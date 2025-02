Los hechos de inseguridad en el inicio de 2025 que pusieron otra vez el foco en la provincia de Buenos Aires y provocaron tensión política

5 de febrero, José C. Paz, partido de San Miguel: Tres delincuentes entraron en una casa, golpearon salvajemente a una mujer y le robaron a “Diosito”, su mascota. Según la denuncia de la víctima, los ladrones saltaron un paredón y redujeron a la mujer a golpes, dejándola con lesiones de consideración. Y también amenazaron a su hijo. “Le ponen una tijera en el cuello, un cúter, lo sostienen dos. Mi hijo me dijo que corriera, quise salir corriendo y viene un tercero y con el mango de una pala, me golpeó la cara”, detalló.