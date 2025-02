A más de tres días sin Lian, su padre apuntó a una persona conocida: “Alguien nos ha hecho esto”

Elías Flores está seguro de que alguien se llevó al menor: "Nunca se aleja tanto"

Lian Gael Flores Soraide, el niño de tres años que es intensamente buscado en Córdoba, ya lleva 72 horas desaparecido. Su ausencia fue denunciada el pasado sábado a la tarde, cuando sus padres alertaron que el menor no estaba en los alrededores de su casa, ubicada en la localidad rural de Ballesteros Sud y emplazada en un ladrillal. Desde esa noche, el gobierno provincial desplegó un operativo en la zona para encontrarlo y, ante la ausencia de novedades, su familia empieza a contemplar la chance de que no se haya perdido, sino que alguien se lo haya llevado.

Elías Flores, papá de Lian, sostiene esa hipótesis, mientras continúa buscando a su hijo entre los altos pastizales del campo que rodea su vivienda.

“Hasta ahora no se sabe nada. Ninguna información. Nada, hasta el momento. Yo pienso en esa camioneta de la que hablan, es en lo único que pienso”, señaló en diálogo con Cadena 3, haciendo referencia al vehículo sospechoso que un vecino de la zona dijo haber visto el día que desapareció Lian y que derivó en un allanamiento y en el secuestro de tres coches de similares características.

De acuerdo a la descripción del testigo, se trataba de “una chata blanca de modelo nuevo con vidrios polarizados”, la cual pasó “despacito” en horas del mediodía por el predio donde el niño reside junto a su familia, lindero a un cortadero de ladrillos.

Notificación amarilla de Interpol

El testimonio del hombre, es, para Elías Flores, un dato fundamental: visiblemente angustiado por la desaparición de su hijo, aseguró que el niño es inteligente y que nunca se hubiera ido a más de 200 metros de su casa.

“¿Dónde puede estar? Acá ya hemos buscado mucho, pero no sé. ¿A dónde podría ir? Lo vieron entrar a la casa y salir de la puerta de la casa, la última vez, nada más. Es inteligente, no va nomás donde sea, no se aleja por ahí y nunca se ha separado, siempre está todos los días por ahí. O en la siesta durmiendo, no sé por qué esta vez no durmió“, se preguntó en diálogo con la prensa.

Acerca de si él o su pareja habían sido amenazados en el último tiempo, el hombre respondió: “Nunca recibí amenazas, nada de nada. Soy una persona tranquila, no sé de hacer problemas”.

La búsqueda de Lian

No obstante, remarcó que, para él, alguna persona se lo llevó. “Esto es alguien, alguien nos lo ha hecho esto. No puede ser así de repente alguien que venga y se lo lleve. Debe ser alguien conocido”.

La causa

La fiscal Reyna, a cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis por el momento. En este sentido, en las últimas 48 horas se hicieron varios allanamientos en los que incautaron tres camionetas -entre ellas una camioneta Volkswagen Amarok blanca, señalada por el vecino- y 11 celulares, según reveló el fiscal general provincial, Juan Manuel Delgado.

Las identidades de los dueños de los vehículos y los dispositivos son mantenidas en reserva. Tampoco trascendieron los motivos de los allanamientos que llevaron a los secuestros.

Infobae pudo saber de fuentes del caso que la apertura y análisis de los celulares comenzó este lunes en un laboratorio de la Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal cordobés.

Por su parte, los rastrillajes se llevan a cabo en los alrededores de un cortadero de ladrillos ubicado en Ballesteros Sud, un poblado que cuenta con una población de apenas 700 habitantes. Hasta el momento, los investigadores no encontraron pistas sobre el paradero de Lian.

Al mismo tiempo, la fiscal tomó declaración a los habitantes del pueblo, entre ellos, los padres del niño perdido.

El terreno donde se desarrolla el operativo de búsqueda es complejo: hay lonas, hornos y pozos de los que se saca tierra. Se trata de un sitio rural con altos pastizales. Esas características no solo representan un desafío para la búsqueda, sino también un riesgo alto para el menor, que -según indicaron sus padres- estaba descalzo cuando desapareció. Y encima este martes ha diluviado en la zona.