaria regular en 2025 se asocia tanto a estos factores económicos, migratorios y sociales como al hecho de que, aunque mejoró la tasa de retención respecto al año anterior, ese avance no fue suficiente para evitar la disminución total de estudiantes.

Según la especialista, la disminución de estudiantes puede incidir en la composición y calificación de la fuerza laboral futura, con posibles efectos sobre las oportunidades de los propios jóvenes y sus familias.

Matriculación en otras modalidades educativas

Pese a la reducción en secundaria regular, el Gobierno informó el ingreso de 1,806,518 estudiantes en todas las modalidades del sistema público, que incluyen preescolar, primaria, secundaria a distancia y secundaria para jóvenes y adultos. La primaria registró 901,465 estudiantes, superando la meta programada, mientras que otras opciones de secundaria también sumaron participantes.

Una mano posa un cuaderno abierto sobre un pupitre de madera, con bocetos en las páginas. El fondo muestra un aula con pupitres vacíos.
La crisis económica, la migración, el exilio y el desplazamiento forzado figuran entre los factores asociados a la reducción de la matrícula en secundaria en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La matrícula general del sistema público fue de 1,740,212 estudiantes, una cifra inferior al total anunciado oficialmente. La Estrategia Nacional de Educación propone que cada alumno avance desde preescolar hasta secundaria regular. Para quienes no acceden a la universidad, el plan contempla la opción de seguir una carrera técnica gratuita como alternativa de formación.

Carlos, entrevistado por Confidencial.digital, al inicio del ciclo 2026, planteó dudas sobre la efectividad de esa estrategia: “La estrategia educativa no es un plan de educación a largo plazo, es una estrategia cortoplacista, apenas 2024-2026, o sea, son tres años de ejecución, y en tres años es imposible ver resultados que objetivamente hablen de avances en la educación”.

El descenso en la matrícula de secundaria regular en 2025 revela limitaciones de las políticas actuales para asegurar la permanencia escolar y pone de relieve la necesidad de atender los factores estructurales que inciden en la continuidad educativa de la juventud en Nicaragua.

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