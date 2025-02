“Cada vez es más fuerte la hipótesis de que se lo llevaron”, dijo el abogado de la familia de Lian

Caso Lian: la notificación amarilla de Interpol

Lian Gael Flores Soraide desapareció el sábado por la tarde en las inmediaciones de su casa, ubicada en el paraje rural Ballesteros Sud, en la provincia de Córdoba. Desde entonces, han transcurrido más de tres días sin que se conozca el paradero del niño, quien había cumplido 3 años el pasado 8 de febrero. La Justicia no descarta ninguna hipótesis, mientras el operativo de búsqueda continúa activo con un amplio despliegue en la zona y en otras localidades cercanas.

“Creo que vamos a tener novedades muy pronto”, expresó a Infobae el abogado de la familia, Darío Ballini, quien destacó la rapidez con la que avanzan las investigaciones y subrayó el esfuerzo de todas las partes involucradas para dar con Lian: “Desde el primer momento, incluso el gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Seguridad, desplegó policías, gendarmes, bomberos... todo, con el fin de encontrar a este niño”.

Para el letrado, es poco probable que el menor se encuentre en el área donde se inició el operativo de búsqueda: “Después de ver el movimiento dantesco que hay en la zona cero, entiendo que ese niño no puede estar ahí”.

Si bien aún no tuvo acceso al expediente y reconoció no haber hablado en profundidad del caso con el padre de Lian, Elías Flores, se animó a compartir su hipótesis: “Cuantas más horas pasan, más se refuerza la hipótesis de que al niño se lo llevaron”. No obstante, evitó especular sobre posibles responsables: “¿Quién se lo llevó? ¿A dónde se lo llevó? Realmente no lo sé”.

Darío Ballini, el abogado de la familia de Lian

Ballini explicó que se está llevando adelante una investigación “de manual”, con la fiscalía a cargo del rastrillaje en la zona, el levantamiento de huellas y rastros, y la recolección de posibles evidencias.

“Se han secuestrado todas las cámaras de Ballesteros, Morrison, Bell Ville, Villa María e incluso de Córdoba capital”, detalló. Según el abogado, las pericias a los teléfonos y los vehículos secuestrados podrían ser clave para avanzar en el caso. “Podríamos tener buenas o malas noticias en breve”, advirtió.

En cuanto a la situación de los padres de Lian, Ballini señaló que se trata de personas “extremadamente humildes” y mencionó que la madre del niño apenas habla español, ya que su lengua materna es el quechua.

Consultado sobre las líneas de investigación, el abogado consideró “normal” que en casos de desaparición de un menor se investigue primero al entorno familiar. “Desde el momento en que desaparece un niño, los principales sospechosos son el padre, la madre y los allegados. Esa es la primera línea investigativa que debe seguir un fiscal en estos casos. Es normal. Está dentro de las reglas. Lo importante es que esa no sea la única línea investigativa”, afirmó.

Ballini también destacó que, hasta el momento, no se ha imputado a nadie y que los padres de Lian permanecen juntos en su hogar, tras una extensa testimonial.

“Entiendo que no se los ve como posibles acusados, ya que están en su casa y juntos. Normalmente, cuando se interroga a una persona y hay inconsistencias graves, una de las herramientas es la detención. Y en este caso, eso no ha ocurrido”, explicó.

En ese sentido, relató una conversación con el padre del niño: “Le dije: ‘Elías, no te preocupes si no recordás cuál era la vestimenta de tu hijo el sábado, porque no tenés por qué saberlo’“.

“Cuando te preguntan hoy qué ropa tenías puesta el sábado, salvo que haya ocurrido algo muy particular, es casi imposible recordarlo. Esa era una de las preocupaciones que tenían (los padres de Lian), más allá de la angustia y la incertidumbre de no saber dónde está su hijo”, concluyó.

Continúan los rastrillajes para dar con el niño

Elías Flores, por su parte, dijo que su hijo es inteligente, que nunca se hubiera ido a más de 200 metros de su casa y que, para él, alguna persona se lo llevó. “Esto es alguien, alguien nos lo ha hecho esto. No puede ser así de repente alguien que venga y se lo lleve. Debe ser alguien conocido”, afirmó.

“Hasta ahora no se sabe nada. Ninguna información. Nada, hasta el momento. Yo pienso en esa camioneta de la que hablan, es en lo único que pienso”, señaló el padre en diálogo con Cadena 3, haciendo referencia al vehículo sospechoso que un vecino de la zona dijo haber visto el día que desapareció Lian y que derivó en un allanamiento y en el secuestro de tres coches de similares características.

De acuerdo a la descripción del testigo, se trataba de “una chata blanca de modelo nuevo con vidrios polarizados”, la cual pasó “despacito” en horas del mediodía por el predio donde el niño reside junto a su familia, lindero a un cortadero de ladrillos.

Elías Flores está seguro de que alguien se llevó al menor: "Nunca se aleja tanto"

Flores también descartó tener conflictos: “Nunca recibí amenazas, nada de nada. Soy una persona tranquila, no sé de hacer problemas”.