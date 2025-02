Un hombre asesinó a su abuela durante una discusión y confesó el crimen: “Me cansé de que me controle”

El joven de 27 años confesó haber asesinado a su abuela

Un hombre de 27 años, identificado como Jerónimo Gustavo Hubeli, se presentó esta madrugada en una comisaría de Morón y confesó haber estrangulado a su abuela tras una discusión, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El homicidio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Cartajena al 1600, en ese partido del oeste del conurbano. El presunto asesino puntualizó que, luego de ahorcar a la mujer, dejó el cuerpo en una habitación y cerró la puerta con llave.

“Me cansé de que me controle. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa”, le habría dicho a los agentes sobre el motivo del crimen de acuerdo a lo publicado por Primer Plano.

Ante la confesión, los policías de la comisaría 4ta, ubicada en Gervasio Pavón, le pusieron las esposas y, luego, se desplazaron hacia la propiedad, donde encontraron al hijo de la víctima y padre del supuesto homicida. El hombre autorizó el ingreso a la casa.

Al inspeccionarla, los efectivos hallaron la puerta de uno de los cuartos cerrada con llave, tal como lo había relatado el sospechoso en la dependencia policial, detallaron las fuentes a este medio.

Los uniformados debieron romper la apertura para poder ingresar y, cuando lograron entrar, encontraron el cuerpo de Irma Cáceres, de 87 años. De acuerdo a los médicos que llegaron a la escena, la mujer llevaba algunas horas muerta.

En el caso interviene la UFI N°4 de Morón, a cargo de Paula Salevski, quien avaló la aprehensión de Jerónimo Gustavo Hubeli, por el delito de homicidio.

Antecedente

En septiembre pasado ocurrió un caso similar en San Martín, cuando Estrella Domínguez Fernández fue hallada muerta dentro de un tambor de 200 litros en su casa en la calle Bidondo, zona de San Martín. Su propio nieto, Lucas Pedraza, se quebró en llanto y confesó el crimen tras el hallazgo.

Así, la DDI de San Martín realizó un allanamiento de urgencia por orden de la UFI N°6 de San Martín en la casa, luego de que incurrió en fuertes contradicciones con un testimonio poco creíble. Oscar Sanabria, otro sospechoso, también fue arrestado.

Irónicamente, había sido Lucas quien alertó a su madre sobre la ausencia de su abuela. Así, la hija de la víctima realizó una denuncia ante la Policía Bonaerense el lunes 2, con búsquedas en hospitales. La familia vivía en un mismo lote, que tiene tres construcciones distintas: en una vivía la abuela, en otra, Pedraza con su madre y en la tercera, Sanabria que alquilaba el lugar.

El 9 de septiembre, la fiscalía convocó a la DDI de San Martín para realizar tareas. Poco después, surgió que Pedraza había discutido con su abuela. Así, se lo citó a declarar este lunes. El nieto afirmó que el 20 de agosto del año, efectivamente, discutió con Estrella. Afirmó que vio a su abuela irse, pasaporte en mano, tal vez, rumbo a España.

La fiscalía no le creyó. Así, ordenaron allanar la casa de la abuela. Allí se encontraba el tambor con el cadáver. El cuerpo, según forenses, se encontraba cubierto con una mezcla de tierra, cal y cemento. Pedraza se quebró al momento del hallazgo y confesó el crimen. Luego, relató cómo la mató. Se secuestró una estatua de madera con forma de búho. Se cree que esa artesanía fue el arma que Pedraza habría usado para matar a Estrella a golpes.