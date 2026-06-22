Guatemala

Guatemala: CIV y Provial suman más de 100 intervenciones viales en lo que va de junio

Derrumbes, deslizamientos y desprendimientos de rocas mantienen en alerta a las dos principales instituciones viales del país, que han atendido emergencias en más de una decena de departamentos durante la temporada de lluvias

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Cinco trabajadores con camisas amarillas y gorras realizan labores de limpieza en una carretera oscura con conos y señales viales. Uno vacía tierra con una pala en una carretilla
Personal de la unidad PEU Road Maintenance - COVIAL - trabaja en la limpieza y mantenimiento de una vía durante la noche, utilizando palas y una carretilla para remover escombros. (CIV Guatemala)

Las lluvias, Guatemala, CIV, Provial y la red vial del país activaron entre el 1 y el 19 de junio de 2026 una respuesta sostenida por daños, derrumbes y afectaciones en carretera: el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda atendió 70 emergencias y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial asistió a 1.889 usuarios, en un escenario que mantiene riesgos abiertos pese a la disminución reciente de las precipitaciones.

La mayor presión operativa se concentró en la ruta CA-9 Norte, donde Provial registró 26 de sus 39 emergencias y atendió a 1.094 personas. Después aparecieron la CA-1 Occidente, con cuatro incidentes y 175 usuarios asistidos, y la CITO-180, con tres eventos y 268 personas.

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El detalle de los eventos atendidos por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda muestra el tipo de daño que dejó el inicio de la temporada lluviosa.

A través de la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, la cartera reportó 25 derrumbes, 17 deslizamientos o deslaves, 12 incidentes relacionados con puentes, ocho socavamientos, dos árboles caídos, dos azolvamientos, un daño en cuneta o tubería y tres afectaciones de otro tipo.

En paralelo, Provial informó 39 situaciones en carretera entre el 1 y el 18 de junio. Ese registro incluyó 17 desprendimientos de rocas, 10 derrumbes, cuatro acumulaciones de agua, tres caídas de árboles, dos desbordamientos de río, dos socavamientos y un deslizamiento de tierra.

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Cargador frontal amarillo en carretera cubierta de lodo; un hombre, vehículos, conos de tráfico y una ladera montañosa son visibles bajo un cielo nublado
Una retroexcavadora amarilla remueve lodo de una carretera adyacente a una ladera montañosa, mientras un trabajador supervisa las tareas de limpieza en el lugar. (CIV Guatemala)

El Plan de Acción Invierno 2026 ordena la respuesta en carreteras

Ambas instituciones operan bajo el Plan de Acción Invierno 2026, activado al inicio de la temporada de lluvias para definir protocolos de atención, distribución de recursos y coordinación interinstitucional. La Dirección General de Caminos trabaja desde 14 zonas viales distribuidas en el territorio nacional para mantener presencia operativa en áreas de mayor vulnerabilidad.

Covial mantiene 271 proyectos activos de conservación y mantenimiento en la red vial. Esas labores buscan preservar la transitabilidad y atender puntos críticos antes de que deriven en emergencias.

La respuesta del CIV incluye limpieza de derrumbes, retiro de material, evaluación de daños en puentes, intervenciones por socavamientos, limpieza de drenajes y reparación de cunetas y tuberías. La tarea de Provial se concentra en la regulación del tránsito, la señalización preventiva y la coordinación con otras entidades del Estado para sostener el flujo vehicular durante y después de cada incidente.

El Progreso, Izabal y Alta Verapaz figuran entre los departamentos con emergencias

La cobertura territorial de las intervenciones abarcó más de una decena de departamentos. Las emergencias atendidas por el CIV se localizaron en El Progreso, Izabal, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Escuintla, Chiquimula, San Marcos, Petén, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chimaltenango, Quiché, Sacatepéquez y Retalhuleu, entre otros puntos.

El dato central es que las lluvias de las primeras semanas de junio dañaron distintos tramos de la red carretera nacional y obligaron a una atención simultánea de incidentes estructurales y operativos. El CIV se encargó de remover y reparar afectaciones en infraestructura, mientras Provial asistió a usuarios y mantuvo la circulación en rutas impactadas.

Aunque las precipitaciones bajaron en los últimos días frente a los picos registrados a inicios de junio, los riesgos siguen activos en múltiples puntos de la red vial. Provial mantiene patrullajes preventivos y monitoreo de zonas vulnerables ante la posibilidad de nuevos eventos.

La institución opera las 24 horas del día, los 365 días del año, y recomienda a los conductores reducir la velocidad en zonas de riesgo, respetar la señalización y reportar incidentes al número de asistencia vial 1520.

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