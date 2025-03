Desarticularon una banda que operaba en shoppings porteños y vendían plantillas ortopédicas falsas

Desarticulan banda que vendía plantillas ortopédicas ilegales

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó dos stands de ortopedia en los shoppings Dot Baires y Abasto, luego de que una investigación determinara que ofrecían servicios y atención médica sin autorización. Durante el operativo, se incautaron plantillas ortopédicas, accesorios e impresoras 3D con un valor total superior a los 80 millones de pesos. Los locales fueron clausurados por el Ministerio de Salud.

El procedimiento se realizó tras una serie de pesquisas llevadas a cabo por la Sección Relevamiento en Investigaciones Complejas y el área de Ciberprevención. Las autoridades descubrieron que la organización utilizaba diversos canales de venta en redes sociales para promover una actividad ilegal que no cumplía con las normativas establecidas por los entes reguladores de salud.

Así, la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 35 autorizaron dos procedimientos en los barrios porteños de Saavedra y Abasto. Además de las impresoras 3D utilizadas para fabricar plantillas, se incautaron cuatro baropodómetros, instrumentos que miden la presión del pie al caminar; 67 accesorios, como moldes, arcos y calibres digitales; cinco notebooks, una CPU, cinco posnets, un teléfono, 250 cajas y un esqueleto de pie diseñado con tecnología 3D, junto con más de 500 plantillas ortopédicas.

Los agentes comprobaron que las herramientas utilizadas para confeccionar las plantillas tienen un valor de aproximadamente cinco millones de pesos, mientras que el resto de los elementos incautados están valuados por 80 millones de pesos. Los cinco empleados de los locales fueron notificados y puestos en libertad, ya que ninguno tiene antecedentes.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyCO) labraron actas por falta de habilitación. En tanto, el Ministerio de Salud realizó las clausuras preventivas de ambos puestos.

Detuvieron una banda que falsificaba obleas de VTV

A finales de enero, la Policía detuvo a tres personas que falsificaban y vendían obleas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y certificados, a través de las redes sociales. En los allanamientos realizados en La Plata, Pablo Nogués y General Pacheco, secuestraron numerosos elementos, tales como cuadernos con registros de clientes y recibos de pago.

Las sospechas comenzaron en octubre del año pasado, cuando un motociclista con mochila de delivery fue interceptado en la capital bonaerense, portando sobres que contenían obleas apócrifas de VTV.

A partir de este suceso, las autoridades iniciaron una investigación que incluyó intervenciones telefónicas. De esta manera confirmaron la existencia de una red que coordinaba la producción, venta y distribución de los documentos falsos desde diferentes localidades. Según confirmaron fuentes policiales a 0221.com.ar, la organización tenía roles claramente definidos y utilizaba herramientas tecnológicas para facilitar su operación.

El operativo culminó con la detención de tres personas: dos jóvenes de 18 y 19 años oriundos de La Plata, y otro de 20 años, domiciliado en General Pacheco. Durante el procedimiento, los agentes constataron el funcionamiento de la red a través del código QR que figuraba en la oblea. Desde allí podían obtener la información del comprador.

Además, secuestraron once teléfonos celulares, dos computadoras activas con formularios apócrifos abiertos en pantalla -una notebook Samsung, una PC All In One- una impresora HP y una Epson, además de un aerosol de pegamento; 52 obleas falsas, cuadernos con información de clientes y pagos, así como recibos vinculados a las encomiendas utilizadas para la distribución de los productos.

En los registros aportados a la causa se destacan audios que revelaron la manera en que actuaban los falsificadores. “Hola, te habla el Perro, soy uno de los vendedores que trabaja para el Bebote. Tengo una clienta que está esperando tu trámite, me pregunta si está llegando, si va a salir o no va a salir”, transcribió el mismo medio sobre el llamado de uno de los implicados.

Otro mensaje menciona la entrega de equipamiento, como impresoras y computadoras, para completar pedidos en tiempo real. “Bueno, ahora yo te paso una dirección para que lleves la impresora, la compu y las obleas. Ahí el chico quizás te imprime uno y te da otros”.