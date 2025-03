Crimen de Sol Gómez Montiel en Chaco: agravaron la imputación contra el detenido y lo acusaron por femicidio

Sol Selena Gómez Montiel

La Justicia de Chaco agravó la imputación contra el único detenido por el crimen de Sol Selena Gómez Montiel, la adolescente de 13 años que fue encontrada muerta en una casa de la ciudad de Fontana la semana pasada. El joven de 18 años, identificado como Jeremías Benjamín Castillo, se negó a declarar ayer y la fiscal decidió acusarlo por femicidio.

La causa quedó en manos de la fiscal Ana González de Pacce, quien en un primer momento lo imputó por homicidio simple. Sin embargo, esperaba la declaración del sospechoso para decidir si agravaba los cargos. Finalmente, Castillo se negó a testificar durante la audiencia.

Frente a esto, González de Pacce decidió imputarlo por homicidio doblemente agravado por femicidio y alevosía. Así, podría llegar a enfrentar una prisión perpetua, en caso de ser condenado.

De acuerdo con la información publicada por el medio local Diario Norte, el hombre fue trasladado a la comisaría de Puerto Vilelas a la espera de que dicten una prisión preventiva en su contra.

Además, durante la jornada de ayer, prestaron declaración la abuela y mamá de la víctima, así como algunos vecinos del barrio Aipo de Fontana, donde todo sucedió.

La zona donde se descubrió el crimen el pasado viernes

El homicidio ocurrió el viernes 21 de marzo. Una mujer se presentó en la Comisaría Segunda de Fontana para denunciar que su hija de 13 años, quien había salido de su casa en el barrio Independencia con destino a un kiosco cercano, no había regresado. Tras la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda, informando a las unidades policiales en patrullaje y a las divisiones especiales. En paralelo, los familiares de la adolescente comenzaron a solicitar ayuda urgente a través de las redes sociales.

Pocas horas después, la Policía recibió una llamada solicitando la presencia de efectivos en un domicilio del barrio Aipo. La persona que contactó a las autoridades sería familiar del detenido. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la menor dentro de la vivienda. En el sitio, fue arrestado a Castillo.

Según los resultados de las pericias realizadas sobre el cadáver, se descartó que la menor haya sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, se confirmó que presentaba golpes en la cabeza y el tórax. Además, se descubrió que el agresor habría intentado ahorcarla en un primer momento.

La Justicia cree que Castillo utilizó un amortiguador para dar muerte a Sol

A su vez, se encontraron rasguños en el cuerpo del detenido, lo que sugiere que Sol intentó defenderse de su agresor. Por el momento, se desconoce si el detenido forzó a la adolescente a entrar a su domicilio o si la engañó para que lo hiciera por su cuenta.

En el lugar del hallazgo, trabajaron los equipos de Medicina Legal y del Gabinete Científico, quienes realizaron las primeras pericias para avanzar en la investigación. Durante el procedimiento, se encontró un amortiguador, que es considerado como el arma homicida.

El caso generó una gran conmoción en la comunidad. Incluso, el mismo día del crimen, familiares y vecinos de la víctima se congregaron en las inmediaciones de la vivienda, donde exigieron justicia por el crimen. Una segunda marcha tuvo lugar el martes por la tarde.

La familia de la adolescente encabeza el reclamo de Justicia. Su tía la despidió en sus redes sociales con un desgarrador mensaje: “Hoy me duele en el alma más que nunca. ¿Por qué a vos? Si eras una nena tan aplicada, amorosa, educada. No hay consuelo, mi niña”. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no nos vamos a cansar de pedir justicia”, agregó.

A las despedidas de los familiares, se sumaron vecinos y autoridades de Fontana. En ese sentido, las autoridades del Foro Vecinal de Seguridad Pública de la ciudad emitieron un comunicado tras el crimen. “Manifestamos nuestro más profundo pesar ante el trágico fallecimiento de Sol Selena Gómez Montiel y expresa su solidaridad con su familia en este momento de irreparable dolor”, sostuvieron y se sumaron al pedido de justicia.