Brutal intento de femicidio en Río Gallegos: un asesor de una concejal quiso matar a golpes a su ex

El último era otro domingo tranquilo en Río Gallegos, hasta que los desesperados gritos de una mujer alertaron a un barrio. Un vecino, preocupado, se acercó rápidamente al lugar de procedencia de los alaridos. Sin darse cuenta, acababa de evitar un femicidio, ya que en esa casa, segundos antes de su aparición, Luciano Iván Cárcamo Giménez golpeaba brutalmente a su ex pareja, Yanet Costilla, en un ataque feroz que quedó grabado por una cámara de seguridad.

Las imágenes son contundentes: Cárcamo Giménez, sin anunciarse, abrió una puerta exterior de la casa de Castilla y luego, para poder ingresar a la vivienda, rompió el vidrio de una ventana con el fin de accionar desde dentro el picaporte.

En la siguiente imagen, comienza el horror. El agresor, a quien incluso se le nota la sangre en el puño que utilizó para romper la ventana, lleva a la rastra a Yanet, tomándola de los pelos. Acto seguido, le lanzó una patada a la cabeza y un derechazo de revés al rostro.

En un momento, parecía que la víctima lograba soltarse de quien la tenía maniatada contra el suelo, pero solo fue para peor, ya que Cárcamo Giménez encadenó un puñetazo corto, un rodillazo que impactó contra la cara de Costilla y luego, agarrándola de los pelos, le golpeó tres veces la cabeza contra la pared. A eso se estaba dedicando el atacante cuando en la imagen se observa la llegada del vecino salvador, junto a su perro caniche negro.

Una vez que huyó el violento, Yanet logró dirigirse, tambaleante, hacia la puerta.

“Entró, rompió un vidrio y fue directo a golpearme. Gracias a Dios pude salir de mi casa, porque si no, me mataba dentro de mi casa. Gracias a mi vecino, él paró de pegarme. Si no, me mataba”, relató Yanet, entre lágrimas, en diálogo con Telefe.

Cárcamo Giménez se encuentra detenido, acusado de intento de femicidio

Si bien por parte de Costilla no había denuncias previas contra Cárcamo Giménez por violencia de género, sí había una del año pasado por daños materiales, ya que en medio de otro acceso de ira, le había destrozado varias cosas en medio de una discusión.

“Habíamos tenido una pequeña relación el año pasado, que terminó después de eso, cuando se puso violento y rompió cosas en mi casa. Este año, a principio de año, habíamos vuelto a comunicarnos bien, para poder volver a vernos de a poco, pero todo terminó así el domingo. Por un enojo, me quiso arrebatar la vida”, narró la mujer.

El ahora detenido y acusado de intento de femicidio “saltó el paredón y escapó por la casa de al lado”. “Mide 2 metros, yo mido 1,50. La verdad es que no sé de dónde saqué fuerzas para poder salir de mi casa”, resaltó Yanet.

Costilla contó que esa mañana Cárcamo Giménez le había mandado mensajes increpándola y acusándola de haber bloqueado las cuentas de redes sociales de su jefa, la concejal radical Daniela D’amico, quien en las últimas horas dejó en claro que una vez que se enteró de lo sucedido decidió echar al agresor.

“Es una situación que se tiene que repudiar y en la que uno tiene que tomar decisiones con inmediatez”, expresó la edil en diálogo con Tiempo FM 97.5. Además, aclaró que al contratarlo, en la declaración de antecedentes de Cárcamo Giménez, no figuraba ninguna denuncia ni delito.

Yanet, por su parte, se recupera de los golpes recibidos y dejó un reclamo: “Que se haga justicia, como corresponde, para que no le pase a nadie más. Ni a mí ni a ninguna otra mujer, porque también hay muchas mujeres que salieron a dar sus testimonios sobre esta misma persona”.