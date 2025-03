Elevan a juicio al acusado de asesinar a traición a un hombre en Lomas de Zamora: lo abrazó y luego le disparó

Crimen en Lomas de Zamora: primero le dio un abrazo y luego lo mató a balazos

La causa contra el acusado de matar a Leandro Ojeda en octubre del año pasado, avanza hacia el juicio oral. El episodio generó conmoción, dado que el ejecutor del disparo y la víctima se habían estrechado un abrazo minutos antes de que se desatara una balacera que terminó con la vida del joven de 33 años, debido a un impacto de bala que atravesó su cabeza.

Aunque aún se desconoce la fecha en que comenzará el procedimiento, trascendió que Matías Jara, alias “Mojarra”, será juzgado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra, durante el hecho cometido en octubre del 2024 en la localidad de Ingeniero Budge, frente a la vivienda de Ojeda. Según informó el portal La Unión, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora será el encargado de juzgar al único detenido que tiene la causa.

La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona. En los primeros minutos del video que obtuvieron los investigadores como material probatorio, se podía observar a la víctima y su asesino dándose un abrazo en el medio de la calle. Luego cada uno volvió a lo suyo y la noche continuó sin mayores sobresaltos.

A los pocos minutos el acusado regresó armado y comenzó a disparar. Varios proyectiles impactaron en la fachada de la vivienda donde se encontraba la madre de la víctima, otros dieron en el auto. Solo uno de los disparos atravesó el parabrisas e impactó en la frente de Ojeda, causándole la muerte instantánea.

El agresor escapó corriendo y se mantuvo prófugo durante 45 días, hasta que fue capturado en un precario refugio en Villa Albertina, a pocas cuadras del lugar del crimen. Tras varios allanamientos fallidos realizados por los agentes de la Comisaría 10ª, lograron detenerlo en un aguantadero hecho con tres chapas. Durante el operativo, el acusado intentó huir, pero los agentes lograron reducirlo y recuperar dos armas de fuego que había descartado en la huida: una pistola calibre 9 milímetros y un revólver .22, una de ellas utilizada en el asesinato de Ojeda, según los resultados de los peritajes posteriores.

"Mojarra", el único detenido por el crimen

Una de las líneas investigativas, que apuntaba a una venganza relacionada con un ataque previo, se fundaba en un episodio que un familiar de Ojeda habría protagonizado días antes del crimen. “Aparentemente, el hermano de la víctima, días atrás del crimen de Ojeda, baleó en una pierna a ‘Mojarra’, por eso se lo ve rengueando. Esto habría sido su venganza”, confirmaban a Infobae fuentes del caso.

En tanto, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11, encabezada por el fiscal Ricardo Silvestrini, descartó desde un principio que se tratara de un robo y apuntó a un ajuste de cuentas. Las mismas fuentes consultadas por este medio dijeron que existía un problema de drogas de vieja data entre ambos. Sin embargo, el padre de la víctima sostuvo que todo había sido una confusión.

“No creo que haya sido para él, ese es el tema. Yo quiero justicia, pero no creo que haya sido para él. Acá hubo un confundimiento por parte de ellos, se confundieron, no sé”, indicó Hugo Ojeda a la prensa. “Él esperaba que el hermano le traiga las llaves para ir a dormir. Para mí alguien pasó primero, lo vio y no sé como le habrá avisado, pero el otro vino tirando balas. Es una locura venir así, tan ensañados, a tirar, a no importar nada. Él no creo que haya tenido ningún problema porque él no tenía conflictos con nadie, era bueno con todos, le pueden preguntar a quién sea y nadie le va a decir lo contrario”, aseguró.

Además, contó que su hijo realizaba trabajos esporádicos debido a una lesión en el brazo que no pudo tratar por falta de obra social. “La vida de él era hacer changas porque se cayó en casa y se quebró. Y como no le daban los implantes por no tener obra social, se le quedó el brazo así y solo hacía changas”, describió sobre el joven asesinado en el interior del Ford Falcon celeste del que se había bajado minutos antes de ser asesinado.