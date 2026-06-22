El MAGA mantiene vigilancia diaria en 106 municipios de Guatemala por la temporada de lluvias y prepara acciones ante la sequía

Un grupo de personas, identificadas como personal de MAGA, observa y analiza información en pantallas de monitoreo dentro de una sala de operaciones. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, mantiene vigilancia diaria en 106 municipios de Guatemala ante la temporada de lluvias y, al mismo tiempo, prepara acciones anticipatorias por la sequía prevista para 2026, con asistencia alimentaria, capacitación técnica y medidas de adaptación para reducir el impacto sobre las familias rurales y la producción agrícola.

Para ese escenario de déficit hídrico, la cartera ya clasificó 123 municipios con muy alta vulnerabilidad, 129 con alta y 88 con vulnerabilidad media. Ese diagnóstico orienta la atención preventiva y la priorización de recursos en el territorio nacional.

La ministra de Agricultura María Fernanda Rivera dijo a la Agencia Guatemalteca de Noticias que el ministerio dispone de un comité de emergencia que trabaja de forma permanente para coordinar la respuesta tanto ante la escasez como ante el exceso de lluvias. Según explicó, julio y agosto podrían registrar déficit de precipitaciones o lluvias irregulares, una condición de riesgo para la producción agrícola.

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“Estamos trabajando todos los días en monitorear los municipios que pueden estar siendo afectados”, afirmó la funcionaria al medio. Ese seguimiento se concentra en las zonas más expuestas para detectar daños con rapidez y actuar de forma oportuna.

María Fernanda Rivera afirmó que el comité de emergencia del MAGA coordina la respuesta ante la escasez de agua y el exceso de lluvias en Guatemala. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

El sistema de extensión rural opera en los 340 municipios del país

Uno de los instrumentos centrales del ministerio es el Sistema Nacional de Extensión Rural, con presencia en los 340 municipios del país. A través de esa red, técnicos y promotores capacitan a productores y recogen información de campo sobre las condiciones agroclimáticas en cada región.

Esos datos se integran con información satelital e histórica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, lo que permite focalizar mejor las intervenciones y ajustar la respuesta en las comunidades expuestas a variaciones del clima. La cartera también indicó en su sitio web que mantiene boletines semanales con recomendaciones para apoyar la toma de decisiones de los agricultores.

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La respuesta inmediata contempla asistencia alimentaria para las poblaciones afectadas, de acuerdo con los programas vigentes y con las necesidades detectadas en cada comunidad. Junto con esa ayuda, el ministerio sostiene una reserva estratégica de alimentos y la ejecución del seguro agrícola.

La Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala celebra una reunión en sus instalaciones. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

Maíz, frijol, café y caña de azúcar figuran entre los cultivos priorizados

El plan anticipatorio para la sequía de 2026 dará atención prioritaria a productores de pequeña escala y a cultivos como maíz, frijol, café y caña de azúcar.

El ministerio también incluyó entre los rubros vulnerables al banano, melón, plátano, tabaco, cítricos y pastos, sobre todo en zonas semiáridas del Corredor Seco, donde una canícula prolongada y las altas temperaturas pueden afectar el desarrollo de los cultivos y la disponibilidad de agua.

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El diagnóstico que sustenta esas acciones se construye a partir de las Mesas Técnicas Agroclimáticas que el MAGA desarrolla en los departamentos del país. En esos espacios se capacita a extensionistas, agricultores e instituciones del sector, y se generan alertas tempranas y recomendaciones agroclimáticas.

Entre las medidas de adaptación, la cartera promueve conservación de humedad en el suelo, cosecha y almacenamiento de agua de lluvia, uso eficiente del recurso hídrico, diversificación productiva y manejo adecuado de cultivos y ganado.

Rivera también destacó el programa Suelos y Agua para el Futuro, orientado a fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales ante fenómenos climáticos extremos.

Ese programa aplica el sistema hidrológico Keyline o línea clave para favorecer la captación y retención de agua en el suelo. Según informó la cartera, esas prácticas buscan mejorar la capacidad de los sistemas productivos para enfrentar períodos de sequía y temperaturas elevadas.

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Rafael López, director de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, señaló que estas acciones se desarrollaron de manera anticipada. El funcionario indicó que el ministerio trabaja desde hace más de dos meses en traducir el análisis científico en recomendaciones prácticas para los agricultores y en reforzar las capacidades técnicas en el territorio.

Las autoridades del ministerio indicaron que el monitoreo de las condiciones climáticas seguirá durante la temporada para actualizar recomendaciones y fortalecer la capacidad de respuesta del sector agropecuario ante la irregularidad de las lluvias, el déficit hídrico y las altas temperaturas.