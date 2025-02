Caso Lian: cómo continuará la búsqueda del nene de 3 años desaparecido en Córdoba

Aún no habría pistas certeras respecto al paradero del nene de 3 años

A cinco días de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el nene de 3 años que es buscado intensamente en Córdoba, la Justicia confirmó que continuarán con los rastrillajes en las zonas cercanas y que la causa permanecerá bajo el fuero provincial ante la falta de indicios de que pudiera haberse cometido un delito federal.

Luego de que los operativos de búsqueda se ampliaran hacia el río Tercero durante la jornada del miércoles, las autoridades afirmaron que las tareas se dificultaron por el mal clima que reinó en el área. Por este motivo, una parte del terreno cercano al cortadero de ladrillos, en donde se encuentra la vivienda familiar del menor, fue inspeccionada a través del uso de drones y otro tipo de dispositivos electrónicos.

Los procedimientos continuarán este jueves, pese a que también se pronosticaron tormentas fuertes que se desarrollarían todo el día. No obstante, los resultados de los relevamientos realizados hasta el momento no fueron comunicados, debido a que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario.

En los últimos días, más de 300 personas entre efectivos de la Policía de Córdoba, la Policía Federal, Gendarmería, el Ejército, baqueanos y vecinos, participaron de la búsqueda del niño. Además de los drones y helicópteros equipados con cámaras infrarrojas, también se rastrillaron zonas de difícil acceso, entre ellos, campos de soja, maizales, pozos y zanjas.

Debido al secreto de sumario, la fiscal general adjunta de Córdoba solo brindó datos de la cantidad de elementos secuestrados y testimonios recolectados (Fotos: Ministerio de Seguridad Córdoba)

“Se están investigando todas las hipótesis, desde el primer momento la fiscalía está trabajando en agotar todos los causes para poder encontrar con vida a Lian“, aseguró la abogada de la familia, Florencia Giuzo, durante una entrevista para el noticiero de El Doce. Además, no pudo confirmar si la causa contaría con imputados y/o detenidos, por la misma orden judicial que pesa sobre el caso.

Después de que los familiares de Lian fueran interrogados por la desaparición del menor de edad, la letrada señaló: “Entiendo que no están imputados, pero sí sospechados”. Sin embargo, aclaró que “el entorno cercano en estos casos debe investigarse”, a modo de indicar la normalidad detrás de las citaciones que recibieron en calidad de “participantes testigos”.

Por otro lado, la fiscal general adjunta de Córdoba, Bettina Croppi, brindó una primera conferencia de prensa para explicar en qué etapa se encontraría la investigación. Aunque no informó que se haya dado con el rastro del pequeño, la funcionaria comunicó que ya se allanaron 15 domicilios, se secuestraron 6 vehículos, 25 teléfonos, y un total de 31 personas prestaron declaración.

De la misma manera, la investigadora afirmó que el rastrillaje más relevante se produce “en forma circular desde el lugar donde fue detectado el niño”, y señaló que de la misma forma y con esa misma lógica se procede la investigación: parten desde el niño y siguen con su familia, su círculo cercano, los vecinos, los familiares, etcétera.

Los relevamientos por tierra, agua y aire continuarán este jueves, pese a las malas condiciones climáticas pronosticadas

A pesar de que no habría una línea de investigación principal -al menos que haya sido confirmada a la prensa-, Croppi sostuvo que la causa no sería trasladada hacia el fuero federal. En este sentido, dio a entender que no habría pruebas y/o elementos necesarios que levantaran sospechas de que el nene hubiera sido una potencial víctima de la trata de personas.

La posibilidad de que el expediente fuera enviado a la Justicia federal aún no fue descartada por completo, sin embargo, en las últimas horas habría cobrado cierta relevancia la teoría de que el menor habría sido secuestrado para ser sometido a algún delito de tipo sexual.

La idea se instaló luego de que trascendiera que una persona del entorno contaría con antecedentes relacionados con delitos sexuales. La abogada de la familia esclareció que “la persona que tiene los antecedentes no vive ahí”, ya que se encontraría detenida. No obstante, en la zona sí se encontrarían familiares del sospechoso.

Pese a la presión que podría generar el caso a nivel mediático, la fiscal sostuvo ante la prensa que es necesario “ser cautos”, y sentenció: “No podemos perjudicar las líneas investigativas”. Además, indicó que no había antecedentes familiares, pero que había investigaciones pendientes sobre delitos de integridad sexual en el entorno cercano al menor.