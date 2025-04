La impresionante reacción de una empleada que frustró un robo a una agencia de loterías de José C. Paz en solo 14 segundos

La impresionante reacción de una empleada frustró un robo a una agencia de loterías

La inseguridad a veces obliga a rigurosos entrenamientos, a mecanizar movimientos hasta que salgan a la perfección. Así fue como una mujer logró, en solo 14 segundos, desbaratar un violento intento de robo en una agencia de loterías de José C. Paz.

Las imágenes son escalofriantes. Eran las 13.26 de este jueves cuando tres hombres armados irrumpieron en el local de juegos de azar, alterando la paz que reinaba en las primeras horas de la tarde en el mencionado partido bonaerense.

Mientras la empleada del negocio observaba su teléfono celular, aprovechando que no había clientes, primero ingresó un hombre. Apenas terminó de responder el “hola” del extraño, otros dos entraron a toda velocidad. Uno de ellos, fue directo a intentar abrir la puerta que da hacia el interior de la casa de apuestas, donde se encuentran las cajas.

Tanto el otro de los que ingresaron en un segundo turno como el primero de los delincuentes, sacaron armas de fuego que colocaron en el pequeño espacio que hay para pasar billetes en las ventanillas de atención, que son blindadas.

Se escucha en el video que le dicen cosas a la mujer, aunque no se llega a entender qué. Solo se distingue un grito que se repite: “¡Abrí la puerta!”.

La velocidad con que la empleada activó la alarma evitó el robo

Es ahí cuando aparecen en escena la destreza y la velocidad mental de la empleada. Tan pronto como ve las armas, se arroja debajo del mostrador y aprieta un botón, el de la alarma del local, y se acuesta en el suelo, donde no puede ser alcanzada por posibles proyectiles, con los brazos cruzados sobre el pecho.

Esa acción fue clave. Al activarse el estruendoso sonido de la alarma, los delincuentes salieron corriendo del local, ubicado en Gorriti y Oribe, sin haber podido llevarse ni una boleta de prode.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad de José C. Paz le indicaron a Infobae que, si bien cuentan con un sistema de alarmas municipales, del que son parte 420 vecinos, este negocio no está dentro del mismo. Como tampoco se presentó a hacer la denuncia el dueño del local, la policía nunca fue anoticiada del hecho.

Lo que está claro es que la veloz y heroica acción de la mujer evitó el robo y, sobre todo, que alguien saliera herido.

Salvaje asalto en una casa de José C. Paz: golpearon y manosearon a la dueña y le robaron el perro

El pasado 5 de febrero, tres delincuentes entraron en una casa de José C. Paz, golpearon salvajemente a la dueña y le robaron a “Diosito”, su mascota.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de las calles Polonia y Chopin. Según la denuncia de la víctima, los ladrones saltaron un paredón y redujeron a la mujer a golpes, causándole lesiones de consideración.

La dueña de la casa sufrió heridas graves, con riesgo de perder uno de sus ojos: “La verdad es que tengo el ojo comprometido”, afirmó.

La víctima contó, en diálogo con A24, que recuerda haber entrado el auto y que en ese momento su hijo le dijo que creía que había alguien adentro de la casa. “No, fijate que el perro está bien”, le dijo la mujer, identificada como Alejandra.

“No termino de decir eso y se vienen tres hacia él. Le ponen una tijera en el cuello, un cúter, lo sostienen dos. Mi hijo me dijo que corriera, quise salir corriendo y viene un tercero y, con el mango de una pala, me golpeó la cara”, detalló la mujer, visiblemente consternada.

Luego la tomó del cuello, ella empezó a gritar y el delincuente empezó a manosearla para que dejara de hacerlo. “Dejá de gritar. Así gritan las putas”, le dijo el ladrón.

El delincuente en ese momento le tapó la boca, ella mordió y nuevamente recibió un golpe de puño en el rostro. Después la llevaron a la parte superior de la vivienda. Todo pasó en minutos. “Fue una pesadilla total”, agregó.

Los ladrones iban en busca de dólares. Sin embargo, Alejandra les trató de explicar que no contaba con el dinero que buscaban. “¿Cómo me vas a matar si no tengo nada?, preguntó la víctima.

“Dame algo”, le dijo el delincuente. “Tengo fisuras en las fosas nasales, en el parietal izquierdo. Es tan grande el golpe, que está agarrada de un hilo la parte del ojo”, agregó Alejandra.

Luego de revolverle completamente la casa y sin conformarse con la agresión, los delincuentes se llevaron al perro de la familia.