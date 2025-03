El custodio de Maradona acusado de falso testimonio durmió en una comisaría y lo indagarán este jueves

Julio Coria, el ex custodio de Diego Maradona, cuando se lo llevaban detenido

Julio César Coria, el ex custodio de Maradona detenido por dar falso testimonio durante el juicio por la muerte de Diego, está alojado desde este martes en la Comisaría 1ª de San Isidro y será indagado en las próximas horas por la fiscal Carolina Asprella.

La fiscal Asprella quedó a cargo de la causa contra Coria iniciada por sus contradicciones en el proceso judicial que tiene a siete profesionales de la salud imputados por la muerte de Maradona.

El ex empleado de seguridad de Diego durante sus últimos años fue trasladado a la Comisaría 1ª inmediatamente después de que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 ordenaran su aprehensión por mentir y omitir información cuando declaraba como testigo. Este delito tiene una pena que va de 3 a 10 años de prisión. O sea, no es excarcelable.

Las autoridades judiciales le habían recordado unas cinco veces a Coria que estaba declarando bajo juramento de decir la verdad y le advirtieron las consecuencias de no hacerlo. Sin embargo, él continuó respondiendo con inconsistencias, por lo que los jueces determinaron por mayoría que hubo un delito en flagrancia y ordenaron arrestarlo.

Coria dejando el tribunal en un patrullero

Los motivos por los cuales Coria faltó a la verdad en su testimonio ahora serán esclarecidos en una investigación aparte que comenzó con la intervención de la fiscal Asprella. La indagatoria está prevista para la mañana de este jueves, al mismo tiempo que se reanudará el debate por la muerte de Maradona.

Las contradicciones de Coria en su testimonio y su posterior captura fueron inesperadas. No obstante, al principio de esa jornada, la Fiscalía había adelantado que les costó encontrar al custodio para citarlo a declarar: "Tuvimos que ir a cuatro domicilios para ubicarlo“, dijeron sin sospechar lo que vendría.

¿Quién es Coria y qué dijo?

El hombre, que es ayudante mayor retirado del Servicio Penitenciario Federal (SPF), fue el encargado de vigilar las inmediaciones de la casa del barrio San Andrés entre el 23 y el 25 de noviembre de 2020, cuando murió Maradona.

Era una persona de confianza para el astro del fútbol mundial, quien, durante sus días en Tigre, hasta le pedía que lo ayudara a afeitarse. Su lealtad pareció ratificarla el mismo día de su deceso, cuando le hizo respiración boca a boca para intentar reanimarlo.

Los jueces del TOC N°3 de San Isidro

Sin embargo, al hablar sobre aquella intervención, el custodio se pisó varias veces y no dijo lo mismo que había asegurado en las dos ocasiones anteriores que testificó.

Tanto los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, como el abogado Fernando Burlando, lo advirtieron rápidamente. “Está siendo mendaz en forma elocuente”, dijo la Fiscalía, que expuso a los jueces las mentiras descubiertas y que involucraban directamente a los imputados Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

Burlando no lo dudó e inmediatamente pidió su detención tras alegar que no podía continuar con el testimonio porque “evidentemente está faltando a la verdad”. Los fiscales se sumaron al pedido y finalmente el arresto fue ordenado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona

La primera contradicción

La primera contradicción en la que incurrió Coria tiene que ver con su vínculo con el neurocirujano Leopoldo Luque, con quien negó tener relación y dijo nunca haber hablado ni durante la internación domiciliaria ni después.

Pero numerosas pruebas y chats entre ambos que fueron expuestos en la jornada revelaron que el custodio tuvo varias conversaciones con el médico de cabecera de Maradona en diferentes períodos y hasta se invitaban a comer asados.

Cuando el fiscal Ferrari le preguntó al testigo si tenía contacto con el neurocirujano durante la internación de Maradona, el custodio de Diego respondió contundente: “No recuerdo haber tenido contacto con Luque”.

Sin embargo, luego le exhibieron chats en los que el neurocirujano lo llamaba “amigo” y el testigo confirmó que eran conversaciones con él. “Sinceramente, no me acordaba”, dijo.

Leopoldo Luque (Reuters/Agustín Marcarián)

Lo mismo sostuvo cuando expusieron una charla de WhatsApp en la que el médico de cabecera de Maradona lo invitaba a comer un asado un mes después de la muerte de Maradona. “Pero nunca lo vi después”, se justificó.

La segunda contradicción

La segunda contradicción mencionada por la acusación contra el testigo, que está obligado a decir verdad, tiene que ver con el rol de la psiquiatra en el momento de la reanimación.

Este martes, Coria dijo que Agustina Cosachov se alternó con la enfermera para hacerle RCP a Diego cuando se descompensó. Sin embargo, su intervención en las maniobras de reanimación no había sido mencionada por Coria en ninguna de las dos veces que declaró antes.

Agustina Cosachov (RS Fotos)

La primera fue el mismo 25 de noviembre de 2020, cuando dio testimonio tras la muerte del Diez. La segunda, en abril de 2021, cuando se presentó ante las autoridades para dar su testimonial al comienzo de la causa.

“Ahora sí recuerdo que Cosachov le hizo RCP. En ese momento no me habré acordado”, se justificó este martes ante el tribunal de San Isidro. Y ratificó: “Recuerdo que sí le hizo, recuerdo que se turnó la enfermera con Cosachov”.

Ante la consulta de los fiscales de por qué no se refirió al accionar de la psiquiatra en ese momento, Coria contestó: “No lo dije la primera vez porque no me lo habrán preguntado o lo habré obviado en ese momento”.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 (Reuters/Agustín Marcarián)

Por la muerte de Maradona están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual en este primer debate, la psiquiatra Cosachov, el neurocirujano Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, la médica coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

La enfermera Gisela Madrid irá un juicio por jurados populares.