Juicio por Maradona: este jueves declaran Verónica Ojeda y las hermanas de Diego

Veronica Ojeda, la ex pareja de Diego Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanudará este jueves con cuatro testimonios que prometen estar cargados de un importante componente emotivo. Será la ex pareja y madre del hijo menor de Diego, Verónica Ojeda, y las hermanas del astro del fútbol mundial: Claudia, Ana y Rita Maradona.

Sus declaraciones fueron adelantadas al final de la séptima audiencia por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes hasta ahora no habían anticipado ningún testigo desde que comenzó el proceso judicial en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro. Pero esta vez hicieron la excepción.

El testimonio de Ojeda será importante, dado que ella era una de las que habitualmente visitaba al Diez en la internación domiciliaria montada en el barrio San Andrés, de Tigre.

En este sentido, la madre de Dieguito Fernando podrá ahondar en los detalles de cómo estaba el padre de su hijo días antes de morir.

Así llegaba una de las hermanas de Maradona el primer día del juicio por la muerte de Diego

Probablemente, sus dichos complementen lo ya testificado por Jana Maradona, la primera de la familia en declarar en el juicio que tiene siete profesionales de la salud imputados por su responsabilidad en la muerte de Diego.

A su turno, Jana había dado descripciones clave tanto de la casa como del estado físico y de ánimo de su padre, además de que aseguró que el equipo médico a cargo del tratamiento les pidió a los familiares que no se acercaran a Maradona durante sus últimos días para “no molestarlo”.

En la misma línea esperan que se expresen las hermanas de Diego, quienes también podrán hablar sobre otras cuestiones de salud que haya padecido el astro del fútbol durante su infancia o juventud.

Verónica Ojeda junto a su abogado, Mario Baudry

Esto será de especial relevancia para reforzar o no uno de los puntos centrales que tienen la Fiscalía y los abogados querellantes en su acusación, quienes afirman que Maradona estaba en una situación delicada desde hace tiempo y que su historial de salud era información de público conocimiento, por lo que los médicos a su cargo tuvieron que haber proporcionado una mejor atención.

El cruce de Ojeda con Cosachov y Luque

Tanto Verónica Ojeda como las tres hermanas de Diego habían estado presentes en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro el primer día del proceso judicial. No obstante, no habían podido volver al palacio de la calle Ituzaingó desde entonces debido a que, como estaban citadas como testigos, tenían prohibido presenciar otras declaraciones.

El primer día del juicio, la mamá de Dieguito Fernando llegó al edificio visiblemente emocionada y con una remera de Maradona. En ese contexto, protagonizó un tenso momento con dos de los siete acusados en la causa: Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, a quienes increpó a los gritos antes del inicio de la primera audiencia.

Primero fue contra la psiquiatra. “Perra malparida”, le dijo la última mujer del Diez cuando se la encontró en la escalera de ingreso a la sala de debate.

Luque y Cosachov en el juicio por la muerte de Maradona

En el incidente tuvieron que intervenir las autoridades del tribunal y la policía, quienes la alejaron para calmar la situación.

Luego, en uno de los cuartos intermedios de ese mismo día, Ojeda increpó al neurocirujano y lo insultó. “Forro, hijo de puta, sorete”, fue parte de lo que le dijo la ex pareja del Diez al profesional de la salud imputado por su responsabilidad en la muerte del astro del fútbol.

Los gritos de Ojeda contra Luque ocurrieron a la salida de la sala de audiencias del segundo piso de los Tribunales de San Isidro. Fue el abogado Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando, quien la calmó en esa ocasión.

A tres semanas del comienzo del juicio, Ojeda volverá al juicio, aunque esta vez no se cruzará con la psiquiatra y el neurocirujano. Avalados por la ley, ambos decidieron junto a sus abogados que asistirán solo a las jornadas que sean necesarias. Y la del testimonio de la ex mujer de Diego no será una de ellas.