La autopsia a la abuela que habría sido asesinada en Morón podría cambiar la situación judicial del detenido

Luego de que confesara el crimen, la Justicia lo liberó por ser inimputable

Luego de que un hombre de 27 años confesara presuntamente haber asesinado a su abuela en Morón, la causa que investiga la muerte de la Irma Cáceres (87) podría dar un giro rotundo. Pese a que el acusado habría asegurado haberla estrangulado, los resultados de la autopsia no revelaron que tuviera signos compatibles con el tipo de lesiones que describió su nieto en su confesión.

Después de que la fiscal Paula Salevsky, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Morón, ordenara que el cuerpo de la mujer fuera sometido a una necropsia, este jueves se conoció el informe realizado por los forenses. Pese a que se esperaba que el cuerpo médico forense confirmara que la víctima había muerto producto de una asfixia, lo cierto es que afirmaron que sufrió un edema pulmonar producto de una falla cardíaca.

El pasado 12 de febrero, un nieto de Cáceres se presentó en la Comisaría 4ª, ubicada en Gervasio Pavón, para confesar que había asesinado a su abuela. Luego de que un patrullero se dirigiera al domicilio de la mujer y constataran que se encontraba muerta, el hombre quedó detenido.

En la declaración espontánea que realizó, el sospechoso admitió que habían tenido una discusión y que terminó por ahorcarla. Una vez que notó que ya no presentaba signos vitales, aseguró que la había dejado en una habitación y que había cerrado la puerta con llave. De ahí, se dirigió hacia la dependencia policial.

La zona en la que fue encontrada la mujer sin vida (Captura de Google Maps)

“Me cansé de que me controle. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa”, le habría dicho a los agentes sobre el motivo del crimen de acuerdo a lo publicado por Primer Plano. Sin embargo, la versión que había ofrecido a las autoridades fue puesta en duda, tras revelarse que la mujer habría tenido una muerte natural.

De acuerdo a la información publicada por Inforbano, la fiscal Salevsky consideró que la declaración del sospechoso no sería coherente con los resultados de la autopsia. Por este motivo, ordenó que el hombre sea sometido a una pericia psiquiátrica, la cual concluyó que sería inimputable porque padecería una enfermedad mental.

En línea con esto, se resolvió que el presunto autor confeso fuera puesto en libertad. No obstante, aún quedaría pendiente que la Justicia disponga las medidas correspondientes para que sea resguardado y cumpla con el tratamiento psiquiátrico, según la condición que le detectaron.

Hasta el momento, los investigadores habrían dado por sentado que la confesión del hombre era verídica, sobre todo, porque los efectivos que ingresaron a la habitación de la víctima aseguraron haberla encontrado exactamente en las condiciones que había descrito momentos antes.

De hecho, los uniformados debieron romper la apertura para poder ingresar. Y, según los médicos que se presentaron en la escena del crimen, indicaron que la mujer ya llevaba algunas horas muerta. Por esta razón, el nieto que había confesado haberla asesinado había sido imputado por el delito de homicidio, aunque los cargos ya fueron revocados al comprobarse que era inimputable.

El momento en el que el nieto de Estrella fue detenido

Un hecho de características similares ocurrió en septiembre de 2024, luego de que un hombre fuera detenido en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, al ser acusado de asesinar a su abuela, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un tambor de 200 litros en su vivienda.

El hallazgo se produjo cuando la familia de la víctima, identificada como Estrella Domínguez Fernández, denunció su desaparición. Durante la investigación, su nieto, Lucas Pedraza, incurrió en contradicciones al declarar y finalmente confesó el crimen, según indicaron fuentes del caso.

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín realizó un allanamiento en la vivienda de la mujer, ubicada en la calle Bidondo, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de San Martín. Durante el operativo, se encontró el cuerpo dentro del tambor, cubierto con una mezcla de tierra, cal y cemento.

Las autoridades también detuvieron a Óscar Sanabria, otro sospechoso en la causa. De acuerdo con la investigación, Pedraza habría discutido con su abuela el 20 de agosto y luego reportó su desaparición, señalando que la mujer había salido con un pasaporte, supuestamente rumbo a España. Además, se secuestró una estatua de madera con forma de búho, que, según los peritajes, podría haber sido utilizada como arma en el homicidio.