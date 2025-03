El escalofriante audio del alumno que atacó a sus compañeros de colegio con un machete: “Los voy a bajar uno por uno”

La fuerte amenaza a sus compañeros de curso del alumno que ingresó a su curso con un machete.

Luego del violento ataque con un machete que un alumno del Colegio Secundario N° 5176 de Villa Esmeralda, provincia de Salta, protagonizó el pasado martes contra sus compañeros de curso, el agresor, se conoció un escalofriante audio que el adolescente envió al día siguiente.

“Un día voy a ir y los voy a prender fuego a todos”, advirtió el en una impactante amenaza que transmitió por un audio de WhatsApp y al que pudo acceder Infobae.

La advertencia del atacante, de 14 años, ocurrió ayer, apenas un día después de ingresar al aula con machete en mano y querer agredir a los compañeros con los que había tenido un altercado previo.

“No loco, no loco. Como ya les dije, eso no tiene perdón. Así que ya no les digo ni cuándo, ni dónde. Lo único que les voy a decir es que un día de estos voy a caer al colegio y los voy a prender fuego a todos ustedes por hablar giladas loco”, dijo el agresor en la primera parte de su mensaje de voz.

Y en la misma línea, completó: “Yo no perdono una ya. Ustedes me hicieron quedar para el orto a mí, ahora yo voy a bajar a uno por uno de ustedes loco. Nadie me dice a mí qué es lo que tengo que hacer”.

Noticia en desarrollo