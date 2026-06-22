Honduras y Ucrania abren una nueva etapa de cooperación inversión y tecnología marcan agenda bilateral

El presidente de Honduras listo para participar en la asamblea general de la ONu, en Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

Honduras y Ucrania acordaron abrir una agenda de cooperación bilateral tras la reunión entre el presidente hondureño, Nasry Asfura, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. El encuentro incluyó temas de seguridad alimentaria, comercio, inversión, tecnología y cooperación humanitaria, según informó la canciller Mireya Agüero.

Agüero ofreció un balance del viaje oficial del jefe de Estado y señaló que la reunión permitió avanzar en temas prioritarios para la administración hondureña.

Uno de los ejes de la conversación fue la seguridad alimentaria. Agüero explicó que ambas delegaciones abordaron la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación relacionados con el acceso a fertilizantes, un insumo para fortalecer la productividad agrícola y apoyar la recuperación del sector rural.

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Fertilizantes, exportaciones e inversión

La funcionaria señaló que el Gobierno busca facilitar herramientas para aumentar la competitividad de los productores nacionales, en especial en rubros de exportación como el café, el cacao y otros cultivos que generan empleo e ingresos para miles de familias hondureñas.

“El tema de los fertilizantes fue una de las prioridades del diálogo, considerando su importancia para garantizar la producción agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria del país”, explicó la canciller.

La agenda también incluyó conversaciones para ampliar las oportunidades comerciales entre ambos países. Según Agüero, se analizó la posibilidad de abrir nuevos espacios para la colocación de productos hondureños en el mercado ucraniano, una medida que podría diversificar destinos de exportación y generar oportunidades para los sectores productivos nacionales.

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Honduras y Ucrania acordaron abrir una agenda de cooperación bilateral tras la reunión entre Nasry Asfura y Volodímir Zelenski. REUTERS/Alina Smutko

Las autoridades también discutieron iniciativas para promover la llegada de inversión extranjera procedente de Ucrania. Como parte de este acercamiento, se contempla la realización de futuras visitas de empresarios ucranianos interesados en conocer proyectos de desarrollo económico y oportunidades de negocios en territorio hondureño.

Memorándum y cooperación técnica

Otro de los resultados del encuentro fue la firma de un memorándum de entendimiento entre Honduras y Ucrania, un documento que establece una hoja de ruta para profundizar la cooperación bilateral en diversas áreas de interés común.

Entre los temas analizados figuró el intercambio de experiencias relacionadas con nuevas tecnologías, en particular el uso de drones en actividades de apoyo a distintos sectores. De acuerdo con Agüero, ambas partes coincidieron en la importancia de aprovechar herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia de procesos productivos, logísticos y de gestión.

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La conversación también incluyó aspectos vinculados con la cooperación humanitaria y migratoria. Honduras y Ucrania intercambiaron experiencias y prácticas orientadas a fortalecer las capacidades institucionales y la atención a poblaciones vulnerables.

Ambos países firmaron un memorándum de entendimiento para profundizar la cooperación bilateral en áreas de interés común. REUTERS/Alina Smutko

Agüero señaló que el objetivo inmediato de la diplomacia hondureña es avanzar hacia la implementación de proyectos concretos. “Lo que esperamos es pasar de las reuniones de seguimiento a acciones específicas que permitan materializar los acuerdos alcanzados, especialmente en cooperación técnica y defensa”, expresó la funcionaria.

Participación de Honduras en la OEA

La visita oficial forma parte de una estrategia de posicionamiento internacional del Gobierno hondureño orientada a fortalecer relaciones con socios estratégicos y ampliar los espacios de cooperación en áreas clave para el desarrollo nacional.

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En ese marco, Agüero también se refirió a la participación de Honduras en la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrolla en Panamá bajo el lema “Bicentenario de una América Unida”.

Según indicó, el encuentro hemisférico servirá para abordar desafíos regionales relacionados con la gobernabilidad democrática, la integración y el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales. Entre los temas de discusión figuran la defensa de los procesos democráticos, la cooperación regional y la búsqueda de consensos frente a los retos compartidos del continente.

La canciller añadió que la discusión sobre democracia y multilateralismo cobra relevancia en el escenario actual, marcado por transformaciones políticas en varios países de la región.

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En ese marco, mencionó que recientes procesos electorales en América Latina han sido interpretados como señales de respaldo al respeto de la voluntad popular y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.