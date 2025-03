Nueva entradera a una jubilada en la Ciudad de Buenos Aires: la maniataron para robarle joyas y dinero

El edificio donde ocurrió la entradera, en el barrio porteño de Balvanera. Foto: Google Maps

Una anciana de 87 años fue asaltada violentamente por un grupo de delincuentes en su departamento del barrio porteño de Balvanera. La maniataron para robarle joyas y dinero. El hecho ocurrió luego de una seguidilla de casos similares que se registraron días atrás en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como Parque Patricios, Villa Santa Rita, Monserrat y Palermo.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la víctima fue identificada como S.M. Su hijo, de 61 años, la encontró atada de pies y manos en su habitación cuando llegó a visitarla este lunes por la tarde, en el quinto piso de un edificio ubicado en la calle Tucumán al 2242.

Además, el hombre encontró todo el departamento revuelto, indicio de que los malvivientes tuvieron tiempo de revisar toda la casa para robar objetos de valor. Al cierre de este artículo todavía no estaba claro el monto del botín que se llevó la banda.

Tras el llamado al 911, al lugar llegaron varios patrulleros de la comisaría vecinal 3C. También una ambulancia del SAME. Los médicos que atendieron a la víctima detectaron escoriaciones en las muñecas por las ataduras, pero no la trasladaron a un hospital porque no sufrió lesiones graves. Al menos, los delincuentes no la golpearon durante el robo.

Más allá de la declaración que aportará la víctima, la Policía tiene registros de cámaras de seguridad que estaban instaladas en el domicilio. Con este material buscarán identificar a los delincuentes, de los que aún no se tienen precisiones.

Además, se sabe que la jubilada vive sola y tiene una empleada que se dedica a su cuidado de forma esporádica. La trabajadora no estaba en el lugar al momento de la entradera.

En el caso tomó intervención el fiscal Eduardo Rosende, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48. Investigará los hechos bajo la carátula de “robo y privación ilegítima de la libertad”, según pudo saber este medio a partir de fuentes del caso.

Antecedentes en cuatro barrios porteños

Violento robo a una anciana en Parque Patricios: la sorprendieron durmiendo en su departamento, la maniataron y le robaron

A mediados de febrero hubo cuatro casos similares en apenas cuatro días. El último de esta seguidilla se registró en el barrio Villa Santa Rita, a metros de la avenida Nazca. Un matrimonio de 72 y 79 años fue sorprendido por dos ladrones que entraron por la puerta de su departamento del cuarto piso, sin violentar el ingreso. La pareja fue maniatada y asaltada.

Todo sucedió en la calle Remedios de Escalada de San Martín al 2800, lugar al que acudieron policías de la Ciudad de la comisaría vecinal 11A.

Ya dentro del departamento de las víctimas, los delincuentes redujeron a la pareja, revolvieron todo y se llevaron dinero en efectivo y demás pertenencias de valor del matrimonio.

La causa la investiga la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°57, a cargo de Anselmo Gabriel Castelli.

El resto de los casos se dieron en el mismo día, siempre con adultos mayores como víctimas.

El domingo 16 de febrero por la madrugada una jubilada de 80 años fue víctima de una entradera en su casa del barrio de Parque Patricios. Ese robo ocurrió poco antes de las 4, cuando María Ángela fue sorprendida por delincuentes que ingresaron a su casa por el ventiluz del baño, la maniataron, le pegaron y le robaron.

“Zafó porque los ladrones que estaban afuera los empezaron a llamar porque llegaban patrulleros: ‘Vamos, vamos, vamos’, gritaron. Si no, no sabemos cómo terminará esto... Ya la habían atado de pies y de manos, le taparon la boca, los ojos y le preguntaban por la plata”, detalló un familiar de la mujer.

Las lesiones que sufrió la mujer asaltada en Parque Patricios

A media mañana de ese domingo, una pareja de 79 y 86 años, y que vive en un octavo piso en un edificio del barrio porteño de Monserrat, vivió otra situación dramática.

Jamás pensaron que al limpiar su departamento con la puerta abierta serían sorprendidos por una banda de cinco delincuentes que se llevarían sus ahorros de toda la vida.

Todo sucedió en el edificio de la calle Combate de los Pozos al 700, entre avenida Independencia y Chile, a las 11.30. Fuentes del caso dijeron a Infobae que los ingresos de la planta baja no habían sido violentados.

Los delincuentes le robaron al matrimonio de jubilados 17.000 dólares, 800 mil pesos y un celular. La causa la investiga la Fiscalía Criminal y Correccional N°7, a cargo del Leonel Gómez Barbella, secretaría única de Marcela Damilano.

En tanto, por la noche, los padres de Rodrigo ‘Chila’ Márquez, ex jugador de Independiente y actual delantero de Platense, sufrieron un asalto en el departamento que posee su hijo en el barrio porteño de Palermo. El futbolista se encontraba concentrado con su equipo.

Tres delincuentes armados ingresaron por el balcón, redujeron a los padres de Márquez, que habían viajado a Buenos Aires por el cumpleaños de su hijo, y los amenazaron antes de robar dinero, pertenencias y documentación.