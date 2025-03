Caso Nora Dalmasso: habló el último acusado del crimen y admitió que tiene miedo de ir preso

Roberto Barzola, el nuevo acusado del crimen de Nora Dalmasso

El parquetista Roberto Bárzola dice que su vida cambió de forma rotunda e inesperada después de diciembre de 2024, cuando la causa por el crimen de Nora Dalmasso dio un giro de 180° que lo dejó a él como el nuevo sospechoso del homicidio ocurrido hace ya 18 años.

Esto se debió a partir de un dato revelado por la Unidad Fiscal Especial de Río Cuarto, la cual confirmó que su perfil genético coincidía con las huellas encontradas en el cinturón de la bata con el que asfixiaron a la mujer hasta matarla.

Su abogado rechazó la acusación y solicitó la extinción de la acción penal por prescripción. Sin embargo, la fiscalía no dio lugar al planteo que buscaba sostener la caducidad de la causa y, por ahora, Bárzola seguirá acusado de abuso sexual seguido de muerte.

En las últimas horas, el parquetista dio una entrevista con el medio local Otro Punto, donde dijo que no se esperaba esta situación y afirmó que tiene miedo de ir preso. También intentó defenderse al remarcar que él fue solo un día y medio a la casa donde ocurrió el crimen y que “ni conocía a esa mujer”, en referencia a Dalmasso.

Nora Dalmasso fue asesinada en 2006

Al ser consultado sobre cómo reaccionó cuando se enteró de la acusación en su contra, respondió: “¡Me quedé helado, mal! Nunca me imaginé algo así. El fiscal me decía que yo había estado averiguando qué iba a hacer ella esa noche. Que sabía que iba a estar sola en la casa, que la maté y la abusé. ¡Vieras las cosas que me dijo!“.

Y agregó: “Yo lo que estoy tratando es que el abogado vea por qué dicen que las muestras (que aparecieron en la casa de la víctima) son mías. Te digo que trato de tomarlo con tranquilidad, pero lo veo todo tan raro. Muy turbio”.

En el reportaje, el parquetista relató cómo conoció a la víctima e insistió en que no tenía vínculo con ella. En este sentido, remarcó varias veces que el giro en la investigación le parecía, por lo menos, extraño.

Pablo Jávega, fiscal del caso

“Estoy preocupado por la forma como surgió todo. Después de que pasaran tantos años, cuando yo siempre he estado a disposición para todo. También me sorprendió cuando el fiscal me leyó la acusación esa, como que yo había estado investigando a la mujer esa. ¡Las cosas que me dijo! Siendo que yo he estado un día y medio en esa casa y ni sabía quién era esa mujer".

Desde un primer momento, las acusaciones sobre los responsables del hecho se posaron sobre el círculo más íntimo de la mujer de 51 años, que fue asesinada el sábado 25 de noviembre de 2006 cerca de las 7.30 de la mañana.

Bárzola estuvo dentro de la lista de testigos convocados a declarar, y su relato lo ubicó en la escena y el momento del crimen. Le dijo a los jueces que había ido en tres oportunidades a la casa, en la semana previa al homicidio, y que solo había visto una sola vez a la víctima. Sin embargo, las hipótesis iniciales que lo hacían un sospechoso, fueron descartadas por los funcionarios del Ministerio Público Cordobés y por el fiscal Javier Di Santo. En ese entonces, el abogado Marcelo Brito había solicitado que se le extrajeran muestras de ADN.

Marcelo Macarron, viudo de Nora Dalmasso

“Yo estaba trabajando en el campo. Me citan como testigo y me terminan haciendo un ADN. ¡Yo nunca me negué! No les dije “che, no me lo hagan”. Al contrario, les dije: “sí, hacémelo y chau”. Pensé que con eso se acababa todo. Y no me volvieron a llamar hasta que ahora, en diciembre, me llaman de nuevo”, recordó.

Cuando le preguntaron sobre si este hecho había cambiado su vida, el acusado respondió que “al 100%” y afirmó que ahora le da miedo ir a la cárcel. “Calcula que yo no estuve nunca preso, nunca en mi vida. No tengo antecedentes, nada. Yo soy un hombre de laburo que nunca tuvo problemas con nadie. A la edad que tengo he cuidado a mis hijos lo mejor que pude y estoy con mi señora desde los 15 años. Tengo una familia normal”, aseguró.

Y concluyó: “Yo tengo la tranquilidad interna. Por dentro sé que estoy tranquilo, pero hay situaciones que son raras”.