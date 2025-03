Es pastor de una comunidad religiosa en Merlo y está prófugo por el abuso sexual de su nieta

El presunto abusador tiene 60 años

Antonio Daniel Villamea, un pastor religioso de la localidad bonaerense de Merlo, se encuentra prófugo de la Justicia luego de que el juez de Garantías Nº2 de Morón, Ricardo Fraga, ordenara su captura nacional e internacional por una sospecha aberrante: está acusado de abusar sexualmente de su nieta en varias oportunidades.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el pedido de detención, emitido a fines de febrero, se dio luego de una investigación llevada a cabo por la fiscal María Laura Cristini.

La denuncia inicial fue realizada por Daiana, hija del imputado y madre de una de las víctimas, quien decidió actuar tras notar comportamientos extraños en su hija, actualmente de 15 años, quien comenzó a mostrar angustia.

“Después de seis meses exigiendo, yendo todos los días a la Fiscalía 12 de Morón, no descansé un segundo. En estos meses pasamos por diferentes procedimientos. (...) Ahora sí Daniel Villamea vas a pagar por todo lo que hiciste!! Y a esa gente que te rodeó, haciéndose la víctima de la historia, que se quede con vos, porque esos se encargaron de decir que todo es mentira, que inventamos todas estas cosas. Todo para cubrirte. Toda esa gente cosechará lo que sembró”, escribió Daiana en Facebook luego de conocerse el pedido de captura.

Los abusos comenzaron en 2017, cuando la menor tenía menos de 8 años, y se producían mientras quedaba al cuidado de su abuelo. La situación salió a la luz cuando la familia logró mudarse de la vivienda que compartían con Villamea, lo que permitió que la niña pudiera hablar sobre lo sucedido. Fue recién en septiembre del año pasado que se animó a contar su calvario.

“Ese siete septiembre 2024 fui a buscarlo, lo encontré y le dije que me iba a pagar todas, que no iba a parar hasta que pague. Ese mismo día realicé la denuncia”, relató.

En su posteo, la mujer hizo un repaso por cada una de las entrevistas y pericias psiquiátricas a las que fue sometida su hija en los meses siguientes. Según la madre, en todas el resultado fue positivo y se demostró el daño sufrido a causa de los abusos del abuelo.

“Ella lo único que nos decía es ‘quiero morir, no quiero vivir más’; ahí estábamos junto a mi esposo siendo fuertes, sólo por ella a pesar de que nuestros corazones estaban destrozados en mil pedazos”, relató Daiana.

Daiana contó que el 18 de diciembre pasado su hija estuvo durante dos horas en una entrevista en Cámara Gesell, en la que tuvo que relatar nuevamente los abusos. Al finalizar, se vivió una escena emotiva.

“Rápidamente, salió la fiscal y la jueza llorando a abrazarla y a decirle que es muy valiente, que ya no era necesario de que vuelva a contar; que para ellas fue más que suficiente”, agregó la mamá de la víctima.

En ese sentido, la madre de la menor reveló que su hija estuvo bajo tratamiento psicológicos e intentos de suicidio.

“Hubo días enteros donde lloraba sin parar por el dolor que cargaba en su pecho, días dónde me decía que no quería vivir más. Intentos de suicidio, donde tuve que abrazarla fuerte en medio de sus gritos lleno de dolor, dónde me decía que nunca iba a ser feliz, que todo se convirtió en una pesadilla”, añadió.

Villamea está prófugo desde finales de febrero

“Me fui contra todo y todos porque hubo personas que prefieren creer las mentiras. Nos cerraron las puertas”, lamentó Daiana, quien dio cuenta que casi nadie les creyó acerca de la denuncia y hasta se animó a sugerir que en el círculo familiar hubo protección hacia Villamea.

“Dios quiera que te encuentren ya y pagues todo lo que hiciste!!!!. Dios y la Justicia hablaron”, concluyó.

Villamea está acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de ascendiente y guardador contra un menor de 13 años de edad reiterado en al menos dos oportunidades, concurriendo idealmente con corrupción de menores agravada por la misma calidad de su autor.

Además, se le imputa abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima por su duración y por las circunstancias de su realización, agravado por la calidad de ascendiente y guardador del sujeto activo reiterado en al menos dos oportunidades, el que concurre idealmente con el delito de corrupción de menores agravada por la misma calidad de su autor, todos en concurso real entre sí.

Según el diario bonaerense Primer Plano Online, no es la única denuncia que tiene el pastor en su contra. Se sumó otra nieta suya, también menor de edad, quien está siendo sometida a las pericias. Ambas menores están bajo tratamiento psicológico.