“Es difícil ser feliz, María Marta no está”, dijo Carlos Carrascosa tras la confirmación de la condena a Pachelo

"Es un volver a vivir a los 80": Carlos Carrascosa tras la confirmación de la condena a Nicolás Pachelo

No bien terminó la feria judicial, la ansiedad le comenzó a jugar una mala pasada, no podía pensar en otra cosa. “Los jueves suele haber noticias”, repetía Carlos Carrascosa (80) a sus íntimos. La novedad se adelantó 24 horas a lo que era su previsión. Este miércoles, la Sala V de la Cámara de Casación bonaerense sacó el fallo que más esperaba el viudo de María Marta García Belsuce: los jueces confirmaron la condena a perpetua de Nicolás Pachelo por el crimen de la socióloga ocurrido en 2002.

“Es una alegría tan rara, porque es como la mezcla: lo pedí, lo trabajé, hice todo lo posible para que pasara, pero María Marta no está. Sé que debe estar ahora más tranquila. Pero, de todas formas, es muy difícil ser feliz cuando una tragedia termina, porque la tragedia no se olvida”, comentó Carrascosa en diálogo con Infobae tras conocer la novedad y prefirió no dejarle ningún mensaje a Pachelo.

¿Por qué es tan importante este fallo de los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Fernando Jorge Mateos, que rechazaron el recurso que había presentado la defensa de Pachelo y avalaron la condena a perpetua de la Sala II, que había anulado la absolución de la primera instancia por mayoría del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro?

Pachelo fue a juicio acusado por los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González de ser el asesino de María Marta, tras una investigación que comenzó cuando la Corte Suprema absolvió al viudo de culpa y cargo y le encargó a la fiscal María Inés Domínguez que hallara al culpable.

Nicolás Pachelo

Domínguez encontró un hilo conductor entre Pachelo “ladrón de countries” y el contexto en el que había ocurrido el crimen de María Marta el 27 de octubre de 2002 en el Carmel de Pilar. Revisó todo lo que había en el expediente y cada vez se convenció más de que el ex vecino estaba implicado.

Domínguez falleció, pero su trabajo lo continuó Quintana. Así, Pachelo se sentó ante los jueces del TOC N°4 de San Isidro Osvaldo Rossi, Esteban Andrejin y Federico Ecke para responder por los robos a sus amigos y por el crimen de María Marta.

Rossi y Andrejin lo absolvieron del crimen de la socióloga, pero el presidente del Tribunal, que murió el año pasado, no pensaba igual y dejó una frase que hizo historia al plantársele a sus colegas porque todo llevaba a la culpabilidad: “Algo huele mal en Dinamarca”. Esas cinco palabras fueron el puntapié del fallo condenatorio de la Sala II, que avaló este miércoles la Sala V.

María Marta y Carlos Carrascosa

Hoy, a la distancia, Carrascosa se tomó su tiempo para agradecerles los fiscales Ferrari, Quintana, González y a su jefe, John Broyad. “Hicieron un trabajo espectacular. La verdad, yo que fui muchos días al juicio de Pachelo, y cuando vi la sentencia, que lo habían absuelto, yo no podía creerlo. Pero gracias a Dios, y al presidente Ecke, la causa revivió y Casación lo condenó doblemente“.

Pero Carrascosa se guardó un sentido mensaje para quien considera la otra responsable de que Pachelo esté preso: “María Marta debe estar en paz y seguramente debe estar tomando un té con medialunas con María Inés Domínguez, que fue la iniciadora. Fue la persona que reabrió la causa. Era fiscal en Pilar y trabajamos un montón con ella y con mis dos amigas, Jorgelina y Malu, que son las que hicieron el blog y las que siempre tengo a mi lado".

Después de haberse quedado anoche mirando una serie hasta tarde, desde que se despertó y se encontró con la novedad de Pachelo condenado y confirmado, Carrascosa se dedicó a responderle a todos los que lo acompañaron en este camino.

De frente, el juez Federico Ecke, quien falleció en 2024

“Agradecí a todos los que pude, a todos los que estuvieron conmigo en todo esto, cuando la gente me señalaba con el dedo o cuando iba caminando por la calle y me daba vuelta la cara. Muchas cosas pasaron y que hoy haya llegado esto, que es un salvoconducto a volver a vivir, es algo que por suerte me llegó a los 80″, comentó el viudo que ponderó a su abogado Gustavo Hechem.

Y siguió: “No sé si duraré mucho más, pero, por lo menos, los años que me quedan podré decir que cumplí con María Marta”.

Es que con la absolución en primera instancia y la condena de la Sala II tras la apelación de los fiscales, este fallo de Casación horizontal, como se le dice, de la Sala V confirma lo que María Inés Domínguez y Federico Ecke aseguraban que tenían en claro. Ahora a Pachelo le queda recurrir la Suprema Corte Bonaerense y, en su defecto, la Corte Suprema. El mismo camino que hizo el viudo para lograr la absolución en 2016.