Golpearon y maniataron a un matrimonio de jubilados en Parque Patricios para robarles: fueron detenidos horas después

Una de las víctimas fue hospitalizada con politraumatismos

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a cinco delincuentes armados que horas antes habían golpeado y maniatado a un matrimonio de jubilados en Parque Patricios para robarles. Una de las víctimas debió ser hospitalizada.

Los ladrones cayeron en el Barrio Zavaleta luego de una investigación que comenzó luego de una brutal entradera registrada horas antes en un domicilio ubicado en la calle Atuel al 200. Del lugar, los criminales se llevaron celulares, dinero y otras pertenencias.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, las víctimas son una mujer de 89 años y su esposo de 93. Ambos fueron brutalmente golpeados por los cinco delincuentes y maniatados. De hecho, el hombre debió ser trasladado por el SAME al Hospital Penna, con politraumatismos.

Uno de los delincuentes es de nacionalidad paraguaya

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras un llamado al 911. Así, el caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo de la fiscal Asaro, quien labró las actuaciones correspondientes por Robo y Privación Ilegítima de la Libertad, y dio intervención a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad.

De esta manera, los oficiales porteños comenzaron a realizar las tareas de rastrillaje en la zona para dar con los responsables. En este contexto, personal de la División Unidad Táctica de Pacificación II, Barrio Zavaleta, y de la Comisaría Vecinal 4D, observaron un Volkswagen Gol negro con cinco ocupantes, pero al intentar identificarlos se dieron a la fuga.

Los efectivos lograron reducirlos a pocas cuadras y, una vez detenidos, procedieron a la requisa del vehículo, en el que se encontró un bolso con más de un millón de pesos, siete teléfonos celulares, joyas —2 relojes, 4 pulseras, 3 cadenas y 12 pendientes dorados—, una pinza corta cadena, dos barretas, guantes, destornilladores, y una pistola Eibar España calibre 7.65 con siete municiones en su cargador, además de cinco balas calibre 32 largo.

Los elementos incautados a los delincuentes

Se trata de cuatro hombres de nacionalidad argentina y uno de nacionalidad paraguaya. Incluso, tres de ellos cuentan con un largo historial de antecedentes por robos, tales como robos agravados a mano armada, en poblado y en banda, así como disparos de arma de fuego y el delito de lesiones graves.

Entre los elementos secuestrados, las autoridades hallaron una tarjeta personal a nombre de la mujer de 89 años que había sido víctima del robo horas antes, por lo que pudieron confirmar que se trataba de los autores de la brutal entradera.

Este hecho se suma a una larga lista de robos a adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires. Todos bajo la misma modalidad.

Parte de los elementos robados

El último se registró hace tan solo una semana en Balvanera. La víctima fue una mujer de 87 años, que fue violentamente asaltada en su departamento por un grupo de delincuentes.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la víctima fue identificada como S.M. Su hijo, de 61 años, la encontró atada de pies y manos en su habitación cuando llegó a visitarla este lunes por la tarde, en el quinto piso de un edificio ubicado en la calle Tucumán al 2242.

Además, el hombre encontró todo el departamento revuelto, indicio de que los malvivientes tuvieron tiempo de revisar toda la casa para robar objetos de valor.

Tras el llamado al 911, al lugar llegaron varios patrulleros de la comisaría vecinal 3C. También una ambulancia del SAME. Los médicos que atendieron a la víctima detectaron escoriaciones en las muñecas por las ataduras, pero no la trasladaron a un hospital porque no sufrió lesiones graves. Al menos, los delincuentes no la golpearon durante el robo.

Más allá de la declaración que aportará la víctima, la Policía tiene registros de cámaras de seguridad que estaban instaladas en el domicilio. Con este material buscarán identificar a los delincuentes, de los que aún no se tienen precisiones.