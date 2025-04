Detuvieron al chofer del micro que volcó en General La Madrid y quedó imputado por homicidio

Debido al vuelco del micro en General La Madrid, cinco personas fallecieron y cerca de 20 resultaron heridas

Tras el trágico accidente de micro ocurrido en horas de la madrugada del domingo en el partido de General La Madrid, el chofer del rodado quedó detenido e imputado por homicidio culposo agravado. El siniestro dejó un saldo de 5 personas fallecidas y más de 20 heridos.

El conductor del micro, que resultó ileso, fue aprehendido por las autoridades policiales y alojado en una celda de la mencionada localidad. Según la información detallada por el portal La Nueva de Bahía Blanca —en donde se realizó la última parada del recorrido— está acusado también por lesiones culposas.

Quedó a disposición de la UFI N°7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, del Departamento Judicial de Azul, quien lo indagará en las próximas horas.

Por otro lado, una de las sobrevivientes del vuelco denunció una serie de irregularidades en la conducción del ahora detenido. “Viajábamos como chanchos. La velocidad era altísima, incluso al tomar la rotonda”, acusó la mujer que había subido al colectivo en Viedma. Debido al siniestro, la pasajera resultó gravemente herida en uno de sus brazos, lo que le ocasionó una quebradura múltiple. “Yo venía entredormida, pero sentía que íbamos muy rápido. De repente, el micro se volteó y salí despedida. Caí al pasto, al barro… Tengo el brazo quebrado en tres partes”, aseguró en diálogo con Crónica.

El último parte médico, informado en horas de la tarde del domingo, decía que había 18 personas internadas, entre ellas dos menores. En línea con lo que trascendió, los heridos de gravedad debieron ser trasladados a Olavarría. A su vez, una parte de los lesionados fue derivada al hospital Dr. Mariano Etchegaray de General La Madrid, mientras otros fueron trasladados al de Laprida.

El accidente ocurrió en el cruce de las rutas 51 y 76 (Foto: gentileza La Brújula)

“En el hospital de La Madrid quedaron solo 9 personas internadas. Hay dos en terapia intensiva. Un hombre de 54 años, que es paciente hipertenso y obeso y permanece intubado y con contusión pulmonar; y una abuela de 74 años con traumatismo de tórax, contusión pulmonar y fracturas en las costillas”, precisó a Infobae el intendente Martín Randazzo.

Por otro lado, la mujer hizo hincapié en las condiciones del colectivo en el que circulaban señalando haber sido estafados. “Nos mintieron. El micro que nos dieron era simple, no doble piso, como habíamos pagado”, se quejó. Además, relató que en la última parada, antes de que ocurriera el siniestro, recibieron malos tratos por parte de los choferes. “En Bahía Blanca nos trataron mal, dijeron que estaban apurados por el atraso”, señaló.

El accidente ocurrió cuando el vehículo, perteneciente a la empresa “Vía Tac”, se dirigía desde Caleta Olivia hacia la ciudad de La Plata, con 33 personas a bordo. A la altura del cruce entre las rutas provinciales 51 y 76 se produjo el “descalzamiento y vuelco del ómnibus”. Así lo confirmaron fuentes oficiales a este medio, “sin poder precisar las causas hasta el momento”.

Una imagen panorámica de cómo quedó el colectivo (LM Neuquén)

Los primeros informes señalaron que no hubo participación de otro vehículo y la hipótesis principal sostiene que se podría haber debido a una posible mala maniobra del conductor. Aunque las rutas involucradas son de traza antigua, en ese tramo particular no se observaron daños visibles ni baches en el asfalto, según reveló el trabajo de los peritos.

El operativo de emergencia incluyó a los Bomberos Voluntarios de las localidades más cercanas, personal médico del Hospital Municipal “Dr. Mariano Etchegaray”, efectivos policiales y ambulancias. Los trabajos de rescate llevados a cabo pasadas las 6.30 de la mañana obligaron a interrumpir parcialmente la circulación, con tránsito asistido por un solo carril. De las víctimas fatales, todas personas adultas, la identificación quedó a cargo de la Policía Científica, que ya notificó a los familiares para el reconocimiento de los cuerpos.

Del listado de heridos trasladados al Hospital de Olavarría, se supo que Miguel Barbosa permanecía en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, aunque su estado es estable; Mirta Linares recibió oxígeno mediante cánula nasal, y María del Carmen Cortez fue diagnosticada con politraumatismos, también con condición estable. En el Hospital de Laprida, Graciela Sánchez presentó una fisura costal, pero se encontraba estable, mientras que Miguel Sandoval sufrió escoriaciones. Florencia Beato y Fernanda Ríos fueron evaluadas en buen estado general. En tanto, los conductores del micro resultaron ilesos, según confirmó Randazzo.