Mató a golpes a una jubilada en una entradera y estuvo prófugo por dos años: lo detuvieron en Lomas de Zamora

El hombre cayó en Lomas de Zamora

Hace casi dos años, tres ladrones ingresaron a la casa de una jubilada en Luis Guillón y la asesinaron a golpes. La mujer fue encontrada maniatada en su cama. El miércoles cayó en Lomas de Zamora el principal sospechoso por el crimen, que permanecía prófugo desde entonces. Así, ya son dos los detenidos por el hecho.

Tal como papudo saber Infobae, se trata de Brandon Carranza, de 23 años, quien fue detenido luego de un allanamiento de urgencia en el marco de una causa por robo en concurso real con homicidio agravado. La víctima fue Nilda Nélida Blanco.

El personal de la DDI de Lomas de Zamora dio con su paradero luego de realizar varias tareas de campo, escuchas telefónicas, ciberpatrullaje por redes sociales y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

La Policía dio con él luego de varias tareas de investigación previa

El crimen ocurrió el 21 de enero de 2023, en una vivienda ubicada en la calle Eduardo Arana al 1800, en la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, los ladrones habrían ingresado en horas de la madrugada al domicilio mediante un ventiluz de la cocina.

Luego, tomaron a la mujer y la ataron de pies y manos, con una cuerda y la amordazaron con una cinta de tipo adhesiva. Además, la golpearon brutalmente en la cabeza.

La mujer murió como consecuencia de la agresión y los ladrones se dieron a la fuga. El cuerpo de Nilda fue encontrado dos días después por su hijo, quien ingresó al domicilio, preocupado por no tener noticias de ella, y vio la macabra escena.

Nilda Nélida Blanco, la mujer que fue brutalmente asesinada

Carranza es segundo delincuente detenido por el crimen, puesto que en julio del año pasado cayó otro de los involucrados. En esa oportunidad, el sospechoso se escondía en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría.

El caso generó una gran conmoción en la comunidad de Luis Guillón, por lo que se realizaron una serie de marchas para exigir justicia y más inversión en seguridad.

Misma dinámica, dos años después

Una entradera similar se registró hace unos días en el barrio de Balvanera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Afortunadamente, no hubo que lamentarse otra muerte en manos de los criminales, como tampoco la víctima sufrió heridas de consideración. Sin embargo, la jubilada también fue brutalmente golpeada y maniatada.

El hecho ocurrió luego de una seguidilla de casos similares que se registraron días atrás en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como Parque Patricios, Villa Santa Rita, Monserrat y Palermo.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la víctima fue identificada como S.M. Su hijo, de 61 años, la encontró atada de pies y manos en su habitación cuando llegó a visitarla este lunes por la tarde, en el quinto piso de un edificio ubicado en la calle Tucumán al 2200.

Además, el hombre encontró todo el departamento revuelto, indicio de que los malvivientes tuvieron tiempo de revisar toda la casa para robar objetos de valor.

La Policía analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio para intentar identificar a los delincuentes, cuya identidad aún no se ha determinado. Además del testimonio de la víctima, este material será clave en la investigación.

Tras el llamado al 911, varios patrulleros de la Comisaría Vecinal 3C llegaron al lugar junto con una ambulancia del SAME. Los médicos que asistieron a la víctima constataron escoriaciones en sus muñecas debido a las ataduras, pero no la trasladaron a un hospital, ya que no presentaba lesiones de gravedad. Durante el robo, los asaltantes no la golpearon.

Tal como pudo precisar la mujer, los delincuentes le robaron joyas y una importante suma de dinero en efectivo.